Wladimir Putins Tochter wird weiter im Westen veröffentlicht: Artikel in Fachmagazinen aufgetaucht

Von: Ulrike Hagen

Von Wladimir Putins Tochter verfasste Artikel werden in wissenschaftlichen Zeitschriften im Westen weiter veröffentlicht - trotz harter Sanktionen.

Moskau – Den harten Sanktionen seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 zum Trotz schwelgt Russlands Elite offenbar weiter heimlich im Luxus. Und auch Wladimir Putins Familie scheint unbehelligt leben und arbeiten zu können: Zeitschriften in den USA und der Schweiz veröffentlichen weiterhin wissenschaftliche Arbeiten von Maria Wladimorowna Worontsowa, der ältesten Tochter des russischen Machthabers. Das meldet der unabhängige russische Nachrichtendienst Mozhem Obyasnit.

Artikel, die von Wladimir Putins Tochter verfasst wurden, werden in wissenschaftlichen Zeitschriften im Westen weiter veröffentlicht, obwohl sie mit harten Sanktionen belegt ist. (Archivbild von 2021) © Ekaterina Chesnokova/Imago

Wissenschaftliche Artikel von Wladimir Putins Tochter im Westen aufgetaucht

Auf dem Telegram-Kanal von Mozhem Obyasnit (deutsch: „Wir können das erklären“) hieß es am Dienstag (5. September), dass in westlichen wissenschaftlichen Zeitschriften zahlreiche Links zu ihren Veröffentlichungen auf der Website Istina („Wahrheit“) der Moskauer Staatsuniversität zu finden sind. Worontsowa hat einen Doktortitel in Medizin und ist ausgebildete pädiatrische Endokrinologin.

Das Portal erklärte weiter: „Sie schreibt Artikel über Endokrinologie und Medizin für US-amerikanische und Schweizer Verlage: The Endocrine Society und MDPI Publishing. Vier Arbeiten von Worontsowa wurden allein in den Jahren 2022 und 2023 veröffentlicht.“ Drei von diesen Arbeiten seien nach dem Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine veröffentlicht worden.

Demnach verfasst die 38-jährige Worontsowa ihre Artikel nicht allein, sondern in Zusammenarbeit mit Kollegen von der Moskauer Staatsuniversität. Wie Newsweek berichtet, erklärte ein namentlich nicht genannter Redakteur eines Wissenschaftsmagazins Mozhem Obyasnit, dass die Sanktionen die Veröffentlichung von Forschungsartikeln im Westen nicht verbieten - dass Zeitschriften, die dies tun, zugleich aber mit einer Beeinträchtigung ihres Rufs rechnen müssten.

In Deutschland geboren: Putins Tochter Maria kam vor seinen KGB-Zeiten in Dresden 1985 zur Welt

Über Wladimir Putins Töchter ist nur wenig sicher bekannt, ihre Identität ist praktisch ein Staatsgeheimnis; der russische Präsident verbietet die Berichterstattung über seine Familie und sein Privatleben weitgehend. Aus der offiziellen Putin-Biografie ist aber auf der Kreml-Website zu erfahren, dass seine Tochter Maria 1985 zur Welt kam, kurz bevor die Familie nach Dresden zog, wo Putin als KGB-Agent arbeitete. Seine zweite Tochter Katerina kam in Dresden zur Welt.