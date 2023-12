Putin-Show in Moskau: Russlands Präsident stellt sich zum Jahresende den Fragen des Volkes

Von: Daniel Dillmann

Zum Jahresende stellt sich Präsident Putin auf einer Pressekonferenz traditionell den Fragen der Bevölkerung. Doch diesmal soll es anders werden.

„Direkter Draht" zum Präsidenten

zum : Wladimir Putin stellt sich den Fragen der Bevölkerung Auftritt im Staats-TV : Beliebte TV-Show in Russland kehrt mit neuem Format zurück

: Beliebte TV-Show in Russland kehrt mit neuem Format zurück Alle Neuigkeiten rund um Wladimir Putins große Pressekonferenz im Newsticker.

Moskau – Wladimir Putin trifft im Staats-TV ausgewählte Bürgerinnen und Bürger Russlands. Ein Format mit Tradition, das Russlands Präsident am Jahresende in Moskau veranstaltete. Doch mit Beginn des Ukraine-Kriegs wurde die Propagandashow ausgesetzt. Nun findet sie erstmals wieder statt: die Putin-Show „Direkter Draht“.

Der Name bleibt derselbe wie bei der letzten Sendung im 30. Juni 2021. Das Format aber wurde verändert. Hatte es in der Vergangenheit jeweils eine Jahrespressekonferenz vor Medienvertretern und eine Fernsehsprechstunde mit handverlesenen Russinnen und Russen gegeben, werden beide Events 2023 zu einem verschmolzen. Das neue Format hatte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow Anfang November bekannt gegeben.

Russlands Präsident Wladimir Putin bringt den „direkten Draht" 2023 zurück in Russlands Staats-TV.

Fragerunde mit Putin in Russlands Staats-TV

Neben den anwesenden Bürgerinnen und Bürger können sich laut russischen Medien alle Einwohner Russlands an der Fragerunde mit Wladimir Putin beteiligen. Eine Hotline soll bereitgestellt werden, Fragen an das Staatsoberhaupt sollen per SMS oder über soziale Netzwerke eingereicht werden können.

Auch wenn Putin die Sendung – wohl, um unangenehme Fragen zum Ukraine-Krieg zu vermeiden – ausfallen ließ: Der „direkte Draht“ ist längst Routine für Russlands Präsidenten. In diesem Jahr feiert die Fragerunde ihr 20-jähriges Jubiläum. Wie lange sich Putin aber die Klagen seines Volkes anhören wird, ist nicht klar. Die letzte Ausgabe der Show dauerte länger als dreieinhalb Stunden. Der Kreml-Chef musste sich dabei Fragen zur Gesundheitsversorgung in Russland, zu Sozialleistungen und auch zum Ukraine-Krieg stellen.

Wladimir Putin – Zur Person

Name Wladimir Wladimirowitsch Putin Alter 71 Jahre (geboren am 7. Oktober 1952) Amt Präsident der Russischen Föderation (faktisch seit 1999) Ehepartnerin Ljudmila Schkrebnewa (1983-2013) Kinder Maria Woronzowa, Katerina Tichonowa

Putins Auftritt beim Heißen Draht: Mit oder ohne Journalisten?

Ob überhaupt Fragen von Journalisten zugelassen sein werden, ist nicht bekannt - ebensowenig, ob der Kreml die Teilnahme ausländischer Medien gestatten wird. Moderiert wird die Putin-Show in Moskau von Ekaterina Berezovskaya und Pavel Zarubin. Sowohl die 33-jährige Star-Moderatorin vom Staatssender One Russia als auch ihr 42 Jahre alter Kollege gelten als treue Anhänger Putins. Beide hatten die Sendung „Direkter Draht“ bereits in der Vergangenheit moderiert.

Putins Auftritt als besorgter Landesvater Russlands kommt für den Präsidenten zur perfekten Zeit. Im Ukraine-Krieg haben Russlands Truppen die Gegenoffensive Kiews zum Erliegen gebracht und stehen kurz vor der Eroberung Awdijiwkas. Zudem hat Putin vor kurzem bekannt gegeben, sich am 17. März bei den Wahlen Russland zum fünften Mal anzutreten. Dass er die Wahl gewinnen wird, gilt als ausgemachte Sache. Russlands Staats-TV tut dafür alles, was nötig ist. Seit Wochen zeigen Sender Treuebekundungen von Politikern, Beamten, Funktionären und Bürgern, die Putin wieder wählen wollen.

Putin plant die Wiederwahl – Girkin steht vor Gericht

Gegner hat Russlands Präsident ohnehin kaum noch. Vom inhaftierten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny fehlt seit Tagen jede Spur. Auch Igor Girkin muss sich vor Gericht verantworten. Der Militärblogger und Ultranationalist hatte Putin kritisiert und angekündigt, gegen ihn bei den Wahlen 2024 antreten zu wollen. Sein Prozess startet am selben Tag, an dem Russlands Präsident sich im „Direkten Draht“ feiern lässt. (dil/dpa)