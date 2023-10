Putin darf auch hier nicht mehr einreisen: Armenien ratifiziert Strafgerichtshof-Statuten

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Bisher stand Armenien an Russlands Seite, doch nun akzeptiert das Land die Statuten des Strafgerichtshofs. Dieser erließ Haftbefehl gegen Putin.

Eriwan – Ein weiteres Land, in das Wladimir Putin nicht mehr einreisen kann, ohne dass ihm eine Festnahme droht: Armenien hat die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) mit Sitz in Den Haag ratifiziert. Präsident Wahagn Chatschaturjan habe ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet, wie das Präsidialamt in der Hauptstadt Eriwan mitteilte. Mit 60 zu 22 stimmten die Abgeordneten für die Anerkennung des sogenannten Römischen Statuts. Armenien gilt traditionell als Verbündeter Russlands. In letzter Zeit geht das Land jedoch immer mehr auf Distanz zu Moskau.

Kreml kritisiert Armenien wegen Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof

Seit seiner Gründung vor über 20 Jahren sind dem IStGH über 100 Länder beigetreten. Von Armenien und den anderen Ländern, die das Römische Statut unterzeichnet und ratifiziert haben, wird erwartet, dass sie Putin bei der Einreise verhaften, nachdem der russische Machthaber im März wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine angeklagt wurde. Der IStGH hatte gegen Putin im vergangenen März wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen bei seinem Angriffskrieg in der Ukraine einen Haftbefehl erlassen.

Wladimir Putin und Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan im Mai im Kreml - die Beziehungen sind erkaltet. © IMAGO/Vladimir Smirnov

Der Kreml hat Armenien deshalb bereits vor Wochen für seine Ratifizierungsabsichten kritisiert. Armenische Beamte machten deutlich, dass ihre Entscheidung nicht als Seitenhieb auf Russland gedacht ist. Dagegen sei Aserbaidschans Aggression gegenüber Armenien der Auslöser gewesen, berichtete Associated Press. Das Land wolle den verfeindeten Nachbarn für mögliche Kriegsverbrechen in der umkämpften Region Berg-Karabach zur Rechenschaft ziehen.

Am Donnerstag (12. Oktober 2023) hatte Armenien den Internationalen Gerichtshof zum dritten Mal aufgefordert, Aserbaidschan Maßnahmen zum Schutz ethnischer Armenier aus Berg-Karabach aufzuerlegen. Die „ethnische Säuberung“ der Region im Südkaukasus dürfe nicht endgültig sein, äußerte ein Rechtsvertreter Armeniens vor dem Gericht in Den Haag. Der Strafgerichtshof befasst sich mit Aggressionsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und eben Kriegsverbrechen.

Eriwan stellte noch im September klar: Wir verhaften Putin nicht

Eriwan wurde noch vor einem Monat konkret in seinen Aussagen, was geschehen würde, sollte Putin Armenien besuchen: Armenien teilte Moskau im September 2023 mit, dass Putin bei einer Einreise nicht verhaftet werden würde, nachdem Russland laut AP die Entscheidung Eriwans als „unfreundlichen Schritt“ bezeichnet hatte. Das berichtet Newsweek. Wer als Land jedoch die Statuten des Internationalen Gerichtshof ratifiziert, müsste den Haftbefehl eigentlich umsetzen.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Armenien hat in seinem jahrzehntelangen Konflikt mit Aserbaidschan um Berg-Karabach, das mehrheitlich von ethnischen Armeniern bewohnt wurde, traditionell auf Russland als Schutzmacht gesetzt. Zuletzt jedoch nahmen Spannungen zwischen Moskau und Eriwan zu. Zum einen gilt der derzeitige armenische Regierungschef Nikol Paschinjan als prowestlich. Zum anderen fühlten sich viele Armenier im jüngsten Konflikt mit Aserbaidschan von Russland im Stich gelassen: In der Region stationierte russische Soldaten hielten die aserbaidschanische Armee nicht auf, als sie im September Berg-Karabach angriff, eroberte und so Zehntausende Karabach-Armenier vertrieb. (cgsc mit dpa)