Selenskyj in Washington: Ukrainischer Präsident kämpft um Unterstützung

Erneut reist Wolodymyr Selenskyj nach Washington, um für weitere Hilfe im Ukraine-Krieg zu werben. Diesmal ist der Empfang jedoch weniger freundlich.

Washington D.C. - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach seinem Auftritt vor der UN-Vollversammlung in New York zu seinem Besuch in der US-Hauptstadt Washington eingetroffen. Am Donnerstagmorgen sprach er mit Mitgliedern des US-Parlaments. Nach einem Treffen mit Senatoren zeigte er sich optimistisch: „Wir hatten ein tolles Gespräch“, sagte Selenskyj laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Regierungschef der von Russland überfallenen Ukraine sei dankbar für die Unterstützung, die sein Land von den USA erhalte.

Ukraine-Krieg: Wolodymyr Selenskyj hofft auf weitere Unterstützung der USA

Die USA sind der mit Abstand wichtigste Partner der Ukraine im Krieg gegen den russischen Aggressor. Selenskyj wirbt um weitere Unterstützung im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Insbesondere hofft Kiew darauf, dass die Biden-Regierung der Ukraine Langstreckenraketen vom Typ ATACMS zur Verfügung stellt, die eine Wende im Ukraine-Krieg bringen könnten. Den US-Präsidenten Joe Biden wird Selenskyj am Nachmittag (Ortszeit) treffen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (M.) wird von Hakeem Jeffries (l.), Minderheitenführer des Repräsentantenhauses, im Kapitol begrüßt. © J. Scott Applewhite/dpa

Es ist bereits der zweite Besuch Selenskyjs in Washington seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Bei seinem ersten Besuch Ende Dezember 2022 wurde der ukrainische Präsident wie ein Held empfangen und sprach unter dem Jubel von Abgeordneten und Senatoren vor beiden Kammern des US-Kongresses. Inzwischen hat sich das politische Klima in den USA jedoch geändert.

USA: Immer mehr Republikaner kritisieren militärische Hilfe für die Ukraine

Umfragen zufolge sinkt in der amerikanischen Öffentlichkeit die Bereitschaft, Kiew im Ukraine-Krieg zu unterstützen, wie die New York Times berichtete. Die Republikaner kritisieren schon länger das jüngste Ukraine-Hilfspaket der Biden-Administration, das 24 Milliarden US-Dollar schwer ist. In ihren Reihen herrscht beträchtliche Skepsis, ob die USA weiter im großen Stil Geld in einen Krieg pumpen sollten, dessen Ende nicht abzusehen ist. Vor dem Kapitol begrüßt und in das Gebäude begleitet wurde Selenskyj vom demokratischen Minderheitsführer im Repräsentantenhaus Hakeem Jeffries.

Seit dem vergangenen Januar haben die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus und sorgen dafür, dass Selenskyj diesmal weniger euphorisch empfangen wird. Führende Vertreter der Republikaner blieben dem Treffen mit Selenskyj im Kongress fern. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, lehnte eine Rede des ukrainischen Präsidenten vor beiden Kammern des Parlaments ab. „Wir haben keine Zeit für eine gemeinsame Sitzung“, sagte er laut dem US-Sender CNN.

Im Anschluss seines Besuchs im Kapitol traf Selenskyj am Pentagon ein und wurde von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Empfang genommen.