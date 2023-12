Lanz fragt Söder, was er Habeck, Lindner und Scholz schenken würde - CSU-Chef droht einem sogar mit Aiwanger

Von: Momir Takac

Im Jahresrückblick „Markus Lanz – Das Jahr 2023“ ist Markus Söder einer der Gäste. Als es um die Ampel-Koalition geht, wird es amüsant.

München - Das Jahr 2023 hatte viele tolle Momente: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft holte sensationell den Weltmeister-Titel, der deutsche Film „Im Westen nichts Neues“ schrieb Geschichte, indem er vier Oscars gewann, und die Krönung von König Charles. Markus Lanz hat darüber mit mehreren Menschen im ZDF-Jahresrückblick gesprochen, darunter prominente und nicht prominente.

Lanz fragt Söder, was er Scholz, Habeck und Lindner zu Weihnachten schenken würde. © ZDF/Screenshot

Doch 2023 war auch besonders reich an Krisen. Einige, wie die Klimakrise, der Krieg in Israel, der Ukraine-Krieg und die Migrationskrise dauern an, andere wurden überwunden, etwa die Haushaltskrise. In der Politik hatte zudem die Debatte um das Heizungsgesetz Deutschland mehrere Monate im Griff.

Ein „Mensch des Jahres“ in der Sendung „Markus Lanz – Das Jahr 2023“ war Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende wurde aus München zugeschaltet. Mit ihm sprach der Moderator über die Flugblatt-Affäre um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, eine Neuwahl des Bundestags, die Söder gefordert hatte, sowie dessen Gender-Verbot an Schulen und Behörden.

Sie redeten aber auch über die Ampel-Koalition, die im Dauerclinch liegt. Auf Lanz‘ Frage, an wen Söder denke, wenn er sagt, er wolle ab und zu in Berlin nach dem Rechten sehen, antwortete der CSU-Chef, er denke generell an die Bundesregierung. „Deutschland braucht ja eine vernünftige Politik und eine CSU und Bayern. Wir zahlen zehn Milliarden Euro Länderfinanzausgleich und der Bund schafft es kaum, 17 Milliarden zu sparen“, sagte Söder. „Das finde ich ganz interessant, welche Dimensionen ein einzelnes Bundesland stemmt, und was eine Ampel in Berlin schwer schaffen kann. Etwas mehr Vernunft und gesunder Menschenverstand in Berlin täte allen gut.“

Lachsack für Scholz, Aiwanger-Reden für Habeck, Porsche-Katalog für Lindner: Söder hat lustige Weihnachtsgeschenke für die Ampel-Koalition

Dann kam Lanz zur letzten Frage. „Es ist ja bald Weihnachten. Was würden sie Robert Habeck und auch Olaf Scholz unter den Weihnachtsbaum legen?“, fragte der Moderator. Söder dachte kurz nach, sagte dann: „Olaf Scholz würde ich einen Lachsack unter den Weihnachtsbaum legen.“ Das Publikum im Studio johlte daraufhin auf, selbst der Moderator musste grinsen.

Als sich der Applaus legte, fragte Lanz nach dem Präsent für Habeck. Söder druckste. „Ja, eine Videokassette mit den 100 besten Reden von Hubert Aiwanger. Dann lernt er mal ein bisschen Bayern.“ Dann war noch Bundesfinanzminister Christian Lindner dran. Lanz‘ Vorschlag über zehn Milliarden Euro lächelte Söder weg, sagte dann: „Ne, den neuen Porsche-Katalog, der steht ihm zu.“ Wieder lachten Lanz und die Studiogäste. So endete der ernste ZDF-Jahresrückblick heiter. (mt)