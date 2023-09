„Wir müssen Ordnung in die Migration bringen“

Von: Christiane Warnecke

Teilen

Will Hessens erster grüner Ministerpräsident werden: Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir im Gespräch. © Sven-Sebastian Sajak

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zu Wahlchancen und grünen Lösungen

Offenbach -Erstmals treten bei der hessischen Landtagswahl drei Kandidaten gegeneinander an. Nach zehn Jahren als Juniorpartner der CDU schicken die Grünen mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir diesmal einen eigenen Kandidaten ins Rennen. Was er für Hessen erreichen möchte, schildert der 52-Jährige im Interview.

Als Grüner wollen Sie künftig selbst die Regierung anführen. Spricht daraus ein neues Selbstvertrauen oder eher der Wunsch, sich stärker von der CDU abzugrenzen?

Es gibt drei Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, und wir spielen alle in der gleichen Liga.

Die CDU liegt aber in Umfragen klar vorne...

Warten wir doch mal das Wahlergebnis ab. Es ist noch alles drin. Wir stehen als hessische Grüne deutlich besser da als im Bund. Am Ende geht es um die Frage: Wem trauen die Menschen die Führung unseres Landes zu? Und da freue ich mich über meine sehr hohen Zustimmungswerte.

Gerade in den Ressorts Ihrer Partei sieht die Opposition große Versäumnisse: Zu wenig Windräder, zu wenig Radwege, Mängel an Straßen und Schieneninfrastruktur, Terminal 3 nicht verhindert, die Wirtschaft lahmt. Ihr FDP-Kollege geriert sich gar als Anti-Al-Wazir. Was entgegnen Sie?

Ich kämpfe um die Staatskanzlei, andere kämpfen um die Fünf-Prozent-Hürde und damit um den Einzug in den Hessischen Landtag. (schmunzelt) Das erklärt, warum mancher so um sich schlägt.

Viele Menschen haben am Beispiel des Heizungsgesetzes den Eindruck gewonnen, dass die Grünen die Gesellschaft überfordern. Andere bemängeln zu zaghaftes Vorgehen, um den Klimawandel zu stoppen. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um?

Ich lasse keinen Zweifel daran, dass wir Klimaschutz ernst nehmen, dass wir aufhören müssen, immer weiter Öl, Gas und Kohle zu verbrennen. Das geht aber nur Schritt für Schritt, denn wir gewinnen in der Sache nichts, wenn wir auf dem Weg die Menschen verlieren. Es ist gut, dass es mit dem verbesserten Heizungsgesetz jetzt Planungssicherheit gibt und zugleich hohe Förderungen für die Hausbesitzer.

Auch der Baugipfel zeigt aber, dass die Klimapolitik immer wieder hinter kurzfristigen Interessen zurückweicht. Wie vermitteln Sie die niedrigeren Ökostandards?

Wir brauchen mehr Wohnungen, gerade auch im Rhein-Main-Gebiet. Für Neubauten gilt ohnehin, dass in Zukunft 65 Prozent der Heizenergie aus Erneuerbaren Energien kommen müssen. Das ist ein wichtiger Schritt. Zusätzliche Verschärfungen hätten es komplizierter und teurer gemacht, aber nicht wirklich besser.

Bislang konnten Sie die Wohnungskrise kaum lindern. Die Sozialbindung geht wieder leicht nach oben, war aber über viele Jahre rückläufig. Wie soll es weitergehen?

Wir haben in Hessen diesen bundesweiten Negativ-Trend gedreht. Bei uns gibt wieder mehr Sozialwohnungen, beispielsweise für Familien, die sonst nichts Bezahlbares finden. Das hat was mit Landespolitik zu tun.

Die Schritte sind aber klein...

Kein anderes Land hat seit 2018 unterm Strich so viele Sozialwohnungen dazugewonnen. Wenn wir weiter insgesamt 20 000 neue Wohnungen pro Jahr schaffen, würde das den Wohnungsmarkt deutlich entlasten. Das wirkt dann auch insgesamt dämpfend auf die Mieten - nicht nur bei Sozialwohnungen.

Warum kommt die Bildungsgerechtigkeit in Hessen nach zehn Jahren Schwarz-Grün nicht voran?

Da hat sich eine Menge bewegt: Wir haben für Schulfrieden gesorgt, indem wir die ideologischen Debatten beendet haben. Schulen in einem schwierigen sozialen Umfeld bekommen mehr Lehrer. Wir haben 1000 Sozialpädagogen eingestellt, weil Schule immer mehr abfedern muss. Und wir haben gerade 4000 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen. Und trotzdem stimmt es: Wir müssen auch die Art zu unterrichten verändern. Damit das geht, möchte ich ein Tablet für alle Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen. Das darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.

Noch immer schafft aber nicht jeder Schüler einen Abschluss...

Hessen ist das Land, in dem die wenigsten die Schule ohne Abschluss verlassen. Das liegt zum Beispiel an früher Förderung mit Deutsch-Vorlaufkursen. Und wir brauchen mehr Berufsorientierung in allen Schulformen. Denn auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel gilt: Wir dürfen bei der Bildung kein Kind verlieren..

Sie wollen die Wirtschaft zukunftsfähig machen. Sie hatten aber doch schon zehn Jahre Zeit dafür...

Wir haben jetzt 300 000 Beschäftigte mehr in Hessen als vor zehn Jahren. Wir haben eine geringe Arbeitslosenquote. Aber was auf uns zukommt, erfordert erneut Veränderung. Zum Beispiel in der Autoindustrie mit dem Umstieg auf Elektrofahrzeuge.

Wo sollen die fehlenden Fachkräfte herkommen?

Es gibt drei Säulen, die ich als Ministerpräsident auch zur Chefsache erklären will: Zunächst natürlich Ausbildung und Weiterbildung. Zweitens sollten wir die stille Reserve heben, also vor allem Frauen den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern, durch mehr und bessere Kinderbetreuung. Drittens brauchen wir qualifizierte Zuwanderung und müssen dort Abschlüsse schneller anerkennen.

Das erfordert Bürokratieabbau ...

In Deutschland prüfen wir mit unserem Hang zum 150-Prozentigen gerne alles doppelt und dreifach. Das muss aufhören. Wir legen uns da selbst zu viele Fesseln an. Darüber verhandeln gerade die Länder mit dem Bund.

Die Migration ist ein schwieriges Feld für die Grünen. Sind Ihre Ideale bei den hohen Flüchtlingszahlen noch zu halten?

Das Grundrecht auf Asyl steht im Grundgesetz. Wir müssen aber wieder Ordnung in die Migration bringen. Da gibt es nur eine europäische Lösung mit Verfahren an den Außengrenzen. Wer keine Bleibeperspektive hat, sollte am besten gar nicht einreisen oder muss das Land wieder verlassen. Nur so können wir das Recht für diejenigen bewahren, und das will ich, die den Schutz brauchen.

Es funktioniert aber in der Praxis nicht. Viele Bürgermeister und Landräte wissen nicht mehr, wo sie die Flüchtlinge unterbringen sollen.

Viele Kommunen sind an der Grenze der Belastbarkeit oder schon darüber. Das liegt auch an den vielen Menschen, die wir aus der Ukraine aufgenommen haben. Wir sollten nie vergessen, wir haben seit letztem Jahr Krieg in Europa. Deshalb setzten wir uns als Landesregierung so sehr dafür ein, dass die Kommunen mehr Unterstützung bekommen.

Was halten Sie von Sachleistungen für Flüchtlinge?

Das kann ja laut Gesetz jeder machen. Aber für die Kommunen ist der Verwaltungsaufwand unfassbar groß.

Boris Rhein warnt vor einer Ampel in Hessen. Wäre das nach den Querelen im Bund überhaupt eine Option?

Die CDU versucht im Wahlkampf jedes hessische Thema zu vermeiden. Wir wählen aber den hessischen Landtag, und ich sage, was ich vorhabe. Wer wie stark wird, entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Eins ist aber klar: So einen Zirkus wie in Berlin hat es mit mir nie gegeben und wird es mit mir nie geben. Eine Regierung kann nur erfolgreich sein, wenn sie miteinander regiert und nicht gegeneinander.

Interview: Christiane Warnecke, Dieter Sattler und Sven Weidlich

Zur Person

Tarek Al-Wazir (52) ist seit 2014 Hessischer Wirtschaftsminister. Seit 2019 ist er Wahlkreisabgeordneter für Offenbach und wie von 1995 bis 2017 Mitglied des Landtags, in dem er von 2000 bis 2014 Fraktionschef der Grünen war. Der Politologe mit jemenitischen Wurzeln ist verheiratet und hat zwei Kinder. ch