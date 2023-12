Heimliche Geliebte beim „Direkten Draht“: Putins Freundin taucht überraschend bei TV-Show auf

Von: Helmi Krappitz

Wladimir Putin tritt bei einer großen TV-Pressekonferenz auf – zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges. Im Publikum sitzt seine mutmaßliche Geliebte.

Moskau – Wladimir Putins Privatleben gehört zu den am besten behüteten Geheimnissen Russlands – das Thema ist für russische Medien ein tabu, wenn nicht sogar verboten. Gerüchte verbreiten sich natürlich trotzdem. Umso überraschender, dass Putins mutmaßliche Geliebte in einer live übertragenden Pressekonferenz am Donnerstag (14. Dezember) im Publikum saß.

Nach etwa zwei Jahren stellte sich der russische Präsident Wladimir Putin wieder den Fragen der Bevölkerung – zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges. Die Fragen wurden zuvor gesammelt und dann in der TV-Sendung „Direkter Draht“ von der Presse gestellt. Mehr als anderthalb Millionen Nachrichten sollen eingegangen sein, berichteten Staatsmedien schon vorab.

Der erste „Direkte Draht“ seit Kriegsbeginn – und Putins mutmaßliche Geliebte saß im Publikum. (Alina Kabajewa im Jahr 2021) © Gavriil Grigorov/ IMAGO / ITAR-TASS

„Direkter Draht“: Kabajewa sitzt bei Putins Pressekonferenz im Publikum

Die Sendung war für rund drei Stunden angesetzt, berichtete Heute.at. Doch bereits in den ersten Minuten schwenkte die Kamera auf ein bekanntes Gesicht – und zeigte Alina Kabajewa in Großaufnahme. Generell ist der Anblick der Olympiasiegerinnen unter der Presse nicht abwegig. Sie ist schließlich seit 2014 Vorsitzende im Aufsichtsrat von Russlands größter privater Medienholding NMG – die auch von der Regierung Russlands kontrolliert wird.

Überraschender Anblick: Beziehung von Putin und Kabajewa nie offiziell bestätigt

Überraschend ist ihre Anwesenheit, weil die Ex-Turnerin seit Jahren als Putins Geliebte gilt. Offiziell wurde die Beziehung zwischen dem 71-Jährigen und der 31 Jahre jüngeren Kabajewa nie bestätigt. Als Moskowski Korrespondent 2008 über die beiden schrieb, wurde die Zeitung prompt geschlossen. Und auch nach der offiziellen Trennung des russischen Präsidenten von seiner Frau Ljudmila im Jahr 2013 folgten keine öffentlichen Auftritte des mutmaßlichen Liebespaares.

Kabajewa soll mindestens drei Kinder auf die Welt gebracht haben, berichtete Wall Street Journal. Putin soll der Vater sein. Die ehemalige Sportlerin verbringe die meiste Zeit in der Schweiz, besonders seit Beginn des Ukraine-Krieges sei sie kaum zu sehen gewesen. Ein weiterer Grund, wieso ihre Anwesenheit in der TV-Sendung Aufsehen erregt.

Pressekonferenz von Putin: Kreml lud nur handverlesene Personen ein

Inhaltlich drehte sich die Live-Pressekonferenz um Pensionen, Gehälter und das BIP. Natürlich wurde auch der anhaltende Krieg thematisiert. Anders als bei früheren Pressekonferenzen Putins zum Jahresende gab es diesmal kein offizielles Akkreditierungsverfahren. Der Kreml sprach Einladungen nur an handverlesene Personen aus. (dpa/hk)