Putin spricht bei G20 – alle Augen auf Russlands Präsidenten gerichtet

Von: Franziska Schwarz

Wie ist „die russische Sicht“ auf den Ukraine-Krieg und den Krieg in Israel? Kremlchef Putin will es heute vor den führenden Wirtschaftsmächten (G20) darlegen.

Moskau – Schon sehr lange hat Wladimir Putin nicht mehr öffentlich gesprochen. An diesem Mittwoch (22. November) soll es beim virtuellen G20-Gipfel wieder so weit sein. Russlands Präsident werde bei der Videoschalte „die russische Sicht auf den Stand der Welt“ darlegen, kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur dpa in Moskau an.

Bei dem virtuellen Treffen sollen Themen des G20-Gipfels in Neu-Delhi weiter vertieft werden, hieß es aus dem indischen Außenministerium. Wie – und ob – dabei der Ukraine-Krieg zur Sprache kommen wird, schien zunächst unklar. Was das Militärgeschehen in der Ukraine angeht, wurde jetzt bekannt, dass Russland nach schweren Verlusten wohl die Eroberung von Awdijiwka nicht mehr mit aller Macht verfolgt. Auch der Krieg in Israel wird eine Rolle spielen.

Russlands Präsident Wladimir Putin will beim G20-Gipfel sprechen. © Alexey Filippov/AFP

Strafbefehl gegen Putin – Russlands Präsident selten in der Öffentlichkeit

Bei dem G20-Gipfel im September in Neu Delhi hatte sich Putin noch durch Außenminister Sergej Lawrow vertreten lassen. Auch Chinas Präsident Xi Jinping war damals ferngeblieben – er wird wohl auch dieses Mal nicht teilnehmen. Dafür werde Ministerpräsident Li Qiang dabei sein, sagte eine Außenamtssprecherin in Peking. Für Deutschland nimmt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an der Online-Veranstaltung teil.

Bei dem virtuellen Gipfel wird keine gemeinsame Erklärung erwartet, wie indische Medien berichteten. Putin bislang hat nur wenige Reisen ins Ausland unternommen, seit der Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen der Verschleppung tausender ukrainischer Kinder Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. (frs mit dpa)