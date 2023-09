„Wir haben noch viel vor“: Hessens Ministerpräsident Rhein im Interview

Von: Christiane Warnecke

Möchte sein Amt verteidigen: Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im Gespräch. © Paul Müller

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein im Interview zu Chancenschule und Begrenzung der Migration.

Wiesbaden - CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein geht mit dem Amtsbonus in die Landtagswahl, nachdem er Volker Bouffier im Mai 2022 als hessischer Ministerpräsident beerbt hat. Der 51 Jahre alte Frankfurter erklärt im Interview, welche Schwerpunkte er in einer zweiten Amtszeit setzen möchte.

Ihre CDU liegt in den Umfragen weit vor den Mitbewerbern. Wie viel davon ist Ihr Verdienst?

Ein 55stel (lacht), denn ich bin einer von 55 CDU-Wahlkreiskandidaten. Gute Umfragen sind immer ein Gemeinschaftswerk. Und ich bin Teil des Teams.

Trotzdem scheinen Werte wie einst unter Roland Koch für die CDU in weite Ferne gerückt zu sein. Könnte es daran liegen, dass die rechte Flanke nicht abgedeckt wird?

Das Parteienspektrum hat sich insgesamt verändert. Aber die CDU ist die letzte echte Volkspartei und die Stimme der ganz normalen Menschen in unserem Land. Wir stehen als CDU für die entscheidenden Politikfelder: Bildung, Familien, Wirtschaft und Innere Sicherheit. Und auch in der Migrationspolitik haben wir einen sehr klaren Kurs, nämlich ordnen und begrenzen.

Die AfD erstarkt aber. Sie fordern, weniger über die „Protestpartei“ zu reden. Hat die CDU nicht auch Stammwähler an die AfD verloren - quasi als Preis für zehn Jahre Schwarz-Grün?

Die tiefe Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger, vor allem durch die Politik im Bund, macht mir Sorgen. Ob sich das auch im Wahlergebnis in Hessen niederschlägt, wird sich am 8. Oktober zeigen. Wir nehmen die Sorgen der Bürger, insbesondere bei der Migration, sehr ernst und geben die klare Zusage: Wir sind und wir bleiben in Hessen das Gegenmodell zur Politik der Ampelregierung in Berlin.

Gleichzeitig verleiht Ihre Partei Orden an Frau Merkel, statt ihre Flüchtlingspolitik zu kritisieren...

Wir benennen die Probleme sehr klar. Freizügigkeit in Europa ist für mich ein hohes Gut. Wenn wir aber die EU-Außengrenzen nicht besser schützen können, brauchen wir Kontrollen an den Binnengrenzen. Das hat eine abschreckende Wirkung und gibt das Signal, dass nicht jeder einfach nach Europa kommen und ungehindert nach Deutschland durchreisen kann. Außerdem brauchen wir eine Rückführungsoffensive, und wir brauchen mehr sichere Herkunftsländer, also eine Ausweitung auf Algerien, Marokko, Tunesien und Indien.

Was halten Sie von Sachleistungen für Flüchtlinge?

Das ist ein richtiger Gedanke, denn unsere Sozialleistungen haben Magnetwirkung, weil es die höchsten in Europa sind. Viele Praktiker warnen allerdings vor einem riesigen Aufwand in Logistik, Lagerung und Verwaltung.

Sie setzen stark auf bundespolitische Themen wie Migration und Ampel-Bashing. Was wollen Sie in Hessen bewegen?

Wir haben in Hessen gemeinsam mit den Bürgern viel erreicht. Wir haben unser Land in 25 Regierungsjahren zu einem der stärksten Länder in Europa gemacht und haben heute mehr Polizisten, mehr Lehrer, mehr Wirtschaftskraft und mehr Investitionen in Klima, Bildung und Forschung als je zuvor. Gleichzeitig hat die Ampel-Politik natürlich Auswirkungen auf die Länder. Und deshalb sollten die Menschen bei dieser Wahl wissen, dass es einen großen Unterschied macht, wer das Land regiert.

Das klingt nach „weiter so“. Meinen Sie, das reicht?

Nein, reden wir über Inhalte, die Finanzpolitik zum Beispiel. Als CDU stehen wir klipp und klar zur Schuldenbremse. Das ist für uns gelebte Generationengerechtigkeit. In der Schulpolitik haben wir einen sehr hohen Standard erreicht und heute mit Bayern die geringste Schulabbrecherquote. Es hat sich also viel bewegt. Und wir wollen, dass es so weiter geht.

Wie denn?

Ich möchte das Pilotfach Digitale Welt ausrollen auf das ganze Land, ich möchte weitermachen bei unserem Projekt Bildungssprache Deutsch, bei den Deutschkursen vor der Einschulung, mit mehr Deutschunterricht in der Schule und der Absage an Konzepte wie Schreiben nach Gehör. Außerdem halten wir an unserem mehrgliedrigen Chancenschulsystem fest. Wir sagen: Gleiche Chancen für alle statt eine Schule für alle.

Die Opposition bemängelt zu wenig Einsatz gegen Lehrer- und Fachkräftemangel, zu wenig neue Windräder und Radwege und mangelnden Einsatz für die Digitalisierung und die Klimawende etc. Hätte die Landesregierung in all den Jahren nicht mehr erreichen können?

Überall zu wenig und zu langsam: Das ist Oppositionsfolklore (lacht). Wir haben den Ausbau der erneuerbaren Energien mit großen Schritten vorangebracht, wir waren eines der ersten Länder, das zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft ausgewiesen hat. Und Lehrerstellen haben wir nicht nur geschaffen, wir besetzen sie auch. Dadurch, dass wir die Studienplatzkapazitäten und die Besoldung für Grundschullehrer angehoben haben. Wir gehen also mit großen Schritten voran. Aber auch ich bin noch nicht mit allem zufrieden. Und es gibt neue Herausforderungen. Deshalb treten wir als CDU an, um das Land weiter regieren zu dürfen.

Bei Schulvergleichen dümpelt Hessen aber immer im Mittelfeld, warum?

In der Schulpolitik liegen traditionell Länder wie Bayern, die immer unionsregiert waren, vorne, weil es dort keine Schulexperimente gab. Aber wir sind auf einem guten Weg und haben noch viel vor, zum Beispiel wollen wir die berufliche Bildung attraktiver machen, indem wir die Meisterausbildung kostenfrei machen.

Sie gehen in Hessen von einer Ampelregierung aus, wenn es rechnerisch möglich wäre. Ist das nur Wahlkampftaktik, oder misstrauen Sie den Grünen so stark?

Ich rechne wirklich damit. Wir haben es in Berlin erlebt, in Frankfurt und in Wiesbaden. Alle müssen wissen: Wer eine Ampel-Partei wählt, wird am Ende auch eine Ampel bekommen, wenn es für eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP irgendwie reicht.

Sie betonen, es gebe auch Gemeinsamkeiten mit der SPD. Also lieber eine Groko?

SPD und CDU haben in Deutschland jahrzehntelange Regierungserfahrung und sind auch von der Struktur her nicht sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, mit wem wir die meisten unserer Kernpunkte umsetzen können. Ich kann mir vorstellen, auch mit der SPD darüber zu sprechen.

Ist es nicht traurig, dass die CDU Maßnahmen wie die Senkung der Grunderwerbsteuer offenbar nur mit der AfD durchsetzen kann?

Wir wollen, dass die Grunderwerbsteuer für den Ersterwerb einer selbst genutzten Immobilie auf null gesenkt wird, damit Familien ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen können. Bis die Bundesregierung uns das ermöglicht, wollen wir ein Hessengeld fürs erste Eigenheim zahlen: 10 000 pro Käufer und 5000 Euro pro Kind. Macht 30 000 Euro für eine Familie mit zwei Kindern. Das ist eine zentrale Position der CDU in möglichen Koalitionsverhandlungen.

Wie hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie Ministerpräsident sind?

Mein Arbeitspensum hat sich erhöht, aber meine Familie ist es gewohnt, dass ich viel unterwegs bin. Es ist ein vielfältiges, spannendes Amt, in dem man viel bewirken kann. Das erfüllt mich.

Interview: Christiane Warnecke, Dieter Sattler und Sven Weidlich

Zur Person Boris Rhein (51) ist seit Mai 2022 hessischer Ministerpräsident. Zuvor war er seit 2019 Landtagspräsident. 2010 bis 2014 war er hessischer Innenminister, bevor er zum Wissenschaftsminister ernannt wurde. Im Jahr 2012 verlor der CDU-Politiker die Frankfurter Oberbürgermeisterwahl gegen Peter Feldmann von der SPD. Der Jurist ist verheiratet und hat zwei Söhne. ch