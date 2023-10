Wegen Nazi-Vergleich: AfD scheitert mit Klage gegen Pistorius – aus „prozessualen Gründen“

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister, umgeht eine Klage der AfD in Niedersachsen. Das Bild entstand auf einer Pressekonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen Galant. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Die AfD scheitert mit einer Klage gegen Pistorius. Nach seinem Rücktritt als Landesinnenminister sei der SPD-Politiker in einem solchen Verfahren nicht mehr „parteifähig“.

Hannover/Bückeburg – Für den amtierenden Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hätte es beinahe juristischen Ärger geben können. Sein Amtswechsel hat nun aber eine Klage der AfD in Niedersachsen verhindert. Der niedersächsische Staatsgerichtshof hatte das Anliegen wegen eines Interviews während seiner Amtszeit als niedersächsischer Innenminister abgewiesen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Konkret ging es um eine Interviewpassage von Pistorius, in der der SPD-Politiker der AfD Methoden unterstellt hat, die jener der NSDAP gleichen würden.

Klage gegen Pistorius gescheitert: Nazi-Vergleich ohne Folgen

Die Klage sei erst etwa ein halbes Jahr nach dem fraglichen Interview eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt war Pistorius bereits Bundesverteidigungsminister. Die Klage sei deshalb „unzulässig“. Im Detail argumentiert das Verfassungsgericht, es handelte sich um einen Antrag in einem Organstreitverfahren. Der Landesverband der niedersächsischen AfD sah in der Aussage von Pistorius eine Verletzung des Rechts auf chancengleiche Teilhabe am politischen Wettbewerb.

Während die AfD auch auf Bundesebene immer wieder Erfolge bei Gerichtsverfahren hat, hat das Verfassungsgericht nun festgestellt, dass ein solches Verfahren gegen Boris Pistorius nicht mehr zulässig sei, da dieser nach seinem Rücktritt als Landesinnenminister am 18. Januar nicht mehr als „parteifähig“ gilt. Der Antrag sei daher aus rein prozessualen Gründen erfolglos, berichtet die AFP weiter. Weitere Anträge gegen Daniela Behrens (SPD) und die Landesregierung insgesamt wurden aus dem gleichen Grund abgelehnt.

Niedersachsens AfD gegen Pistorius: Interview mit NSDAP-Vergleich sorgte für Klage

Pistorius hatte damals in dem Interview unter anderem gesagt: „Generell versucht die AfD das Gleiche, was die NSDAP Ende der 20er-Jahre auch gemacht hat: in die Sicherheitsorgane, in die Justiz vorzudringen. Das macht die AfD ganz gezielt und strategisch.“ Zudem sagte er, er halte die AfD „in weiten Teilen für rechtsextremistisch“. Das Interview erschien am 11. Dezember vergangenen Jahres.

Während die Klage gegen Pistorius nun abgewiesen worden ist, hat der Verteidigungsminister weiterhin die Aufgabe, Deutschland und die Bundeswehr in Zeiten des Ukraine-Kriegs einsatzfähig für die Zukunft zu machen. Seine Amtsvorgänger konnten es dabei in dem Beliebtheitsranking der deutschen Politiker selten unter die Spitzenplätze schaffen. Pistorius setzte sich allerdings im Sommer vor seine Ampel-Kollegen und ließ auch Annalena Baerbock, Robert Habeck (Grüne) oder Christian Lindner und Olaf Scholz (SPD) hinter sich. (fbu mit dpa/afp)