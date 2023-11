Wegen Pro-Hamas-Demos: CDU will „Express-Einbürgerung“ stoppen

Von: Lisa Mariella Löw

Pro-Hamas-Demos besorgen die Politik auch in Deutschland. Die CDU will das nicht hinnehmen und hat bereits einen Plan gegen steigenden Antisemitismus.

Berlin - Der Krieg in Israel hat auch Auswirkungen auf Deutschland: Bei pro-palästinensischen Demonstrationen gab es nicht nur antisemitische Parolen, sondern teilweise auch gewalttätige Ausschreitungen. Deswegen fordert die CDU einen Stopp der geplanten Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, wie die ARD-Tagesschau mitteilt. Eine „Expresseinbürgerung“ sende falsche Signale.

Die Bundesregierung hatte Ende August eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts beschlossen. Demnach sollen Menschen aus dem Ausland, die legal in Deutschland leben, die Möglichkeit bekommen, schneller den deutschen Pass zu bekommen. Die Ampelkoalition sprach sich dafür aus, die Bewerbungsfrist von acht Jahren auf fünf Jahre zu kürzen. Außerdem solle Mehrstaatigkeit akzeptiert werden. Der Bundestag muss dem Gesetz noch zustimmen.

CDU kritisiert „Express-Einbürgerung: Einbürgerung müsse am Ende der Integration stehen

Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, kritisiert die geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. © IMAGO/Petra Nowack

Kritik zu der geplanten Staatsbürgerschaftsreform gibt es vonseiten der CDU: „Ein solches Gesetz löst gerade in der aktuellen politischen Lage kein einziges Problem, sondern schafft nur neue“ und müsse gestoppt werden, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der Bild-Zeitung. „Die Geschehnisse der vergangenen Tage und Wochen haben gezeigt, dass weder die Staatsbürgerschaft noch der bloße Erwerb der deutschen Sprache zu einer entsprechenden Integration in unsere Wertegemeinschaft führen“, sagte Linnemann weiter, wie auch die FAZ berichtete.

Deshalb sei beispielsweise eine „Expresseinbürgerung“ nach drei Jahren „nicht der richtige Weg und sendet völlig falsche Signale“. Deutschland habe bereits eines der liberalsten Staatsangehörigkeitsrechte der Welt, sagte Linnemann. Einbürgerung müsse am Ende einer gelungenen Integration stehen, nicht am Anfang.

Abstimmung über „Express-Einbürgerung: CDU fordert Aufhebung des Fraktionszwangs

Indessen rief Unionsfraktionsvize Jens Spahn Bundeskanzler Olaf Scholz auf, bei einzelnen Abstimmungen über die Migrationspolitik im Bundestag den Fraktionszwang aufzuheben. Die Begrenzung der Migration lasse sich nur erreichen, wenn auch Gesetze im Bundestag und in der EU geändert würden, sagte Spahn der Funke Mediengruppe. „Die Grünen müssten da noch einen weiten Weg gehen. Deswegen sagen wir ja: Herr Bundeskanzler, im Zweifel muss es in diesen Fragen ohne die Grünen gehen.“ Der Kanzler könne einzelne Abstimmungen freigeben. „So wie zu Beginn dieser Wahlperiode bei der Impfpflicht, als Olaf Scholz keine Mehrheit in der eigenen Koalition hatte.“ (Lisa Mariella Löw)