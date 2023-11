Wahlen in den Niederlanden zeigen: Rechte sind in der EU weiter auf dem Vormarsch

Parteichef Geert Wilders von der PVV einen Tag nach den Wahlen zur Abgeordnetenkammer. © ANP/Imago

Rechtsruck in Europa: Geert Wilders und sein Sieg bei der Niederlande-Wahl setzt einen Trend in Europa fort. Wie schlimm wird es noch werden?

Den Haag – Als Österreich vor zwei Jahrzehnten als erstes westeuropäisches Land seit dem Zweiten Weltkrieg einen Rechtsruck vollzog, schrie der Rest des Kontinents vor Empörung auf. Demonstranten verfolgten die Politiker. Diplomaten mieden sie. Ein belgischer Delegierter schwänzte ein Mittagessen mit Österreichs damaligem Verteidigungsminister und sagte zu Reportern: „Ich esse nicht mit Faschisten.“

Spulen Sie vor ins Jahr 2023, in dem die extreme Rechte dank einer historischen politischen Dynamik einen Platz am europäischen Tisch erhalten hat und die Möglichkeit hat, die Politik in der Region neu zu gestalten.

Rechtsruck in der EU: Sieg von Wilders bei Niederlande-Wahl bestätigt Trend

Der jüngste Sieg wurde in den sozialliberalen Niederlanden errungen, wo die rechtsextreme Ikone Geert Wilders und seine gegen die Europäische Union, gegen Muslime und gegen Einwanderer gerichtete Partei für die Freiheit diese Woche bei den Parlamentswahlen einen schockierenden ersten Platz errangen.

Es wird erwartet, dass Wilders Schwierigkeiten haben wird, eine Regierung zu bilden, und dass er letztendlich scheitern könnte. Seine Partei hat die Mehrheit weit verfehlt und steht vor Wochen oder Monaten komplexer Verhandlungen. Aber das unerwartet starke Abschneiden des „niederländischen Donald Trump“, der seit langem ein Verbot des Korans und einen Aufnahmestopp für Asylbewerber fordert, war eine deutliche Warnung an das etablierte Europa. Und es wurde von den führenden Stimmen der extremen Rechten in der Region, darunter der ungarische Premierminister Viktor Orban und die französische Oppositionsführerin Marine Le Pen, gebührend begrüßt.

„Überall in Europa weht der gleiche rechte Wind“, sagte Tom Van Grieken, ein belgischer Rechtspopulist, als Reaktion auf Wilders‘ Sieg. „Der Vormarsch, der schon seit einiger Zeit im Gange ist, setzt sich in den Niederlanden eindeutig fort. Wir teilen unseren Patriotismus und wollen unser Volk wieder an die erste Stelle setzen. Diese Motivation ist durch nichts zu ersetzen.“

Wilders‘ Erfolg, der zwar zum Teil durch die nationalen Gegebenheiten bedingt ist, hat der extremen Rechten weltweit weiteren Auftrieb gegeben, wenige Tage nachdem Javier Milei, ein rechtsextremer Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Fernsehkommentator, in Argentinien zum Präsidenten gewählt wurde.

Im Vorfeld der Wahlen in den Vereinigten Staaten im nächsten Jahr - wo Trump als enger Verbündeter von Europas migrantenfeindlichen, rechten Nationalisten gilt - wird der Aufstieg der extremen Rechten in Europa als Indikator für die Wut der Wähler auf die traditionellen Politiker im Westen genau beobachtet.

Italien, Ungarn, Schweden, Niederlande: Der Sieg von Wilders setzt europaweite Entwicklung fort

„Es handelt sich um einen Trend, der schon seit langem zu beobachten ist, aber er scheint sich zu verstärken“, so Catherine Fieschi, politische Analystin und Stipendiatin am Robert-Schuman-Zentrum des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz und Autorin eines Buches über Populismus.

Rechtsextreme Parteien sind in Italien an die Macht gekommen, haben ihre Herrschaft in Ungarn ausgeweitet, in Finnland eine Koalitionsrolle übernommen, sind in Schweden de facto Regierungspartner geworden, sind in Griechenland ins Parlament eingezogen und haben bei den Regionalwahlen in Österreich und Deutschland beachtliche Gewinne erzielt. Auch die Slowakei ist so etwas wie eine rechtsextreme Erfolgsgeschichte. Die rechtsextreme Slowakische Nationalpartei gehört zu den Koalitionspartnern, die den Populisten Robert Fico unterstützen, der aus der extremen Linken stammt, aber gegen Migration und LGBTQ-Rechte ist.

Die europäische extreme Rechte hat in diesem Jahr aber auch Rückschläge erlitten. Die größten Rückschläge gab es in Polen, wo die zentristische Opposition die Partei Recht und Gerechtigkeit verdrängen wird, die eine Stütze des rechtsextremen Denkens war. Und in Spanien verlor die populistische Vox-Partei mehr als die Hälfte ihrer Sitze im Parlament.

Analysten zufolge sind die rechtsextremen Parteien inzwischen in den meisten EU-Ländern zu wichtigen politischen Kräften geworden und beeinflussen die Politik auch in Ländern, in denen sie nicht regieren.

Man denke nur an die Frage des Klimawandels. Die Anprangerung ehrgeiziger Klimazusagen durch die extreme Rechte als schädlich für die Arbeiterklasse hat die Debatte in Europa verändert und Teile des grünen Wandels verlangsamt. Die schwedische Regierung senkt die Steuern auf Benzin und Diesel und rückt von einer Abgabe auf Plastiktüten ab. Die britische Regierung der Konservativen Partei kündigte an, dass sie ein Verkaufsverbot für neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor aufschieben werde. In Deutschland wurde die Regierung unter Druck gesetzt, ein umfassendes Gesetz zum Verbot von Heizkesseln für fossile Brennstoffe abzuschwächen.

Der Sieg von Wilders bei der letzten großen Europawahl des Jahres hat die Sorge - oder Hoffnung, je nach Sichtweise - erneuert, dass die Rechtsextremen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Frühjahr an Einfluss gewinnen oder zum Königsmacher werden könnten, was Auswirkungen auf die Haltung der EU zu Migration, LGBTQ und reproduktiven Rechten, Klimaschutz und Unterstützung für die Ukraine haben wird.

Wie Europas Rechtsextreme zum Mainstream wurden

Die Rechtsextremen in Europa sind seit Jahrzehnten in Schüben gewachsen. Wie vielerorts kämpfte sie während der Pandemie um Relevanz. Doch jetzt wird sie durch die hohe Inflation, die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die zunehmende Migration, die wachsende Ungleichheit und das empfundene Versagen der traditionellen politischen Klasse wie eine Rakete angeheizt.

Die europäische extreme Rechte hat versucht, ihr Image aufzupolieren, indem sie ihre Skinhead-Kleidung gegen Anzüge tauschte. Rechtsextreme Politiker haben auch versucht, ihre Anziehungskraft zu erhöhen, indem sie ihre aufrührerische Rhetorik zurückgeschraubt haben. Das Vorbild ist weniger der kämpferische Orban als vielmehr die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die sich in diesem Jahr in den kleinen Club der ausländischen rechtsextremen Politiker einreiht, die das Weiße Haus von Biden besucht haben.

Wilders‘ Partei ist immer noch antiislamisch. Ihr Manifest enthält die Zeile: „Die Niederlande sind kein islamisches Land: keine islamischen Schulen, Korane oder Moscheen“. Analysten zufolge hat er jedoch von anderen rechtsextremen Parteien in Europa gelernt, dass es von Vorteil ist, sich auf die wichtigsten Themen zu konzentrieren.

Anderswo blitzen die antisemitischen Ursprünge der extremen Rechten immer noch auf. Aber Politiker, die solche Ansichten äußern, könnten ihre Karriere darunter leiden. Im Juni musste Vilhelm Junnila von der rechtsextremen Finnischen Partei, die jetzt Mitglied der Regierungskoalition ist, nach nur 10 Tagen im Amt zurücktreten, weil ihm vorgeworfen wurde, auf einer Konferenz 2019 pro-nazistische Äußerungen gemacht zu haben.

In der Zwischenzeit haben sich führende Politiker der extremen Rechten in ganz Europa als einige der stärksten Unterstützer Israels im aktuellen Konflikt in Gaza erwiesen.

Eine von Wilders geführte Regierung würde der EU Kopfzerbrechen bereiten. Das Programm seiner Partei fordert ein verbindliches „Nexit“-Referendum - eine noch chaotischere Aussicht als der Brexit, da die Niederlande zwei Landgrenzen und eine gemeinsame Währung mit anderen Ländern des Blocks teilen. Analysten gehen davon aus, dass er diese Forderung in den Verhandlungen mit den Koalitionspartnern wahrscheinlich fallen lassen müsste.

Außerhalb der Niederlande hat sich die rechtsextreme Agitation für einen Austritt aus der EU gelegt, seit der Brexit Großbritannien mehr geschadet als genützt hat, und wurde durch Forderungen nach einer Union ersetzt, die die Hände von der Union lässt.

„Heute lieben sie alle den Binnenmarkt“, sagte Rosa Balfour, Direktorin von Carnegie Europe. „Sie orientieren sich ein wenig an Viktor Orban. Sie wollen keine gemeinsame Außenpolitik. Sie wollen keine Einmischung in die [Einschränkung] der Rechtsstaatlichkeit. Aber sie wollen das Geld der Europäischen Union.“

Wie der europäische Mainstream nach rechts gerückt ist

Die Wahlen in den Niederlanden machen deutlich, wie Politiker der Mitte auf den Aufschwung der extremen Rechten reagiert haben, indem sie sich rechtsextremen Positionen angenähert haben. In vielen Fällen hat dies ihren radikaleren Herausforderern nur noch mehr geholfen.

Simon Otjes, ein Assistenzprofessor an der Universität Leiden, der sich mit der niederländischen Politik befasst, sagte, dass die Mitte-Rechts-Parteien in den Niederlanden versuchten, Wähler anzulocken, indem sie den Wahlkampf zum Thema Migration machten. Doch damit, so Otjes, spielten sie der extremen Rechten in die Hände und verschafften ihr Stimmen.

Dieselbe Art von Versuchen, rechtsextreme Argumente zu übernehmen, habe es in ganz Europa gegeben, so die Analysten.

„Bei Themen, die die Rechtsextremen in Europa als besonders wichtig erachten - Einwanderung, von Einwanderern begangene Straftaten, die multikulturelle Gesellschaft, die westliche Geschlechterdebatte, traditionellere Ansichten über Familien - haben sich viele andere Parteien ihrer Rhetorik angepasst“, so Ann-Cathrine Junger, Politikwissenschaftlerin an der schwedischen Södertörn-Universität. „Rechtsextreme Parteien und ihre Programme sind im Mainstream angekommen. Sie sind die neue Normalität.“

Das gilt besonders für die Migrationspolitik. Die Zahl der Migranten, die in diesem Jahr nach Europa kamen, ist so hoch wie seit 2016 nicht mehr, was den Aufschrei der Rechtsextremen gegen Migranten verstärkte und die etablierten Politiker zu einer härteren Gangart veranlasste. Nach langen Debatten haben die EU-Staaten Änderungen an den Migrationsregeln der Union befürwortet, die bereits Anfang nächsten Jahres endgültig verabschiedet werden könnten. Länder, die an vorderster Front stehen, wie Italien und Griechenland, könnten mehr Migranten in andere Länder abschieben - oder von denen bezahlt werden, die sich weigern. Vor allem aber könnten Abschiebungen beschleunigt und die Haftzeiten verlängert werden.

Auf Landesebene gehören die Schwedendemokraten zu den rechtsextremen politischen Gruppen, die sich erfolgreich für eine härtere Gangart in der Migrationsfrage eingesetzt haben. Sie sind zwar nicht Teil der Regierungskoalition, haben aber dennoch über eine politische Vereinbarung Einfluss auf die Regierung.

Auf Drängen der Schwedendemokraten schlug die Regierung eine Überarbeitung der Einwanderungsgesetze vor, die eine Abschaffung der unbefristeten Visa für Asylbewerber und höhere Hürden für befristete Visa vorsieht. Die Regierung will Gemeinden und Behörden dazu verpflichten, illegale Einwanderer zu melden. Asylbewerber, die sich bereits im Land befinden, sollen informiert - und zur Ausreise aufgefordert - werden. Letzte Woche kündigte die Regierung an, sie werde Möglichkeiten prüfen, Asylbewerber nicht nur wegen Straftaten, sondern auch wegen unbezahlter Schulden oder Handlungen, die die Demokratie des Landes untergraben, abzuschieben.

„Eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Integration ist, dass Menschen, die in Schweden leben wollen, die grundlegenden Normen respektieren und auf ehrliche und ordentliche Weise leben“, sagte Schwedens Migrationsministerin Maria Malmer Stenergard vor Reportern.

Giorgia Meloni zeigte Geert Wilders wie es geht

In Italien, wo Meloni die am stärksten rechtsgerichtete Regierung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs führt, bleibt ein Wahlversprechen zur Eindämmung der Migration unerfüllt - das Land verzeichnete in diesem Jahr die höchste Zahl an irregulären Ankünften seit einer regionalen Migrantenkrise im Jahr 2016.

Die Regierung bemüht sich jedoch darum, Italien als Zielland für Migranten weniger attraktiv zu machen. „In den letzten zehn Jahren haben wir Mitte-Links-Regierungen erlebt, die Fanatiker der No-Border-Theorie waren und sich nicht darum kümmerten, sich an eine veränderte Situation anzupassen“, sagte Sara Kelany, eine Abgeordnete von Melonis Partei „Brüder Italiens“, die im Unterhaus für das Thema Migration zuständig ist. „Unter Meloni ändert sich das.“

Ihre Regierung hat eine Verdoppelung der „Rückführungslager“ von 10 auf 20 genehmigt. Irreguläre Migranten, die zuvor maximal 90 Tage festgehalten wurden, müssen nun mit einer Haftdauer von bis zu 18 Monaten rechnen. Kelany zufolge sind die Abschiebungen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf rund 2.600 gestiegen.

In dieser Woche kündigte Melonis Regierung außerdem an, sie werde einen Gesetzentwurf zur Ratifizierung eines umstrittenen Abkommens mit Albanien vorlegen, das die Einrichtung von Offshore-Auffanglagern für Migranten vorsieht, die von der italienischen Küstenwache auf See aufgegriffen werden. In solchen Lagern könnten bis zu 3.000 Migranten auf einmal untergebracht werden.

In Frankreich hat die Nationalistin Le Pen drei Präsidentschaftswahlen verloren. Doch während sie in den Umfragen vor den noch weit entfernten Wahlen 2027 wieder nach oben kletterte, bemühte sich die Mitte-Rechts-Regierung von Präsident Emmanuel Macron um strengere Regeln für ihre Lieblingspolitik: die Migration.

Fieschi warnte, dass die Übernahme rechtsextremer Positionen durch die Mitte oft keine erfolgreiche Strategie sei.

„Wenn die etablierte Rechte anfängt, sich wie die populistische Rechte zu verhalten, bekommen sie keine zusätzlichen Stimmen, aber die populistische Rechte schon“, sagte sie. „Irgendwie lernen die etablierten Parteien nie dazu.“

Zu den Autoren Emily Rauhala ist die Brüsseler Büroleiterin der Washington Post und berichtet über die Europäische Union und die NATO. Anthony Faiola ist Büroleiter in Rom für die Washington Post. Seit seinem Eintritt in die Zeitung im Jahr 1994 war er als Büroleiter in Miami, Berlin, London, Tokio, Buenos Aires und New York tätig und arbeitete außerdem als Korrespondent im Ausland. Loveday Morris ist die Berliner Büroleiterin der Washington Post. Zuvor war sie für The Post in Jerusalem, Bagdad und Beirut tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 25. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.