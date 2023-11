Putins Tochter hat neuen Job und kritisiert die Politik ihres Vaters

Von: Fabian Müller

In ihrer Funktion bei einer Ärzteorganisation bemängelte Putins Tochter Marija Woronzowa unter anderem Gesetze zur Patientenversorgung. (Archivbild von 2021) © Ekaterina Chesnokova/Imago

Marija Woronzowa gilt als Beraterin ihres Vaters Wladimir Putin zu Themen aus dem Bereich Gentechnik. Trotzdem sind von ihr auch kritische Töne zu hören.

Moskau – Die älteste Tochter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist in den Vorstand der Moscow Society of Medical Genetics berufen worden. Das berichtet der populäre Telegram-Kanal Mozhem Obyasnit („Wir können das erklären“) unter Berufung auf ihr öffentliches Profil auf der Website der Organisation. Im Telegram-Kanal wird auch darauf hingewiesen, dass Marija Wladimirowna Woronzowa dafür bekannt ist, Gesetze zu kritisieren, die ihr Vater während seiner Amtszeit verabschiedet hat.

Woronzowa ist studierte Medizinerin, ihr Fachgebiet ist die Endokrinologie. Sie gilt als Beraterin ihres Vaters zu Themen aus dem Bereich Gentechnik. Auf der Website der Moskauer Gesellschaft ist sie als eine von elf Ärztinnen und Ärzten aufgeführt, die der Organisation angehören, die vor zwei Jahren gegründet wurde. In den vergangenen Jahren wurden ihr immer wieder hohe Positionen zugewiesen: So wurde sie 2018 zu einer der führenden Forscherinnen am endokrinologischen Forschungsinstitut des russischen Gesundheitsministeriums, 2019 trat sie dem Staatsrat für die Entwicklung der Genetik bei, später wurde sie Dekanin der Staatlichen Universität Moskau.

Putin-Tochter Woronzowa: Kreml hält Details streng geheim

Der Kreml hält Details zu Woronzowa streng geheim. Putin selbst hat nie bestätigt, dass sie seine Tochter ist und sie und ihre Schwester in Interviews lediglich als „diese Frauen“ bezeichnet.

In ihrer Funktion bei der Ärzteorganisation bemängelte Woronzowa unter anderem Gesetze zur Patientenversorgung. In einem Youtube-Video, das sie bei einer Genetik-Konferenz im Mai zeigt, kritisierte sie laut Mozhem Obyasnit eine Bestimmung, die Ärzte von bestimmten rechtlichen Verpflichtungen befreit. Im Video sagte sie: „Das ist ein plumpes Instrument.“ Und: „Patienten bekommen einen Stapel Papiere, die sie unterschreiben, ohne die Details zu verstehen.“

Woronzowa steht auf den Sanktionslisten der EU und mehrerer Länder, darunter den USA, Großbritannien, Neuseeland und Japan. Die EU erklärte, sie stehe auf der Liste, da sie Miteigentümerin von Nomeko sei, einem Unternehmen, das „an Russlands größtem privaten Investitionsprojekt im Gesundheitswesen beteiligt“ sei. Man könne also davon ausgehen, dass sie von der russischen Regierung profitiere und in einem Sektor tätig war, der Russland Einnahmen verschaffte.

Im Jahr 2022 belief sich der Gewinn des Unternehmens Berichten zufolge auf 855 Millionen Rubel, nach aktuellen Kurs knapp unter neun Millionen Euro. Die Sanktionen gegen Woronzowa scheinen ihrer wissenschaftlichen Karriere jedoch kaum zu schaden. Akademische Zeitungen druckten auch nach Beginn des Ukraine-Kriegs weiterhin Veröffentlichungen von Woronzowa in ihren Ausgaben ab. (fmü)