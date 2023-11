„Ping-Pong-Spiel“ in den Behörden: Windkraft-Unternehmen klagen wegen Untätigkeit

Von: Lukas Rogalla

Wenn Behörden in Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen trödeln, können Unternehmen klagen – doch auch rechtliche Schritte zeigen laut Verband kaum Wirkung.

Berlin – Mehrere deutsche Gerichte befassen sich mit Klagen wegen verschleppter Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen. In den Bundesländern waren laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zuletzt insgesamt mindestens rund 30 solcher Untätigkeitsklagen von Windkraftunternehmen gegen Behörden anhängig. In den meisten Bundesländern soll es sich demnach allerdings um Ausnahmen handeln. In einigen gab es zum Stichtag 1. Oktober gar keine entsprechenden Klagen. Dagegen sticht Mecklenburg-Vorpommern mit 19 Fällen deutlich hervor.

In den Verfahren geht es teils um seit Jahren nicht entschiedene Anträge von Windkraftunternehmen. Die Wirkung von Untätigkeitsklagen schätzt die Branche nach Angaben des Bundesverbands Windenergie (BWE) jedoch eher als gering ein. „Gerichtsverfahren dauern immer noch relativ lange, sodass Untätigkeitsklagen nicht unbedingt zu einer schnelleren Genehmigung führen“, teilte der Verband auf Anfrage mit. Zudem fehlten nachhaltige Folgen für Untätigkeit in Behörden, etwa ein pauschaler Schadenersatz für Verzögerungen. Für schnellere gerichtliche Verfahren brachte der BWE mehr Personal an den Gerichten ins Spiel. Auch die Bundesregierung ist sich der Probleme bewusst – und verweist auf „Personalmangel“ und „hohe Komplexität“ in den Behörden.

Untätigkeit bei Genehmigungen für Windkraftanlagen: Klagen in mehreren Bundesländern

Laut der dpa-Umfrage mit Rückmeldungen aus fast allen Bundesländern lagen bei den zuständigen Gerichten etwa in Bayern, Hamburg, dem Saarland oder Sachsen zuletzt keine entsprechenden Klagen vor. In Berlin und Brandenburg waren es laut gemeinsamen Oberverwaltungsgericht insgesamt weniger als fünf, in Schleswig-Holstein drei und in Niedersachsen zwei.

Nach Zahlen des Bund-Länder-Kooperationsausschusses dauerten Genehmigungsverfahren 2022 ab Vollständigkeit der Unterlagen in Deutschland durchschnittlich neun Monate. Der Median, bei dem Extremwerte nicht nur einen Ausschlag des Werts sorgen, liegt bei 6,4 Monaten. In Mecklenburg-Vorpommern lag der Durchschnitt demnach bei fast 16 Monaten. Langsamer war von den Ländern mit entsprechenden Daten nur Thüringen mit 16,3 Monaten.

Die langwierigen Verfahren erhöhten die Wahrscheinlichkeit für Untätigkeitsklagen, so der BWE. In Mecklenburg-Vorpommern stecken laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), die sich auf den BWE beruft, rund 1000 Windkraftanlagen in Genehmigungsverfahren fest.

Ausbau der Windenergie: Lange Genehmigungsverfahren sorgen für Frust

Behörden haben laut Gesetz nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen sieben Monate und in vereinfachten Verfahren drei Monate Zeit für eine Entscheidung. Sie können die Frist um jeweils drei Monate verlängern, etwa bei Schwierigkeiten, müssen dies aber begründen. Der BWE kritisierte, dass eine Vollständigkeitsbestätigung oft ausbleibe oder durch die Nachforderung immer neuer Unterlagen hinausgezögert werde. Der Verband forderte die Begrenzung auf eine einmalige Nachforderung und auch Fristen für die Vollständigkeitsbestätigung.

Langwierige Verhandlungen vor dem Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr bereits mehrfach zugunsten von Windkraftplanern ausgegangen. Dabei sprach der Vorsitzende Richter unter anderem von einem „Ping-Pong-Spiel“ in der Verwaltung und betonte das öffentliche Interesse des Windenergie-Ausbaus. Strittige Themen bei den Verfahren waren etwa der Denkmal- oder Arten- beziehungsweise Vogelschutz. In anderen Bundesländern spielen diese Themen laut Umfrage ebenfalls eine Rolle. Eine Anfrage an das Schweriner Umweltministerium bezüglich der zahlreichen Klagen im Nordosten von der dpa blieb zuletzt unbeantwortet.

„Die Gründe für lange Genehmigungsverfahren sind vielschichtig“, teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Kreiszeitung.de von Ippen.Media auf Anfrage mit. „Personalmangel und die zu hohe Komplexität sind dabei häufig. Lange Genehmigungsverfahren hemmen den dringend notwendigen Ausbau der Erneuerbaren Energien. Während bei der Photovoltaik die Ausbauzahlen Rekordniveau erreichen, hält die Windenergie nicht in gleichem Maße Schritt.“

„Kommt es zu unbegründeten Verzögerungen im Genehmigungsverfahren, kann ein Vorhabenträger grundsätzlich eine Untätigkeitsklage einlegen. Wann Verzögerungen unbegründet sind, ist schwer zu begründen und für jeden Einzelfall vorzunehmen“, heißt es dazu weiter aus dem BMWK unter der Leitung von Robert Habeck (Grüne).

Kommt es zu unbegründeten Verzögerungen, müssten Behörden bislang zumindest keine Konsequenzen fürchten, behauptet der Bundesverband Windenergie gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Im Februar hatte das Oberverwaltungs­gericht Mecklenburg-Vorpommern infolge einer Untätigkeitsklage festgestellt, dass das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg nicht in zu­reichender Frist über den Antrag eines Windkraftunternehmens entschieden habe. Die Erwartungen der Branche auf eine „Signalwirkung“ waren entsprechend groß – wie nun auch die Ernüchterung: „Die Wirkung der Untätigkeitsklagen wird in der Mitgliedschaft bislang teils als begrenzt wahrgenommen“, zitiert die FAZ den BWE.

Deutschland hinkt bei Ausbau der Windenergie hinterher

Das Ausbauziel für Solar-Energie für 2023 ist tatsächlich schon erreicht – doch bei der Windkraft hängt Deutschland seinen Zielen hinterher. Nach Plänen der Bundesregierung sollten Wind-Anlagen mit einer Leistung von sieben Gigawatt gebaut werden, berichtet unter anderem der NDR. Doch die bislang errichteten Anlagen weisen lediglich eine Leistung von 2,6 Gigawatt auf – was etwa 37 Prozent der Zielvorgabe entspricht. Das ist auch auf die vielen Genehmigungsverfahren zurückzuführen. Die Zahl der Genehmigungen für neue Windkraftanlagen sei „nicht weniger als ein Totalausfall“, hatte der Präsident des Bundesverbands Windenergie (BWE), Hermann Albers, Anfang des Jahres der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Die Bundesregierung gelobt Besserung: „Die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen hat für das BMWK eine hohe Priorität“, teilte das Ministerium auf Anfrage von Ippen.Media mit. So seien zahlreiche Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht worden. Demnach sollen Erzeugungsanlagen für Erneuerbare Energien „im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen“. Dies sei im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegt.

„In der Folge hat der Ausbau z.B. von Windenergieanlagen im Rahmen von Abwägungsentscheidungen Vorrang vor anderen Interessen“, heißt es. Auch in Sachen Artenschutz seien die Regeln zugunsten des Ausbaus von EE-Anlagen vereinfacht worden. Mit dem „Wind-an-Land-Gesetz“ will die Bundesregierung den Ausbau der Windkraftanlagen vorantreiben und auch zu schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren beitragen. Für den Artenschutz gelten etwa bundeseinheitliche Standards.

Ob die Maßnahmen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz tatsächlich für eine Beschleunigung des Ausbaus von Windkraftanlagen sorgen, bleibt – wie etliche Genehmigungsverfahren – abzuwarten. (lrg/dpa)