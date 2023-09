„Widerspenstigkeit“: Prominente Familie aus Litauen ärgert Russland-Präsident Putin

Von: Patrick Mayer

Teilen

Moskau bemüht rhetorische Attacken gegen die Baltischen Staaten. Ein Experte erklärt IPPEN.MEDIA, wie sich eine Familie gegen Russlands Aggression stemmt.

Vilnius - Litauen hat nur 2,8 Millionen Einwohner. Und dennoch ist das kleine baltische Land ein Ärgernis für Kreml-Machthaber Wladimir Putin. Das hat mit der Familie Landsbergis zu tun, die für Moskau wiederholt zur Herausforderung wurde.

Litauen im Ukraine-Krieg: Widersacher gegen Imperialismus Wladimir Putins

Reihenweise forderte etwa der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis das Verteidigungsbündnis Nato seit Beginn des Ukraine-Kriegs auf, Kiew mit Waffen gegen die Aggression Russlands zu unterstützen. Der 41-jährige Diplomat steht beispielhaft für Widerstand gegen russischen Imperialismus unter Putin.

„Er hat als Kind das Ende der Sowjetunion (1990 bis 1991, d. Red.) hautnah miterlebt. Und damit die Angriffe auf das litauische Parlament sowie den Fernsehturm. Ich glaube, dass er die Lehre verinnerlicht hat, dass Litauen gegen den großen Nachbarn immer auf Allianzen angewiesen ist“, erklärt der Baltikum-Experte Prof. Dr. Joachim Tauber IPPEN.MEDIA: „Es ist ihm wichtig, emotional auf die Anfänge der Unabhängigkeit hinzuweisen.“

Litauischer Außenminister und Putin-Widersacher: Gabrielius Landsbergis. © IMAGO/Thomas Trutschel

Als Mitglied der Regierung treibt Landsbergis die strikte Politik gegen Russland seit dem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine voran. Ein Beispiel: Mitte September verständigten sich Vilnius und Nachbar Lettland darauf, gemeinsam das deutsche Mittelstrecken-Luftabwehrsystem IRIS-T zu erwerben.

Russische Oblast Kaliningrad: Bedrohungspotenzial für Litauen und das Baltikum

„Ich war im Mai in Litauen. Dort wird das Bedrohungsszenario aufgrund der historischen Erfahrungen sowie wegen der Nähe zu Russland viel stärker wahrgenommen. Die litauische Regierung hatte schon die Tschetschenen im Krieg gegen Russland unterstützt. Die litauische Regierung hatte die Krim-Annexion vergleichsweise scharf verurteilt“, erklärt Historiker Tauber.

Der 65-Jährige ist Direktor des Nordost-Instituts der Universität Hamburg sowie ausländisches Mitglied der Historikerkommission Lettlands. Seit Jahrzehnten forscht er zum Baltikum. Seiner Einschätzung nach hat die Kaliningrader Oblast Bedrohungspersonalpotenzial für Litauen. Hier, an der Ostsee, ist die Baltische Flotte Moskaus stationiert. Tauber verweist auf den „Vertrag über auswärtige Militärtransporte über litauisches Staatsgebiet“ vom 4. Oktober 1994. „Es gibt Abmachungen, dass die Litauer russische Züge, die nach Kaliningrad fahren, anhalten und kontrollieren dürfen. Das ist wie einst am Checkpoint Charlie in Berlin“, erzählt der Franke: „Ein litauischer Offizier kann einem russischen Zug die Durchfahrt verwehren.“

(Anmerk. d. Red.: Finnland ist seit April 2023 ebenfalls Mitglied der Nato. Das ist in dieser Karte noch nicht berücksichtigt. Kaliningrad zwischen Polen und Litauen ist beige markiert.)

Familie Landsbergis: Prägend für litauisch-russisches Verhältnis im Baltikum

Immer wieder taucht der Name Landsbergis auf. „Als mit Gorbatschow die Perestroika kam, hat sich in Litauen sehr schnell die Sąjūdis-Bewegung gebildet. Vytautas Landsbergis hat ihren Vorsitz übernommen“, schildert Tauber zum Großvater des heutigen Außenministers. Aus dieser Perestroika-Bewegung sei die nationale Bewegung für die Unabhängigkeit geworden, die Litauen 1990 erlangte. Vytautas Landsbergis wurde der erste Parlamentspräsident und war interimsweise Staatsoberhaupt.

„Die baltischen Länder waren für Widerspenstigkeit bekannt. In der Sowjetunion wurde das Baltikum teils ‚unser Ausland‘ oder ‚unser Westen‘ genannt. Es gab Aktionen, die der Zentrale in Moskau zu denken gaben“, erklärt der Historiker: „Zum Beispiel die Aufsehen erregende Selbstverbrennung eines jungen Litauers in Kaunas 1972, als sich der damals 19-jährige Romas Kalanta aus Protest gegen die Okkupation seines Vaterlandes öffentlich anzündete. Als es aus Moskau hieß, Kalanta sei wahnsinnig gewesen, kam es zu großen Demonstrationen in Kaunas.“

Die baltischen Länder waren für Widerspenstigkeit bekannt. In der Sowjetunion wurde das Baltikum teils ‚unser Ausland‘ oder ‚unser Westen‘ genannt.

Litauen und Russland: Historisch gewachsene Bedenken gegen Moskau

Dass die Bedenken historisch gewachsen sind, erklärte unlängst ein weiterer Historiker IPPEN.MEDIA. „1940 wurde das Baltikum durch die Sowjetunion besetzt, es kam zu einer ersten Deportationswelle. Eine zweite Deportationswelle gab es zwischen 1944 und Ende der 1940er Jahre. Die Forschung bezeichnet diese Politik als ‚Enthauptungsschlag‘. Betroffen waren Intellektuelle, Offiziere und Großbauern“, schilderte Prof. Dr. Klaus Gestwa von der Universität Tübingen: „Sie wurden erschossen oder nach Zentralasien sowie Sibirien in die Zwangsarbeitslager des stalinistischen Gulag deportiert.“

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, der Urgroßvater von Gabrielius Landsbergis, blieb verschont, weil er am Ende des Zweiten Weltkriegs ins australische Exil ging. Er hatte während der Besatzung durch die Wehrmacht (1941 bis 1944) mit den Deutschen zusammengearbeitet, „was ihn in den Nazi-Ruf stellt“, erzählt Tauber.

Erster Parlamentspräsident des unabhängigen Litauens: Vytautas Landsbergis im Jahr 2022. © IMAGO / Scanpix

Litauens Gabrielius Landsbergis ist großer Unterstützer der Ukraine

Die erste provisorische Regierung von 1941, der Landsbergis-Žemkalnis angehörte, war laut Tauber „ohne Zweifel“ antisemitisch. „So sollte die Entscheidung des einstigen Großfürsten Vytautas aus dem Jahre 1388 rückgängig gemacht werden, dass Juden in Litauen siedeln und leben dürfen“, erzählt der Geschichtswissenschaftler und schildert von „grausamen Pogromen gegen Juden“ durch die Deutschen: „Aus Protokollen geht hervor, dass Landsbergis-Zemkalnis die provisorische Regierung überhaupt erst vom grauenhaften Totschlagen von Juden auf der Straße berichtete .“ Protestiert hat er demnach nicht.

Die Rolle von Landsbergis-Žemkalnis bleibt undurchsichtig. Ab 1959 durfte der Urgroßvater des Außenministers für die sowjetischen Behörden arbeiten, weil die Zusammenarbeit mit den Nazis im Weltkrieg nicht so ausgeprägt gewesen sei, erklärt Tauber. Stattdessen habe seine Frau, „die Ärztin Ona Jablonskytė-Landsbergienė, während des Krieges Juden bei sich versteckt“. Ihr Urenkel unterstützt nun die Ukrainer nach Kräften. Zum Ärger Wladimir Putins. (pm)