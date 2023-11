Selenskyj spricht über russische Attentatsversuche – „nicht weniger als fünf oder sechs“

Von: Erkan Pehlivan

Drucken Teilen

In einem Interview spricht der ukrainische Präsident Selenskyj über mehrere Attentatsversuche auf seine Person. Auch habe Moskau Pläne, ihn zu stürzen.

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben eine ganze Reihe russischer Attentatsversuche überlebt. In einem Interview mit der Boulevardzeitung The Sun sagte er, es habe so viele Anschläge auf sein Leben gegeben, dass er diese nicht mehr zählen könne.

Seit dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine vor fast zwei Jahren habe es viele Mordversuche auf den Staatschef gegeben. Auf die Frage, wie viele Versuche Russland unternommen habe, ihn zu ermorden, antwortete Selenskyj: „Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich denke, nicht weniger als fünf, sechs ... nicht weniger.“

Russland plant Sturz von Selenskyj

Die Attentatsversuche seien wie Covid-19. „Das erste Mal ist sehr interessant, wenn es das erste Mal ist, und danach ist es wie Covid“, sagte der ukrainische Präsident. „Zuerst wissen die Leute nicht, was sie damit anfangen sollen, und es ist sehr beängstigend.“ Später sei es nur noch eine nachrichtendienstliche Information, dass eine weitere Gruppe in die Ukraine gekommen ist, um dies zu versuchen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, berichtet von russischen Attentatsversuchen. (Archivfoto) © Michael Kappeler/dpa

In dem Interview behauptete Selenskyj auch, dass Russland weiterhin versuche ihn zu stürzen. Der Codename der Mission, ihn von der Macht zu stürzen, laute „Maidan 3“. Die Frist für diese angebliche Operation sei das Ende dieses Jahres. Russland werde alle Mittel dafür einsetzen, die es habe.

Mordpläne gegen Selenskyj bislang vereitelt

Im August hatten ukrainische Geheimdienste eine Frau festgenommen – wegen des Verdachts, Russland bei einem geplanten Attentat auf Selenskyj unterstützt zu haben. Die Festgenommene soll im Lager eines ukrainischen Militärstützpunkts gearbeitet haben, wie der ukrainische Dienst SBU damals mitteilte. Angeblich hat sie dort versucht, Details zu Zeitplan und Ablauf eines Besuchs Selenskyjs in der Region Mykolajiw im Ukraine-Krieg zu erhalten.

Die Frau habe für russische Geheimdienste relevante Erkenntnisse über die Pläne Selenskyjs gesammelt, erklärte der Geheimdienst SBU. Sie soll Russland dabei geholfen haben, einen „schweren Luftangriff auf die Region Mykolajiw vorzubereiten“. Der SBU veröffentlichte auch ein verwackeltes Foto der von Agenten festgehaltenen Frau sowie Textnachrichten und handschriftliche Notizen zu militärischen Aktivitäten.