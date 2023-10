Selenskyj plant Besuch in Israel: „Müssen solidarisch sein“

Von: Lukas Rogalla

Wolodymyr Selenskyj mahnt seine Verbündeten, die Ukraine angesichts des Kriegs zwischen Israel und der Hamas nicht aus den Augen zu verlieren.

Kiew – Als am Samstag, 7. Oktober, der Krieg in Israel ausbrach, mahnte Wolodymyr Selenskyj den Westen, nicht den Ukraine-Krieg aus dem Blick zu verlieren. Er sorge sich insbesondere um die militärische Unterstützung für sein von Russland angegriffenes Land.

Nun will der ukrainische Präsident Israel einen Besuch abstatten – um nach dem Terror-Angriff durch die Hamas Solidarität zu zeigen. Das berichtet das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf israelische und ukrainische Regierungsbeamte. Selenskyjs Büro habe ein Schreiben an das Büro von Benjamin Netanjahu geschickt, in dem ein Besuch koordiniert werden soll. Er sei einer der ersten Regierungschefs gewesen, die Netanjahu angerufen haben.

Selenskyj fordert zu Solidarität mit Israel auf

„Angesichts eines solchen Terroranschlags müssen alle, die das Leben schätzen, solidarisch sein. (...) Israel hat das volle Recht, sich gegen den Terror zu verteidigen“, sagte Selenskyj in einer Erklärung kurz nach dem Anschlag am Samstag. Er fordert auch andere Staats- und Regierungschefs auf, Israel zu besuchen und Unterstützung für das Land zu zeigen, das nach dem Hamas-Massaker an Hunderten Soldaten und Zivilisten derzeit Vergeltungsschläge im Gazastreifen verübt. „Ich spreche nicht von irgendwelchen Institutionen, sondern von der Unterstützung für die Menschen, die unter den Terroranschlägen gelitten haben und heute sterben“

Wolodymyr Selenskyj (l.) trifft bei einem Besuch in Jerusalem im Januar 2020 auf den Ministerpräsidenten Israels, Benjamin Netanjahu. Der ukrainische Präsident will nach dem Hamas-Angriff auf Israel Solidarität mit dem Land zeigen. (Archivfoto) © Haim Tzach/Israel Gpo/Imago

In den ersten Wochen der russischen Invasion 2022 sei es „sehr wichtig gewesen, nicht alleine zu sein“, sagte Selenskyj am Mittwoch (11. Oktober) bei einem Nato-Treffen in Brüssel. Der tschechische und britische Außenminister haben Israel seit dem Angriff bereits besucht. Auch der US-Außenminister will noch in dieser Woche dort eintreffen.

Der ukrainische Präsident setzte die Hamas mit dem „Terrorstaat“ Russland gleich, der Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung verübe und sich dabei vom Iran unterstützen lasse. Selenskyj meinte, Russland habe ein Interesse an einem Krieg im Nahen Osten. Und er warnte, ein Flächenbrand könne zusammen mit der Lage in der Ukraine zu einem Weltkrieg führen. Auch deshalb reißen seine Appelle nicht ab, alles für eine Niederlage Russlands in dem Krieg gegen die Ukraine zu tun, damit der Aggressor ein für alle Mal gestoppt werde.

Wladimir Putin selbst hat den Krieg in Israel als Versagen der US-Politik in Nahost bezeichnet und Russland als Vermittler ins Spiel gebracht. (lrg/dpa)