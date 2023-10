Weiter Kämpfe im Süden Israels zwischen Militär und Hamas

Israelische Streitkräfte gehen hinter einem Fahrzeug in der Grenzstadt Sderot in Stellung. © Ilia Yefimovich/dpa

Noch immer kämpfen israelische Spezialkräfte an rund acht Orten im Grenzgebiet mit Hamas-Angreifern. Die Lage ist noch immer unklar. Auch die Grenzen sind weiter durchlässig.

Tel Aviv - Die Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und Angreifern der islamistischen Hamas im Grenzgebiet dauern weiter an. An rund sieben bis acht Orten in Israel seien noch Spezialkräfte an aktiven Feuergefechten beteiligt, sagte Militärsprecher Richard Hecht. Darüber hinaus sei es nicht auszuschließen, dass weitere militante Kämpfer in israelisches Gebiet eindringen. „Ich kann den Fakt nicht leugnen, dass immer noch Leute reinkommen“, sagte Hecht.

Israelische Soldaten in der Ortschaft Ofakim an der Grenze zum Gazastreifen. © Ilan Assayag/AP/dpa

Medienberichten zufolge kam es in der israelischen Stadt Sderot in einem Schwimmbad zu heftigen Schusswechseln mit mehreren israelischen Verletzten. Das israelische Militär teilte mit, die Fallschirmjägerbrigade befinde sich in einem „hartnäckigen Kampf“ bei dem Soldaten Sderot durchsuchen, „um die Stadt von Terroristen zu befreien“. Sderot liegt etwa einen Kilometer vom Gazastreifen entfernt.

Weiter Raketenangriffe im Grenzgebiet

Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft. Die Palästinenserorganisation hatte am Samstag einen großangelegten Überraschungsangriff auf Israel gestartet mit Hunderten Toten. Das Land reagierte mit Gegenangriffen.

Auch am Montag mussten sich Menschen im israelischen Grenzgebiet vor Raketenangriffen aus dem Küstenstreifen in Sicherheit bringen. dpa