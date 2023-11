Wie Israel im Krieg die Meinungsfreiheit einschränkt

Polizei in Nazareth, Israel, wo sie am Donnerstag eingesetzt wurde, um Proteste gegen den Krieg Israels gegen die Hamas in Gaza zu verhindern. © Heidi Levine/The Washington Post

Israel führt den Krieg gegen die Hamas nicht nur am Boden. Gegen Kritik in den sozialen Medien geht die Regierung Netanjahu rigoros vor.

Nazareth, Israel – Die 21-jährige Informatikstudentin wurde per Videolink aus dem Gefängnis in den kleinen holzgetäfelten Gerichtssaal gebeamt. Nach 11 Nächten in Haft hatte sie dunkle Ringe unter den Augen.

Um während Israels Krieg gegen die Hamas Personal zu sparen, werden Angeklagte nicht mehr aus ihren Zellen transportiert. Es werden nur noch dringende Gerichtsfälle verhandelt. Die Verfolgung von Rita Murad, einer palästinensischen Staatsbürgerin Israels, gilt als einer dieser Fälle.



Ihre angeblichen Straftaten „Identifizierung mit einer terroristischen Organisation“ und „Anstiftung zum Terrorismus“ beziehen sich auf drei Instagram-Posts, die sie am 7. Oktober veröffentlichte, als militante Hamas-Kämpfer in Gemeinden im Süden Israels wüteten.



Eines der Bilder, die bei der Anklage gegen Murad verwendet wurden, zeigte Palästinenser, die einen Bagger benutzten, um Teile der mit Stacheldraht versehenen Sperre zwischen Israel und dem Gazastreifen niederzureißen. „Während die ‚unbesiegbare Armee‘ schlief“, lautete die arabische Botschaft auf dem Bild.



Ein zweites Bild zeigte eine Montage von palästinensischen Kindern: „Wo waren die Menschen, die nach Menschlichkeit riefen, als wir umgebracht wurden“, hieß es. Ein dritter Post an ihre 1.100 Instagram-Follower zeigte eine Gruppe jubelnder Palästinenser auf einem gekaperten israelischen Militärfahrzeug. „Gaza heute“, lautete die Bildunterschrift mit einem Emoji der palästinensischen Flagge.



Krieg in Israel: Keine normalen Zeiten

In „normalen Zeiten“ würden solche Posts nicht einmal eine Fahrt zur Polizeiwache rechtfertigen, sagte Murads Verteidiger, Ahmad Massalha, während er auf ihre Anhörung am Donnerstag wartete.



Aber dies sind keine normalen Zeiten. Murad drohen im Falle einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Gefängnis, und ein neuer Gesetzesentwurf sieht vor, denjenigen, die in Fällen wie dem ihren verurteilt werden, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Vor Gericht in der nordisraelischen Stadt Nazareth hat sie Vorwürfe erhoben, im Gefängnis geschlagen worden zu sein.



Raed Salah, rechts, spricht mit Mitgliedern des Höheren Arabischen Überwachungsausschusses bei einem Treffen in Nazareth am Donnerstag. © Heidi Levine/The Washington Post

Murad ist eine von mindestens 56 Personen, die wegen ähnlicher Vorwürfe angeklagt sind. Die israelischen Behörden geben an, eine zweite Front im Krieg gegen die Hamas zu führen, die darauf abzielt, alles auszurotten, was als Sympathie oder „Aufwiegelung“ in der Bevölkerung angesehen werden könnte. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden im Rahmen der „Nulltoleranz“-Razzien bis zu 100 weitere Personen festgenommen oder inhaftiert, darunter auch ein Bekannter von Murad, der auf Instagram ein Video gepostet hatte.

Zivilisten melden Beiträge den Behörden

Nach Angaben des Mossawa-Zentrums, einer Menschenrechtsgruppe in Haifa, Israel, wurden mindestens 350 palästinensische Israelis zu Anhörungen an ihren Arbeitsplätzen vorgeladen, und gegen 120 Universitätsstudenten wurden Disziplinarverfahren eingeleitet. In der Zwischenzeit durchforsten Gruppen von Zivilisten die Beiträge in den sozialen Medien und melden sie der Polizei.



Strafverteidiger und Menschenrechtsanwälte bezeichnen die Maßnahmen als ein Vorgehen im Stil von McCarthy, das sich auf die 20 Prozent der israelischen Bevölkerung konzentriert, die palästinensische Wurzeln haben. Im gegenwärtigen Klima kann alles, was nicht mit der israelischen Kriegsdarstellung übereinstimmt, zur Verhaftung führen.



Die Gruppen sehen tief greifende Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit, aber auch auf das Gefüge der israelischen Gesellschaft voraus, da in einigen Fällen schon die Äußerung einer pro-palästinensischen Haltung ausreicht, um kriminalisiert zu werden.



„Das ist McCarthyismus auf Amphetaminen“, sagte Ari Remez, ein Sprecher von Adalah, einer israelischen Rechtsorganisation, die 215 Fälle von Verhaftungen und Ermittlungen verfolgt. Er zog einen Vergleich mit der „Roten Angst“ in den Vereinigten Staaten in den 1950er Jahren, als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und andere Personen auf ihre Loyalität hin überprüft und manchmal für jeden Hinweis auf kommunistische Sympathien ausgeschlossen wurden.

„Die Kriminalisierung ist auf einem ganz anderen Niveau“, sagte er.



Die Polizei erhält neue Befugnisse

An der Spitze der Bemühungen steht Itamar Ben Gvir, Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, der selbst wegen Anstiftung zum Rassismus und Unterstützung einer jüdischen extremistischen Terrororganisation verurteilt worden ist. Selbst in der emotional aufgeladenen Atmosphäre nach dem 7. Oktober, die Menschenmassen auf die Straßen brachte, die „Tod den Arabern! - umfasst keine der 56 Anklagen wegen angeblicher Aufwiegelung den Vorwurf des Hasses gegen Palästinenser.



Ben Gvirs Task Force, die im Februar gebildet wurde, um gegen Online-Aufwiegelung vorzugehen, wurde erweitert, sagte Mirit Ben Mayor, eine Sprecherin der israelischen Polizei. Auch die Polizei erhält neue Befugnisse. Ein im vergangenen Monat vom israelischen Parlament verabschiedetes Gesetz sieht vor, dass selbst das passive Betrachten von Inhalten, die terroristische Angriffe im Internet loben oder dazu aufrufen, „in einer Weise, die auf eine Identifikation mit der Terrorgruppe hindeutet“, mit einem Jahr Gefängnis bestraft werden kann.



„Es ist ein Krieg im Krieg“, sagte Ben Mayor. „Wir haben einen Krieg, der physisch ausgetragen wird, mit unseren Soldaten dort. Und während dieser Krieg stattfindet, gibt es einen anderen Krieg, der im Internet stattfindet.“

Die israelischen Behörden beteuern jedoch, dass die Meinungsfreiheit gewahrt bleibt. „Die Freiheit der Meinungsäußerung und der Kritik wird auch dann gewahrt, wenn die Gewehre dröhnen“, sagte Shlomi Abramson, Leiter der Sicherheitsabteilung der Staatsanwaltschaft.



Bei den Ermittlungen handele es sich um „eindeutige Fälle von Unterstützung für schreckliche und entsetzliche Terrorakte oder Identifikation mit einer terroristischen Organisation, die kriminelle Handlungen gegen die Bürger des Landes begangen hat“, sagte er. „Eine einzige Veröffentlichung, selbst ein Status oder ein Beitrag, der nach 24 Stunden wieder gelöscht wird, reicht aus, damit wir eine Untersuchung einleiten und in den entsprechenden Fällen strafrechtlich verfolgen.“



„Israelisches Narrativ“

Die Gänge des Bezirksgerichts in Nazareth, einer Stadt, die größtenteils von palästinensischen Israelis bewohnt wird, sind voll mit Anwälten und Familienangehörigen derjenigen, die wegen ihrer Ämter die volle Härte des israelischen Gesetzes zu spüren bekommen.



Auf einer Bank vor dem Gerichtssaal im ersten Stock wartet Maisa Abd ElHadi, eine palästinensisch-israelische Schauspielerin, die im Zusammenhang mit zwei Instagram-Posts angeklagt wurde, nervös. Sie sagt, sie könne nicht mit Journalisten sprechen. Auch Murads Familie lehnte es ab, sich zu äußern; zu ängstlich in einer Umgebung, in der viele fürchten, dass ein falsches Wort zu Gefängnis führen kann.



Sogar der Besitzer eines Hummus-Restaurants - in dem einige der Verteidiger regelmäßig zu Mittag essen - verbrachte Ende letzten Monats eine Nacht im Gefängnis, weil er ein WhatsApp-Statusbild gepostet hatte, das eine Faust mit einer palästinensischen Flagge zeigte, und wurde schließlich ohne Anklage freigelassen.



Am Donnerstag küsste Murad ihre Familie und Freunde vor einer erwarteten Anhörung, bei der es um ihre Freilassung auf Kaution ging. Die Anhörung wurde auf Sonntag verschoben. Sie ist eine von drei Studenten des renommierten Technion in Haifa - der ältesten Universität Israels -, die in den letzten Wochen im Zusammenhang mit ihren Beiträgen in den sozialen Medien verhaftet wurden und per Videolink im Gerichtssaal in Nazareth erschienen.



Die Fälle sind ein „eklatanter Missbrauch des Strafverfahrens“, sagte Nareman Shehadeh, Strafverteidigerin bei Adalah, die sagte, dass Menschen strafrechtlich verfolgt werden können, „nur weil sie die israelische Darstellung der Ereignisse, die zu diesem Ereignis geführt haben, nicht übernehmen“. Sie bezeichnete dies als Teil einer „Kampagne, die darauf abzielt, eine Drohbotschaft gegen diese Studenten zu senden“.



Nicht weit vom Gerichtssaal in Nazareth entfernt wurde am Donnerstag erneut auf die Zwänge hingewiesen. Mohammad Barakeh, Vorsitzender des Höheren Arabischen Überwachungsausschusses, der sich aus Parlamentariern und politischen Vertretern zusammensetzt, wurde auf dem Weg zu einer Demonstration in der Innenstadt, bei der ein Ende des Krieges gefordert wurde, festgenommen. Vier weitere prominente palästinensische Politiker in Israel wurden verhaftet.



„Früher wussten wir, wo die Grenze war, und die Grenze war das Gesetz“, sagte Mudar Younis, Vorsitzender des Nationalen Rates der arabischen Bürgermeister in Israel, am Donnerstag bei einem Treffen.



„Wir können nicht verstehen, was mit unseren Studenten und Angestellten geschieht“, sagte Younis, der befürchtet, dass rechtsextreme Gruppen in Israel versuchen, Unfrieden zwischen Juden und Arabern zu stiften. „Wir sind sehr besorgt über das, was gerade passiert, aber noch mehr über das, was die Zukunft bringen wird“.



„Es gibt keine Redefreiheit“, sagte er.



Judith Sudilovsky und Sufian Taha trugen zu diesem Bericht bei.

