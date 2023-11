Der Westen sollte die Schlacht der Narrative aufgeben

Von: Foreign Policy

Die westliche Welt hat missverstanden, was der globale Süden wirklich will. Es geht nicht um Bevormundung, sondern um Gleichberechtigung.

Der Imageverlust des Westens ist durch den Israel-Krieg sichtbar geworden

Trotz Differenzen: Gemeinsame Arbeit bei Menschenrechten von Westen und globalen Süden

Westen soll globalen Süden gleichwertig behandeln: Finanzielle und technische Hilfe statt Bevormundung

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 20. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Lebe dein wahres Leben, sagen uns all die Selbsthilfebücher. Nimm an, wer du bist, gestehe deine Fehler ein, werde besser, indem du sie in Stärken verwandelst. Das ist billige Pop-Psychologie, aber es könnte befreiend sein für unterdrückte Individuen und, wie wir meinen, auch für die westliche Zivilisation. Es ist an der Zeit, dass der Westen endlich zu seiner Wahrheit steht und sich selbst befreit.

Der schreckliche Krieg im Gaza-Streifen stellt seltsamerweise eine Gelegenheit für diese Befreiung dar. Israels kollektive Bestrafung des Gazastreifens erzwingt nun eine Abrechnung und entlarvt die Ansprüche des Westens auf die Unantastbarkeit seiner lauthals verkündeten globalen Normen.

Anstatt sich in einen defensiven Kampf der Narrative zurückzuziehen, sollte der Westen dies als eine Gelegenheit sehen, einen Diskurs zu überwinden, der noch nie Bestand hatte. Der Westen hat bessere Aussichten, seinen globalen Einfluss zu festigen, wenn er ehrlicher mit dieser Realität umgeht und globale Partnerschaften auf der Grundlage von Absprachen und gemeinsamen Interessen anbietet, anstatt den globalen Süden mit hohlem Gerede über internationale Regeln zu infantilisieren.

Seit Kaltem Krieg: Westen in falscher Illusion von internationaler Rechtsstaatlichkeit

Seit dem berauschenden Sieg der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten im Kalten Krieg und dem anschließenden Marsch der Demokratie durch Osteuropa und darüber hinaus hat sich der Westen der beruhigenden Illusion einer auf liberalen Regeln basierenden Ordnung hingegeben. Mit dem endgültigen Triumph des Liberalismus über den Kommunismus redeten sich die siegreichen Armeen der Demokratie ein, dass sie ihre schöne Idee der Rechtsstaatlichkeit endlich auf den internationalen Bereich übertragen könnten. Das internationale Recht könnte den Krieg zähmen, die Souveränität verteidigen und gleichzeitig die Menschenrechte schützen.

Es war eine wunderbare Vision, aber sie hatte nie eine Chance. Die Verlockungen der Macht führten dazu, dass der Westen immer wieder gegen seine eigenen Regeln verstieß. Westliche Akteure fielen in Länder ein, wenn sie es für nötig hielten (Irak), heuerten schicke Anwälte an, um sich selbst von den Gesetzen zu befreien, deren Einhaltung sie von anderen erwarteten (Kosovo), predigten Menschenrechte und schlossen gleichzeitig Geschäfte mit autoritären Regimen ab (Saudi-Arabien) und richteten einen Internationalen Strafgerichtshof ein, um afrikanische Führer (einschließlich derer aus dem Sudan) vor Gericht zu stellen, während sie sich weigerten, dessen Zuständigkeit für sich selbst anzuerkennen (die Vereinigten Staaten). Für die weniger mächtigen Länder war die auf Regeln basierende Ordnung stets wenig mehr als Heuchelei im globalen Maßstab.

All dies blieb viele Jahre lang unter der überwältigenden globalen Macht des Westens verborgen. Niemand außerhalb des Westens hat jemals wirklich daran geglaubt, aber angesichts der militärischen Vormachtstellung der USA hielten es viele für den besseren Teil der Vorsicht, ihre Zweifel für sich zu behalten.

Seit Finanzkrise 2009: Westen untreu seinen eigenen Prinzipen gegenüber

Aber spätestens seit der globalen Finanzkrise 2009 haben die aufstrebenden Mächte des globalen Südens, eine Gruppe von Ländern, die man grob als „die Länder, die die regelbasierte Ordnung für Schwachsinn halten“ definieren kann, ihre Frustration über die Heuchelei im Kern der globalen Ordnung immer lauter zum Ausdruck gebracht.

Sie haben sich vor allem über die Forderung des Westens geärgert, dass sie zur Verteidigung dieser so genannten Ordnung wesentliche materielle Interessen opfern sollen - ein Schritt, zu dem der Westen selbst nie bereit war. So stießen die Bitten der USA und Europas an die Staaten der Welt, nach dem Einmarsch in der Ukraine die finanziellen und energetischen Verbindungen zu Russland zu kappen, auf taube Ohren, während die Versuche des Westens, Israel international zu unterstützen, scheiterten.

Der Vorwurf der Heuchelei kam oft in Form von eigennütziger russischer oder chinesischer Propaganda, zwei Staaten, die selbst oft brutal gegen internationale Regeln verstoßen haben. Auch die Länder des globalen Südens waren in vielen ihrer eigenen Positionen nicht prinzipientreu.

Seit Ukraine-Krieg: Westen verbündet sich gegen Russland und China

Aber das macht die Behauptung der westlichen Heuchelei nicht weniger wahr oder überzeugend. Schließlich ist es schwer, an eine auf Regeln basierende Ordnung zu glauben, deren Regeln man nicht selbst aufgestellt hat, deren Übertretungen man nicht kontrollieren kann und deren Ergebnisse zufälligerweise immer den Interessen des Westens zu entsprechen scheinen.

Aus diesen Gründen war das Gebäude der regelbasierten Ordnung bereits zu Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 im Wesentlichen zusammengebrochen. Nur die einstigen liberalen Hegemonisten in den Vereinigten Staaten und Europa hatten das nicht bemerkt.

Viele von ihnen waren daher etwas erstaunt, als ihre Bemühungen, die Ukraine im Namen der regelbasierten Ordnung zu unterstützen, im globalen Süden auf einen gewissen Spott stießen. Ernstzunehmende Menschen in der westlichen Welt fragten sich, warum sie den globalen Süden angeblich verlieren. Sie schmiedeten Pläne, um die so genannte Schlacht der Narrative zu gewinnen, indem sie der russischen und chinesischen Propaganda entgegentraten und die Kontrolle über die regelbasierte Ordnung mit den Ländern teilten, die sie nicht mehr ausschließen konnten.

Durch Israel-Krieg: Niederlage des Westens durch Tugendbruch sichtbar

Nun haben der brutale Angriff der Hamas auf Israel und die noch brutaleren Vergeltungsmaßnahmen der Israelis einmal mehr gezeigt, dass das westliche Festhalten an den eigenen Regeln bestenfalls situationsbedingt ist.

Einige aufgeklärte Kreise befürchten, dass dies den westlichen Gegenangriff im Kampf der Narrative im globalen Süden zurückwerfen wird. Josep Borrell, der Hohe Beauftragte der EU für Außenpolitik, hat zum Beispiel argumentiert, dass das Ansehen des Westens in der Welt ernsthaft beschädigt wird, wenn er nicht auch Israels Kriegsführung an die Standards des Völkerrechts hält.

Aber das wäre der letzte Krieg. Der Kampf der Erzählungen wurde vor Jahren in den Wüstenebenen des Irak, in den Gassen von Gaza und in den Ölfeldern des Nigerdeltas verloren. Russische und chinesische Gegenargumente lieferten den Ländern des globalen Südens lediglich das Vokabular, um zu beschreiben, was sie schon lange gespürt hatten: dass die regelbasierte Ordnung lediglich ein Tugendschild für die westliche Macht und Kontrolle war. Der jüngste Krieg im Gazastreifen, in dem Israels Recht auf Selbstverteidigung die kollektive Bestrafung von zwei Millionen Menschen - mehr als 40 Prozent davon Kinder - beinhaltet, hat diese Niederlage nur so offensichtlich gemacht, dass selbst der Westen sie nicht übersehen kann.

Chance für Westen: Zusammenarbeit mit globalen Süden bei Menschenrechten

Doch aus der Niederlage erwächst auch eine Chance. Der Westen kann die Schlacht der Narrative endlich in die Schublade der verlorenen Kriege packen und weitermachen. Der globale Süden hat dem Westen vielleicht nie abgekauft, was er ihm verkauft hat, aber es gibt kaum Anzeichen dafür, dass diese Nationen auf die russische oder chinesische Heuchelei hereinfallen, die in ihrem Ehrgeiz noch unverhüllter ist.

Die Länder des globalen Südens haben sich sehr klar ausgedrückt: Sie wollen von niemandem ein Narrativ. Der globale Süden ist nicht das Gebiet, das der Westen gewinnen oder verlieren kann. Wie eine kürzlich durchgeführte Umfrage des European Council on Foreign Relations zeigt, wollen Länder wie Brasilien, Indien, Saudi-Arabien und Südafrika die Freiheit haben, mit den Vereinigten Staaten, Russland, China, Europa und allen anderen zu ihren Bedingungen zu verhandeln. Sie sind auf der Suche nach geopolitischen Abkommen.

Die gleiche Umfrage ergab jedoch, dass der Westen viel zu bieten hat. Russland bietet kaum mehr als Söldner, und die Chinesen scheinen dem westlichen historischen Modell der geopolitischen Vorherrschaft durch Schulden zu folgen. Nur der Westen bietet ein Modell für eine lebendige und freie Gesellschaft. In Fragen der Menschenrechte, der Kontrolle über das Internet und der Sicherheitszusammenarbeit ziehen es klare Mehrheiten in wichtigen Ländern wie Brasilien, Indien und Südafrika vor, mit dem Westen zusammenzuarbeiten - trotz dessen Heuchelei. Noch bezeichnender ist, dass eine deutliche Mehrheit in vielen dieser Länder lieber im Westen leben würde als in Russland oder China. Es gibt einen Grund, warum die Vereinigten Staaten und Europa Migrationskrisen haben und Russland und China nicht.

Westen soll globalen Süden finanziell und technisch helfen

Westliche geopolitische Abkommen bieten die Hoffnung auf einen Entwicklungspfad hin zu westlichen Lebens- und Regierungsstandards. Die Länder wollen nicht von ihren westlichen Partnern über ihre verschiedenen Menschenrechtsverletzungen belehrt werden, aber sie wollen Zugang zu den westlichen Konzepten der Staatsführung, der Rechtsstaatlichkeit und vor allem zu den Lebensstandards, die diese Institutionen ermöglichen. Der Westen muss nur mit dem Moralisieren aufhören und sich auf den Aufbau gerechter Partnerschaften konzentrieren, indem er finanzielle und technische Hilfe anbietet, die durch Handels- und Investitionsmöglichkeiten ergänzt wird, und schon werden sie in der Lage sein, mit dem russischen und chinesischen Einfluss in fast allen Teilen der Welt mehr als angemessen zu konkurrieren.

Dies ist keine Entschuldigung dafür, die westlichen Grundwerte aufzugeben. Im Gegenteil, diese Werte bilden nicht nur die moralische Identität des Westens, sondern sind auch seine strategischen Interessen. Eine stärkere Verbreitung demokratischer Werte, ein besserer Schutz der Menschenrechte und ein gerechteres internationales System sind in der Tat das, was der Westen erreichen will und muss, um seine eigene Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.

Aber die Heucheleien und Kompromisse, die der Westen in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf diese Werte eingegangen ist, bedeuten, dass sich die westlichen Staaten nun auf die Kohärenz ihrer eigenen Politik konzentrieren und ihre Bereitschaft zeigen müssen, einen Preis für die Aufrechterhaltung der proklamierten Werte zu zahlen. Es wird viel Zeit und Mühe kosten - und eine ganze Reihe politischer Umkehrungen -, bevor der Westen in den Kampf der Narrative zurückkehren kann.

Globaler Süden soll von Westen keine Bevormundung mehr erfahren

In der Zwischenzeit müssen die Vereinigten Staaten und Europa aufhören, die Länder des globalen Südens zu bevormunden. Vergessen Sie die Narrative und behandeln Sie sie wie die erwachsenen Mittelmächte, zu denen sie geworden sind. Für beide Seiten vorteilhafte geopolitische Vereinbarungen werden westliche Werte weltweit besser vermitteln als paternalistische Vorträge.

Die liberalen Mächte können jetzt zu ihrer Wahrheit stehen: Sie sind typische geopolitische Heuchler wie alle anderen auch. Was soll‘s? Keiner erwartet etwas anderes. Die Wahrheit wird euch frei machen.

Zu den Autoren Julien Barnes-Dacey ist Direktor des Programms für den Nahen Osten und Nordafrika beim European Council on Foreign Relations. Twitter: @jbdacey Jeremy Shapiro ist Forschungsdirektor beim European Council on Foreign Relations. Twitter (X): @jyshapiro

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 20. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.