Mehr Geld für den Krieg: Russische Behörden versteigern Selenskyjs Krim-Residenz

Von: Frederic Rist

Russland verkauft Selenskyjs 120-Quadratmeter-Wohnung für 44,3 Millionen Rubel. Ein Teil des Geldes könnte in den russischen Angriffskrieg fließen.

Jalta – Die russischen Behörden haben kürzlich die Wohnung der Familie des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim versteigert. Die Immobilie sei für 44,3 Millionen Rubel (umgerechnet rund 440.000 Euro) versteigert worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Montag. An der digitalen Auktion nahmen offenbar lediglich zwei Personen teil.

Den Zuschlag für die Immobilie erhielt die Moskauer Unternehmerin Olga Lipoyetskaya, die mit ihrem Gebot 20 Millionen Rubel (rund 200.000 Euro) über dem ursprünglichen Startpreis lag.

Offiziell gehört die Wohnung auf der Krim Selenskyjs Frau Olena. Sie hatte die Immobilie 2013 gekauft. © IMAGO/Mads Claus Rasmussen

Selenskyjs Ehefrau Olena kaufte 2013 die Krim-Wohnung im exklusiven Kurort Jalta

Die Wohnung gehörte offiziell Olena Selenska, der Ehefrau Selenskyjs. Laut Tass handelt es sich um eine Dreizimmerwohnung mit Blick auf das Schwarze Meer und den Liwadija-Palast, die ehemalige Sommerresidenz des letzten russischen Zaren Nikolaus II. Selenska hatte die Immobilie auf der Krim 2013 gekauft, rund ein Jahr bevor Russland die Schwarzmeerhalbinsel völkerrechtswidrig annektierte. Damals verdiente Selenskyj sein Geld noch als Schauspieler und Kabarettist.

Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde die rund 120 Quadratmeter große Wohnung im exklusiven Kurort Jalta im Mai 2023 von den russischen Behörden zunächst in Staatsbesitz genommen und Anfang Oktober zur Versteigerung angeboten.

Die rund 120 Quadratmeter große Wohnung im Luxus-Kurort Jalta war 2023 von den russischen Behörden verstaatlicht worden. © IMAGO/Sergei Malgavko

Geld aus Enteignungen fließt in Russlands Krieg gegen die Ukraine

Möglich wurde die Enteignung in diesem Jahr durch eine Gesetzesänderung und einen einstimmigen Beschluss des Krim-Parlaments. Berichten zufolge könnte ein Teil des Erlöses in Ukraine-Krieg fließen. Dies bestätigte der Vorsitzende des Regionalparlaments, Wladimir Konstantinow, der ankündigte, dass der Erlös aus dem Verkauf des enteigneten Eigentums ukrainischer Politiker zur Unterstützung der russischen Teilnehmer an der „militärischen Sonderoperation“ in der Ukraine, wie sie in Russland offiziell genannt wird, und ihrer Familien verwendet werden soll. Außerdem sollen die Gelder für die Entwicklung der Städte auf der Krim verwendet werden.

Die Käuferin, die Moskauerin Olga Lipowezkaja, zeigte sich von der Vorgeschichte der Wohnung und des Vorbesitzers unbeeindruckt. Gegenüber dem Nachrichtenportal Mash erklärte sie, sie habe die Wohnung allein wegen der guten Lage und des angenehmen Klimas gekauft. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte in der Vergangenheit mehrfach angekündigt, die Krim in einer Gegenoffensive zurückerobern zu wollen. Zuletzt häuften sich die Angriffe der Ukraine auf die russisch besetzte Krim. (fr/dpa)