Im Israel-Krieg wendet Baerbock sich an den Iran – und warnt vor Sprung aufs „Trittbrett des Terrors“

Von: Nadja Zinsmeister

Außenministerin Baerbock reist aktuell nach Jordanien, Israel und in den Libanon. Nun wandte sie sich hinsichtlich des Kriegs mit einem eindringlichen Appell an den Iran.

Tel Aviv - Außenministerin Annalena Baerbock warnte während ihres Besuchs in der israelischen Hauptstadt Tel Aviv am Freitag den Iran und seine verbündeten schiitischen Milizen wie die Hisbollah, sich in den Gaza-Krieg einzuschalten. Die Grünen-Politikerin traf sich am Freitag mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen und dem Oppositionspolitiker Benny Gantz. Sie betonte, dass die Terrororganisation Hisbollah aus dem Libanon nicht das ganze Land in den Konflikt drängen dürfe.

Außenministerin Baerbock warnt bei Israel-Besuch Iran vor Sprung aufs „Trittbrett des Terrors“

„Ich warne Iran, ich warne schiitische Milizen in Irak, ich warne die Huthi im Jemen davor zu zündeln und aufs Trittbrett des Terrors zu springen“, sagte Baerbock am Freitag nach dem Treffen in Israel. Die Islamische Republik Iran unterstützt seit vielen Jahren die islamistische Terrorvereinigung Hamas im Gazastreifen sowie die ebenfalls radikalislamische Hisbollah im Libanon. Es sei laut der Außenministerin „vollkommen klar“, dass der Großangriff der Hamas auf die Grenzgebiete in Israel „ohne den Beitrag auch aus dem Iran so niemals hätte stattfinden können“.

Außenministerin Baerbock war am Donnerstag zu einer Reise nach Jordanien, Israel und in den Libanon aufgebrochen. © Kira Hofmann/IMAGO

Hinsichtlich der eskalierenden Situation im Nahost-Konflikt nutze man aktuell „unterschiedlichste Gesprächskanäle mit dem Iran“ um deutlich zu machen: „Es darf kein weiteres Zündeln geben, es muss alles dafür getan werden, dass sich dieser Flächenbrand nicht weiter ausbreitet“, sagte Baerbock. Wenn der Terror der Hamas nicht bekämpft wird, werde es keinen Frieden und keine Sicherheit geben - weder für Israel noch für die Palästinenser. Stattdessen werde neues großes Leid im Gazastreifen entstehen und „den Nährboden für neuen Terrorismus schaffen“. Zudem müsse man sich bemühen, die Annäherung zwischen den arabischen Nachbarstaaten und Israel aufrechtzuerhalten.

Eskalation zwischen Libanon und Israel? Baerbock mit dringlichem Appell

Annalena Baerbock habe daher bei allen ihren Gesprächen versucht deutlich zu machen, „dass der Terrorismus niemandem in dieser Region nützt, dass wir gemeinsam ein Interesse haben müssen, dass es zu keinem Flächenbrand in der Region kommt“, sagte Baerbock. Hunderte Terroristen der Hamas hatten am 7. Oktober ein Massaker mit rund 1.400 Todesopfern angerichtet und etwa 200 Zivilisten als Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt. Israel rief noch am selben Wochenende den Krieg aus und bombadiert seitdem Hamas-Stellungen im dicht besiegelten Gazastreifen, wo laut Angaben von Hamas-Behörden 3785 Menschen getötet wurden und Hunderttausende Palästinenser in den Süden geflüchtet sind. Die Angaben lassen sich wie so häufig in Kriegen nicht unabhängig überprüfen.

Ein „Flächenbrand der Region“ scheint dabei nicht allzu weit entfernt. Seit Ausbruch des Kriegs zwischen Israel und der Hamas kam es bereits zu ersten gewaltvollen Aussschreitungen auch an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel. Der bewaffnete Flügel der Hamas feuerte nach eigenen Angaben „30 Raketen“ aus dem Südlibanon in Richtung Nordisrael ab. Auch die Hisbollah erklärte, sie habe mehrere israelische Stellungen unter Beschuss genommen, in einigen Fällen mit „Lenkraketen“. Am Freitag gab das israelische Militär daraufhin die Evakuierung der nordisraelischen Stadt Kirjat Schmona nahe der Grenze zum Libanon bekannt. Die rund 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner sollen die Stadt verlassen und in staatlich finanzierte Unterkünfte gebracht werden. (nz/dpa/afp)