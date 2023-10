Wie konservative Medien das Chaos bei den Republikanern anheizten

Abgeordneter Jim Jordan (R-Ohio), oben in der Mitte, hört während des ersten Wahlgangs am Dienstag zu, nachdem er zum Sprecher des Repräsentantenhauses nominiert wurde. © Matt McClain/The Washington Post

Die Wahl des neuen Sprechers des Repräsentantenhauses wird von Medienfiguren wie Sean Hannity beeinflusst. Sein Ziel: Jim Jordan an die Spitze zu bringen.

Washington, D.C. – Fox News-Moderator Sean Hannity wetterte am Montagabend vor Millionen von Zuschauern über den Stand der republikanischen Bemühungen, einen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses zu benennen. Er nahm dabei besonders die „wenigen sensiblen kleinen Schneeflocken im Kongress“ aufs Korn, die seinen bevorzugten GOP-Kandidaten, den Abgeordneten Jim Jordan aus Ohio, nicht unterstützten.

Aber der viel beachtete konservative Experte nutzte nicht nur seine Fernsehkanzel, um Druck auf die Verweigerer auszuüben. Hannity verbrachte das Wochenende auch damit, einige von ihnen persönlich anzurufen und einen seiner Produzenten zu beauftragen, andere zu erreichen, um auf sie einzuwirken, ihre Stimme abzugeben. Auch in den sozialen Medien forderte er seine Anhänger auf, zögernde Mitglieder anzurufen und sie zum Einlenken aufzufordern.

Hannitys Bemühen, persönlich für Jordan zu werben, unterstreicht die zentrale Rolle, die die rechten Medien in dem wochenlangen Drama um den Sprecherposten im Capitol Hill gespielt haben.



Bei jeder Gelegenheit haben konservative Medienfiguren wie Hannity und der ehemalige Trump-Berater Stephen K. Bannon einen Prozess gestört, der sich normalerweise hinter den Kulissen in den Fluren des Capitol Hill abspielt. Eine Handvoll Hinterbänkler hat die Gelegenheit ergriffen, ihre Macht in einer fast gleichmäßig geteilten Kammer auszuspielen, was zwar für Aufregung sorgte, aber wenig Orientierung bot.



Am Dienstagnachmittag, als Jordan eine erste Abstimmung des gesamten Repräsentantenhauses verlor, war unklar, ob die turbulente Reihe von Ereignissen damit enden würde, dass ein Kongressabgeordneter, der lange Zeit an den rechten Rand gedrängt wurde, an die Spitze der Kammer aufsteigen würde. Aber das Gesamtbild der Legislative im Chaos – und die Verlockung des Rampenlichts der Medien, die zu dieser Dysfunktion beiträgt – war klar erkennbar.

„Die Politik belohnt heute Aufmerksamkeit und Geld mehr als die Verabschiedung von Gesetzen“, sagte Mac Thornberry, ein texanischer Kongressabgeordneter mit 13 Jahren Amtszeit, der vor seiner Ankündigung, 2019 in den Ruhestand zu treten, der führende Republikaner im Ausschuss für Streitkräfte war.

Thornberry verglich den Wandel mit einem Algorithmus in den sozialen Medien, der immer unverschämtere Inhalte liefert, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen. „Um die Aufmerksamkeit zu behalten, müssen Politiker jetzt noch sensationeller sein“, sagte er. „Ich fürchte, wir befinden uns in einer Spirale.

Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy (R-Calif.), Mitte, spricht am Dienstag zu einer Gruppe von Besuchern im US-Kapitol. © Ricky Carioti/The Washington Post

Die Ungewissheit darüber, wer den Vorsitz im Repräsentantenhaus übernehmen wird, begann diesen Monat, als der Abgeordnete Kevin McCarthy von einer Gruppe rebellischer Mitglieder der harten Rechten abgesetzt wurde. Der Anführer, Matt Gaetz, war aufgrund seiner Bereitschaft, die etablierte Ordnung zu stürzen, zu einem Star der rechten Medien geworden.

Steve Scalise zum Rücktritt gezwungen

Der ursprünglich von den Republikanern bevorzugte Ersatzmann – der Abgeordnete Steve Scalise – musste sich aus dem Rennen zurückziehen, nachdem es ihm nicht gelungen war, die Unterstützung der rechtsextremen Mitglieder und der sie unterstützenden Medienvertreter zu gewinnen. Jetzt fordern Hannity und andere die Kritiker Jordans auf, sich hinter den Kongressabgeordneten aus Ohio zu stellen, der seit langem ein Liebling von Fox News und anderen konservativen Sendern ist.

Die Kampagne von Hannity zur Unterstützung Jordans, der auch vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump für das Amt des Parlamentspräsidenten unterstützt wurde, begann kurz nachdem Scalise sich aus dem Rennen zurückgezogen hatte. Am Freitagnachmittag twitterte Hannity: „Jedes Mitglied des Kongresses wäre verrückt, Jim Jordan nicht als Sprecher zu unterstützen. Er ist ein geborener, prinzipientreuer Anführer, der die Republikaner im Haus dazu bringen wird, sich gegen die radikale Linke zu vereinen.“ Hannity gab die Telefonnummer der Telefonzentrale des Repräsentantenhauses an und forderte seine Anhänger auf, „Ihr Mitglied anzurufen und es ihm zu sagen“.

Unterstützung für Jordan: Fox News vorne dabei

Im Laufe des Wochenendes wandte sich Hannity an mehrere Abgeordnete, die Jordan nicht unterstützten, während einer seiner Produzenten die Abgeordneten per E-Mail fragte, warum sie ihn nicht unterstützten. Die E-Mail des Produzenten, über die zuerst von Axios berichtet wurde und die von der Washington Post bestätigt wurde, enthielt eine Leitfrage: „Hannity würde gerne wissen, warum während eines Krieges zwischen Israel und der Hamas, mit einem Krieg in der Ukraine, mit weit offenen Grenzen, mit einem unvollendeten Haushalt, warum sollte Repräsentant xxx gegen Repräsentant Jim Jordan als Sprecher sein?“



Hannity wurde bei seiner Suche von anderen prominenten Moderatoren unterstützt, darunter Bannon, der in seinem Podcast „War Room“ dazu beitrug, die Druckkampagne für Jordan anzustacheln. Nachdem der republikanische Fraktionsvorstand Jordan am Freitag nominiert hatte, veröffentlichte Bannon in seiner Sendung die Telefonnummer des Abgeordneten Steve Womack (R-Ark.), der gezögert hatte, Jordan zu unterstützen.



Bannon forderte seine Zuhörer auf, Womack zu sagen, er solle Jordan unterstützen. „Du bist in einem Super-MAGA-Bezirk, du musst deine Meinung richtig machen“, sagte Bannon. Am Montag lobte Gaetz Bannons Zuhörerschaft dafür, dass sie republikanische Gesetzgeber mit Anrufen überschwemmten, in denen sie sie aufforderten, auf das aufzuspringen, was Gaetz den „Jordan-Zug“ nannte.

Doch als Zeichen für die Grenzen dieser Art von Drucktaktik gehörte Womack am Dienstag zu den 20 Republikanern, die es ablehnten, Jordan bei der Abstimmung im Plenum zu unterstützen. Womack, der stattdessen für Scalise stimmte, sagte, der ursprüngliche Kandidat der GOP sei „in die Knie gezwungen“ worden, bevor er seine eigene Abstimmung vor dem gesamten Haus erhalten konnte. „Das war der ungeheuerlichste Akt gegen ein amtierendes Mitglied unserer Konferenz, den ich je erlebt habe“, sagte er.

Andere Versuche, die Abstimmung zu beeinflussen, waren erfolgreicher. Als der Abgeordnete Mike D. Rogers , der ein führender Verweigerer Jordans gewesen war, am Montag ankündigte, dass er stattdessen Jordan unterstützen würde, verkündete Gaetz die Nachricht in Bannons Sendung und bedankte sich bei den Zuhörern des Podcasters. „Es scheint, als ob der Kongressabgeordnete Rogers ausreichend ermutigt wurde“, sagte Gaetz.

Kritik für die Medienpräsenz einiger Abgeordneter

Einige Abgeordnete haben ihre Kollegen ungewöhnlich offen dafür gerügt, dass sie vor den Kameras spielen. Der Abgeordnete Mike Collins twitterte letzte Woche, dass seine Kollegen Entscheidungen aufgrund von „Egos und Fernsehzeit“ treffen würden. McCarthy benannte derweil unmissverständlich, was er als Grund dafür ansah, dass Gaetz sich gegen ihn gestellt hatte. „Es hatte nichts mit den Ausgaben zu tun“, sagte er Reportern kurz nach seiner Entlassung. „Es ging nur darum, Aufmerksamkeit von Ihnen zu bekommen.“

Die Dynamik, bei der es mehr um Aufmerksamkeit als um Inhalte geht, mag ausgeprägter sein als in der Vergangenheit, aber sie ist nicht neu.



„Seit langem gibt es Politiker, die um die Aufmerksamkeit der Medien wetteifern, um ihr Profil zu schärfen und Geld zu sammeln“, sagte Kathryn Brownell, die an der Purdue University Geschichte lehrt. „Das fördert den Stil der Brandrodung und verändert die Partei in etwas, bei dem es mehr um virale Momente und weniger um Regierungsführung geht.“



Im Falle des Kampfes um den Sprecher hat dies zu einer Reihe von Neuerungen geführt, die das zugrunde liegende Chaos andeuten: die erste Wahl eines Sprechers in 15 Runden seit fast zwei Jahrhunderten, als McCarthy im Januar gewählt wurde; die erste Absetzung eines Sprechers durch eine Abstimmung des Repräsentantenhauses, als er in diesem Monat abgesetzt wurde; und die erste Vakanz seit über einem halben Jahrhundert, die zwei Wochen oder länger dauerte.



Eric Bolling, ein Moderator des konservativen Netzwerks Newsmax, sagte, dass in den letzten Jahrzehnten „die größten Medienlieblinge“ dazu neigen, „diejenigen zu sein, die gewählt und befördert werden und in den politischen Rängen am höchsten aufsteigen“.



Marianna Sotomayor hat zu diesem Bericht beigetragen.

Dieser Artikel war zuerst am 18. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung in gekürzter Version auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.