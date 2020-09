Ex-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement gestorben: Todesursache wohl bekannt - Politiker trauern

Wolfgang Clement ist tot. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und Ministerpräsident von NRW wurde 80 Jahre alt und verstarb am frühen Sonntagmorgen im Kreis der Familie friedlich in seinem Bett.

München - Wolfgang Clement ist tot. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und Ministerpräsident von NRW wurde 80 Jahre alt und verstarb am frühen Sonntagmorgen in Bonn im Kreis der Familie friedlich in seinem Bett, berichtet sein Familienkreis der dpa.

Von 1998 bis 2002 war Clement Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident, von 2002 bis 2005 Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit unter Kanzler Gerhard Schröder. Er war an Lungenkrebs erkrankt, was im Sommer festgestellt worden war. 2008 war er aus der SPD ausgetreten und unterstützte die FDP, ohne politisch in Erscheinung zu treten.

„Mit Wolfgang Clement verliert unser Land einen großen Patrioten, dem es nicht um Ideologie, sondern um Arbeitsplätze und Menschen ging. Als Wirtschaftsminister- und Arbeitsminister hat er dazu beigetragen, dass dass die notwendigen Wirtschafts-Reformen endlich gelangen“, twitterte der aktuelle Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Wolfgang Clement ist tot: „Habe ihn als Ehrenmann und Ratgeber kennen gelernt“

Auch FDP-Chef Christian Lindner äußerte sich: „Die FDP trauert um Wolfgang Clement. Als Sozialliberaler setzte er sich Zeit seines Lebens für sozialen Aufstieg, Arbeit und Wachstum ein. Ich habe ihn auch ganz persönlich als Ehrenmann und Ratgeber schätzen gelernt. Wir denken an seine Frau Karin und seine Familie.“

Johannes Vogel, Generalsekretär der FDP NRW und Mitglied des FDP-Bundesvorstandes, äußerte sich so: „Ein großer Nordrhein-Westfale und echter Sozialliberale ist tot - das macht sehr traurig. Von Herzen Beileid an seine Angehörigen und Lieben! Unser Land hat ihm viel zu verdanken - die Agenda 2010 und vieles mehr!“

Gerhard Schröder schwärmte von Wolfgang Clement

Als Clement am 7. Juli 2020 80 Jahre alt wurde, sagte der ehemalige Kanzler Schröder (SPD) der dpa: „Wolfgang Clement hat politisch viel bewegt, in Nordrhein-Westfalen ebenso wie auf Bundesebene.“

Der Altkanzler weiter: „Ich habe es ihm hoch angerechnet, dass er im Jahr 2002 das Amt des Ministerpräsidenten aufgegeben und in meinem Kabinett den Posten des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit angenommen hat."