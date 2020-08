Wiederbelebung der Ukraine-Gespräche im September angestrebt

Außenminister Heiko Maas (l) im Gespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba in Kiew. Foto: Valentin Ogirenko/Pool Reuters/AP/dpa

Außenminister Maas in Kiew

In der Ostukraine wurden in sechs Jahren mehr als 20 Waffenruhen ausgerufen - und kurz darauf wieder gebrochen. Im Moment schweigen die Waffen länger als je zuvor. Das nährt Hoffnung auf weitere Schritte in Richtung Frieden.