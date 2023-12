Warum auf einem Weihnachtmarkt in Baden-Württemberg Parteien unerwünscht sind

Von: Julian Baumann

Auf einem Weihnachtmarkt in Baden-Württemberg sind politische Parteien in diesem Jahr nicht erwünscht (Symbolfoto). © Andreas Arnold/dpa

Wer den Weihnachtmarkt fern von politischen Verlockungen genießen will, kann am Wochendende den Markt in Leonberg besuchen. Dort sind politische Parteien unterwünscht.

Leonberg - Inmitten der politischen Unruhen und Debatten, die Deutschland derzeit prägen, bietet die Stadt Leonberg eine Oase der Ruhe und Besinnlichkeit. Mit der Entscheidung, politische Parteien von den örtlichen Weihnachtsmärkten auszuschließen, setzt die Stadt ein Zeichen für eine unpolitische Adventszeit. Bei BW24 lesen Sie jetzt, warum die Stadt Leonberg politische Parteien vom Weihnachtsmarkt ausschließt und wie andere Gemeinden in der Region reagieren.

Auf den Weihnachtmärkten sind neben den üblichen Beschickern auch viele Sportvereine, Musikvereine oder Wohltätigkeitsvereine vertreten, die mit Verkäufen an ihren Ständen beispielsweise Geld für eine gute Sache sammeln. Auf einigen Märkten haben traditionell aber auch Parteien einen Stand, so etwa in den vergangenen 30 Jahren die CDU in Leonberg.