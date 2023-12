Wie Grünen-Politiker Cem Özdemir auf eine rassistische Äußerung reagiert

Von: Julian Baumann

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wurde bei einem Bauernprotest mit einer rassistischen Äußerung bedacht und konterte. © Fabian Sommer/dpa

Bei Bauernprotesten in Berlin wurde Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) mit einer rassistischen Äußerung bedacht und konterte.

Stuttgart/Berlin - Inmitten der angespannten Haushaltslage der Bundesregierung, die zu Sparmaßnahmen an allen Fronten führt, stehen die geplante Erhöhung des Bürgergeldes und die Streichung von Steuervergünstigungen für Agrardiesel im Fokus der Kritik. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) fordert eine Aussetzung der Bürgergeld-Erhöhung, während die Landwirte gegen die geplanten Steueränderungen protestieren. Bei einer großen Protestaktion vor dem Brandenburger Tor in Berlin am Montag (18. Dezember) wurde der anwesende Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir mit einer rassistischen Äußerung bedacht. Auf BW24 lesen Sie, wie Cem Özdemir auf die rassistische Äußerung reagierte und was der Politiker zu der Debatte zu sagen hatte.

Cem Özdemir hatte bei der Bundestagswahl für den Wahlkreis Stuttgart I erstmals ein Direktmandat für die Grünen erzielt und ist der erste Bundesminister mit türkischen Eltern.