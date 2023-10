Wladimir Putin spricht über Chrupallas Zusammenbruch: „Nazimethoden“

Von: Christoph Gschoßmann

AfD-Mann Tino Chrupalla bricht zusammen, die Behörden sehen kein Fremdeinwirken. Doch der Politiker sieht einen Anschlag - Wladimir Putin glaubt ihm.

München - AfD-Chef Tino Chrupalla ist bei einer Wahlveranstaltung in Ingolstadt zusammengebrochen. Er selbst spricht von einem Anschlag, während Ermittler diese Auffassung nicht teilen. Nun äußert sich sogar Russlands Machthaber Wladimir Putin zu dem Zwischenfall.

Zusammenbruch von Chrupalla: Putin spricht von „Nazimethoden“

„Soweit ich weiß, gab es ein Attentat auf einen der Anführer der Partei im Wahlkampf. Bedeute das, „dass die Vertreter dieser Partei Nazimethoden anwenden oder dass Nazimethoden gegen sie angewendet werden?“ Laut Putin brauche es einen „sorgfältigen Ermittler“, äußerte dieser am 5. Oktober 2023 auf dem Valdai-Gesprächsforum in Sotschi.

Putin machte keinen Hehl daraus, dass die AfD für ihn als unterstützenswert gilt. Die Chrupalla-Partei plädiert dafür, Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Putin dazu: „Alles, was auf die Wiedergeburt, den Erhalt von Beziehungen zwischen uns abzielt, muss unterstützt werden“. Für den Machthaber könne dies „zweifellos das Licht am Ende des Tunnels un­serer gegenwärtigen Beziehungen sein.“ Im Narrativ der russischen Propaganda bekämpft Russland die Nationalsozialisten in der Ukraine. Im Februar 2022 rechtfertigte Moskau so einen Angriffskrieg gegen Kiew.

Russische Staatsmedien feiern Wahlerfolge der AfD

Die russischen Staatsmedien feierten die jüngsten Wahlerfolge der AfD: „Die ‚Alterna­tive‘ erobert Deutschland“, schrieb etwa Pjotr Akopow, Kolumnist der Staatsnachrichtenagentur Ria Nowosti, über das Ergebnis der Landtagswahlen in Bayern und Hessen, in einem Kommentar. So sprach er von „Einschüchterungsmethoden“ wie dem „Attentat“ auf Chrupalla. Diese „werden nicht dazu beitragen, die AfD in die Enge zu treiben – und schon gar nicht werden sie die Wähler von der Partei abschrecken“. Bei Wahlpleiten der AfD oder anderen rechtsextremen Parteien in Europa, die Russland unterstützen, bedient sich der Kreml dagegen meist des Opfer-Narrativs und spricht von Wahlbetrug.

Chrupalla war laut FAZ am 9. Mai, dem russischen „Tag des Sieges“ in der russischen Botschaft in Berlin zu Gast, sowie mehrfach in Moskau. In Bezug auf das „Attentat“ von Ingolstadt soll Chrupalla Blut auch auf einen möglichen Einsatz des Kampfstoffs Nowitschok, mit dem russische Oppositionelle Alexej Nawalnyj vergiftet worden war, getestet worden sein. Die Behörden aber konnten kein Gift feststellen. (cgsc)