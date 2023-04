„White House Correspondents Dinner“ in Washington – Joe Biden muss sich vorbereiten

Berühmte Veranstaltung in Washington DC

Von Daniel Dillmann schließen

Beim diesjährigen Korrespondentendinner des Weißen Hauses wird wohl vor allem Joe Biden im Fokus stehen. Der US-Präsident sollte sich auf derbe Scherze einstellen.

Washington DC – Im Zentrum der amerikanischen Macht steht Samstagabend (29. April) das „White House Correspondents Dinner“ an – eine Party unweit vom Weißen Haus, zu der Medienvertreterinnen und -vertreter des ganzen Landes geladen sind. Die Tradition gibt vor, dass vor allem die Würdenträger des Politzirkus in Washington DC von den Rednerinnen und Rednern aufs Korn genommen werden. Dieses Jahr dürfte das vor allem Joe Biden treffen. Der US-Präsident muss sich auf einiges gefasst machen.

Denn in diesem Jahr soll das Korrespondenten-Dinner wieder zu alter Größe aufsteigen. Hatte die Veranstaltung im vergangenen Jahr noch unter strikten Corona-Maßnahmen stattgefunden, war sie 2021 aufgrund der Pandemie ganz ausgefallen. In den Jahren davor war der eigentlich wichtigste Gast der Party, der US-Präsident, gar nicht aufgetaucht. Donald Trump hatte seine Teilnahme dreimal infolge abgesagt und sich so dem Spott der Medienlandschaft entzogen. Doch dieses Jahr ist das Dinner, das im Hilton Hotel in Washington DC stattfindet, wieder „komplett ausverkauft“, teilte die Präsidentin der Korrespondentenvereinigung und damit Gastgeberin, Tamara Keith, dem Radiosender National Public Radio mit.

Donald Trumps Geschichte auf dem Korrespondenten-Dinner

Trotz seiner Ignoranz gegenüber den Einladungen verbindet gerade Donald Trump eine besondere Geschichte mit dem Korrespondenten-Dinner. Im Jahr 2011 besuchte er noch als Moderator einer Reality-TV-Show namens „The Apprentice“ (Der Lehrling) die Veranstaltung. Der amtierende US-Präsident Barack Obama nutzte die Gelegenheit und machte zahlreiche Witze über Trump. Dieser hatte zuvor immer wieder Obama attackiert. Die Legende sagt, dass Trump an diesem Abend beschloss, für die Präsidentschaft zu kandidieren, wenn auch nur, um es Obama heimzuzahlen.

Die Geschichte des „White House Correspondents Dinner“ in Washington DC

Veranstaltet wird das Dinner seit 1921 von der „White House Correspondents‘ Association“, der Vereinigung aller Korrespondentinnen und Korrespondenten, die im Weißen Haus tätig sind.

Bis 1962 durften an dem Korrespondenten-Dinner in Washington DC nur Männer teilnehmen.

Seit 1983 treten vor allem politische Komödiantinnen und Komödianten auf, die Witze vornemlich über anwesende Vertrerinnen und Vertreter der US-Medien und Politik zum Besten geben.

Korrespondenten-Dinner in Washington DC mit Joe Biden

Im Gegensatz zu Trump wird Biden erscheinen. Erst vor kurzem hatte das 80 Jahre alte Staatsoberhaupt verkündet, 2024 ein weiteres Mal anzutreten. Sollte er gewählt, wäre er zum Ende seiner Amtszeit 86 Jahre alt. Umfragen ergeben, dass ein Großteil der US-Amerikanerinnen und Amerikaner sein Alter für ein großes Problem hält. Diese Debatte dürfte auch beim Dinner am Samstagabend zum Gesprächsthema werden. Wie einst Obama wird auch Biden eine Rede auf dem Dinner halten.

Begleitet wird der Präsident zum Dinner von seiner Vizepräsidentin Kamala Harris. Dass er erneut mit der 58 Jahre alten ehemaligen Senatorin ins Rennen um die Präsidentschaft gehen wird, steht bereits fest. Sollte Biden in seinen Amtsjahren etwas zustoßen, würde Harris übrigens automatisch Präsidentin der USA werden.