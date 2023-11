Putin schon im Wahlkampf? „Wir sind stärker geworden“

Von: Franziska Schwarz

Kremlchef Putin sieht Russland wieder als Global Player – trotz hoher Verluste im Ukraine-Krieg. Für den Westen hat er eine Warnung parat.

Sotschi – „Wir sind stärker geworden“: Kremlchef Wladimir Putin sieht Russland wieder als „Großmacht“ auf der Weltbühne. Putin hob in einer aktuellen Videobotschaft auch die international als Völkerrechtsbruch verurteilte Annexion ukrainischer Gebiete als „Erfolg“ hervor.

Das moderne Russland habe „seine Souveränität als Weltmacht“ zurückerlangt und gefestigt. Das sagte Putin am 28. November auf der Tagung des sogenannten Weltkonzils des Russischen Volkes, einer Organisation unter Schirmherrschaft der russisch-orthodoxen Kirche.

Putin prophezeit dem Westen ein Scheitern im Ukraine-Krieg

Dagegen stehe der Westen, der Russland im Zuge des Ukraine-Krieges mit Sanktionen belegt hat, als wirtschaftlich geschwächt und auf internationaler Bühne isoliert da, meinte Putin. Er warf dem Westen einmal mehr vor, durch ein Vormachtstreben Elend und Chaos in Russland säen zu wollen, um das flächenmäßig größte Land der Erde zum Zerfall zu bringen. Solche Versuche seien zum Scheitern verurteilt.

Offenbar bereits im Wahlkampfmodus: Russlands Präsident Wladimir Putin (Archivbild) © IMAGO / ZUMA Wire

„Dafür haben sie auch mit der alten Leier begonnen, dass Russland angeblich ‚Gefängnis für die Völker‘ sei und die ‚Russen selbst Sklaven‘ seien“, sagte der 71-Jährige wenige Monate vor der Russland-Wahl 2024. Bei der Wahl im März wird eine neue Kandidatur Putins für eine fünfte Amtszeit erwartet. Offiziell erklärt hat er das aber bisher nicht.

Putin ordnet nach Wahlkampfrede Schweigeminute für Ukraine-Krieg-Tote an

Putin nutzte die Versammlung, an der in Moskau auch Vertreter von Politik, Wirtschaft und Kultur sowie von anderen Religionen teilnahmen, als eine Art Wahlkampfrede und stellte Russland als „Vorkämpfer einer gerechteren Weltordnung“ dar. „Ohne ein souveränes und starkes Russland ist keine dauerhaft stabile Weltordnung möglich“, sagte er – zugeschaltet aus Sotschi am Schwarzen Meer. Dabei ließ Putin in einer Schweigeminute auch der Toten an der Front im Ukraine-Krieg gedenken.

Die von Russland angegriffene Ukraine sieht das Land hingegen als einen „Terrorstaat“, der anderen nach Freiheit strebenden Völkern eine Diktatur aufdrücken will. Putin hat mit seinem Krieg, den er am 24. Februar 2022 begonnen hatte, Tod und Zerstörung über das Nachbarland gebracht. (frs mit dpa)