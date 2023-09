Selenskyj reist von UN weiter nach Washington DC

Wolodymyr Selenskyj trifft in bei der UN-Vollversammlung auf die russische Delegeation und hält eine denkwürdige Rede vor dem Sicherheitsrat.

Vereinte Nationen, New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj prangerte am Mittwoch in einer seltenen Begegnung mit hochrangigen russischen Politikern innerhalb der Vereinten Nationen die Untätigkeit des UN-Sicherheitsrats in Bezug auf die russische Invasion in seinem Land an.

In einem olivgrünen Hemd im Militärstil forderte Selenskyj, dass Länder, die die Grundsätze der Vereinten Nationen verletzen und ungerechtfertigt in andere Länder einmarschieren, von ihren Sitzen im Sicherheitsrat suspendiert werden. Er sprach nur wenige Schritte entfernt vom feurigen russischen Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, der auf seinem Handy scrollte und zwiespältig nach vorne starrte, während der ukrainische Führer seine Rede hielt.

Selenskyj spricht vor dem UN-Sicherheitsrat

„Der größte Teil der Welt erkennt die Wahrheit über diesen Krieg an“, sagte Selenskyj im Plenarsaal. „Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass sich die UNO in der Frage der Aggression in einer Sackgasse befindet“, sagte er. „Die Staats- und Regierungschefs der Welt suchen nach neuen Plattformen und Allianzen, die das katastrophale Ausmaß der Probleme verringern könnten, der Probleme, denen hier in diesen Mauern mit Rhetorik statt mit wirklichen Lösungen begegnet wird, mit Bestrebungen, Kompromisse mit Mördern einzugehen, statt Leben zu schützen.“

Selenskyjs Auftritt bei einer Debatte des UN-Sicherheitsrats erfolgte einen Tag vor einer Reihe von Gesprächen in Washington, die nach Ansicht amerikanischer und ukrainischer Beamter von entscheidender Bedeutung sind. Selenskyj soll den Tag mit Sitzungen im Kongress beginnen, das Pentagon besuchen, um sich mit der obersten Führung zu treffen, und am Nachmittag das Oval Office aufsuchen.

Selenskyj wirbt in Washington für mehr Unterstützung im Ukraine-Krieg

Derweil bröckelt die Unterstützung der Republikaner für die weitere Finanzierung der ukrainischen Kriegsanstrengungen. Selenskyjs Bemühungen in Washington erhielten am Mittwoch Auftrieb, als sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, bereit erklärte, am Donnerstagmorgen ein Treffen mit ihm und anderen Mitgliedern des Repräsentantenhauses zu organisieren. Diese Entwicklung folgte auf tagelange Unklarheiten seitens des republikanischen Fraktionsvorsitzenden, der sich geweigert hatte, zu sagen, ob er mit Selenskyj sprechen würde, da einige Mitglieder seiner zerstrittenen Fraktion versuchen, die Unterstützung der USA für den Krieg zu kürzen.

Verteidigungsminister Lloyd Austin und der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs, General Mark A. Milley, informierten den Senat am Mittwochabend über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg und die Notwendigkeit weiterer US-Unterstützung. Die Senatoren lehnten es ab, Einzelheiten des geheimen Briefings zu erläutern, aber Senator Chris Murphy (D-Conn.) sagte, dass die Zusicherung des Antrags der Regierung auf zusätzliche Unterstützung dringend erforderlich sei.

„Wenn wir kein Geld an die [fortlaufende Resolution] anhängen, wird es unmittelbare Probleme in der Lieferkette für die Ukraine geben“, sagte Murphy in einem Interview. Er sagte, das Briefing habe diese Dringlichkeit „bestätigt“.



Selenskyj besucht die UN zu einem „kritischen Zeitpunkt“

Selenskyj Besuch kommt zu einem „kritischen Zeitpunkt, da Russland sich Ländern wie Nordkorea und dem Iran annähert“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby. Präsident Joe Biden könne vom ukrainischen Oberbefehlshaber eine „Schlachtfeldperspektive“ erhalten, da die Gegenoffensive zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete weiter voranschreite, so Kirby.

Die Debatte im Sicherheitsrat war Selenskyjs zweiter Auftritt bei der UN-Versammlung, nachdem er am Dienstag vor der Vollversammlung gesprochen hatte. In seiner Rede am Mittwoch machte er konkrete Vorschläge zur Ausweitung der Vertretung im Sicherheitsrat und zur Aussetzung des russischen Vetorechts in diesem Gremium, das die härtesten Vorschläge der Vereinten Nationen als Reaktion auf die Invasion abgewürgt hat.

Selenskyj trifft bei UN-Versammlung auf russische Delegation

Doch am Mittwoch war es die Nähe Selenskyjs zur russischen Delegation, die am meisten zu reden gab. Der russische Außenminister Sergej Lawrow schwänzte Selenskyjs Auftritt. Stattdessen saß Nebensja auf dem russischen Platz am Tisch. Er warf dem ukrainischen Staatschef nur einen kurzen Blick zu, als Selenskyj sich über den russischen „Aggressor“ beschwerte und von der Notwendigkeit einer stärkeren globalen Vertretung unter den ständigen Mitgliedern sprach. Im Anschluss an seine Ausführungen verließ Selenskyj den Sicherheitsrat und lehnte eine Konfrontation mit Lawrow ab, da keiner der beiden Vertreter daran interessiert zu sein schien, den anderen mit seiner Anwesenheit zu beehren.

Richard Gowan, ein UN-Experte bei der International Crisis Group, sagte, Selenskyjs Betonung der Reform des Sicherheitsrates sei „klug, aber auch ein wenig idealistisch“. „Er wird den Nerv vieler UN-Mitglieder getroffen haben, die der Meinung sind, dass der Rat eine ernsthafte Überholung braucht. Aber die Hürden für eine Reform der UN-Charta sind auch sehr hoch“, sagte er.

Selenskyj attackiert Putin bei UN-Vollversammlung

Selenskyjs vorzeitige Abreise bedeutete auch, dass er die Bemerkungen wichtiger westlicher Verbündeter verpasste, darunter Außenminister Antony Blinken, der seinen Redeplatz nutzte, um Russland eine „Verachtung“ des UN-Systems vorzuwerfen. Der russische Präsident Wladimir Putin „setzt darauf, dass die Welt ihre Prinzipien aufgibt und die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, wenn er die Gewalt weiter verdoppelt und genügend Menschen leiden lässt“, sagte Blinken. „Aber die Ukrainer geben nicht auf.“

Lawrow, der erst kurz vor seiner Rede im Rat eintraf, warf den Vereinigten Staaten vor, sich in der Ukraine einzumischen, und beschuldigte Washington, ukrainische Beamte zu kaufen. Er warf dem Sicherheitsrat außerdem vor, die UN-Charta „selektiv“ zu respektieren.

Lawrow lässt bei UN-Vollversammlung wenig Hoffnung auf friedliche Lösung

Andere Staats- und Regierungschefs, die im Plenarsaal anwesend waren, sagten, Lawrows Rede lasse wenig Hoffnung auf eine baldige Lösung des Konflikts. „Mit fast jedem Land, einschließlich China, kann man eine gemeinsame Basis finden“, sagte der tschechische Präsident Petr Pavel in einem Interview. „Mit Russland ist es, als würden wir uns in Paralleluniversen bewegen. Ihre Vision von der Welt unterscheidet sich zum großen Teil, manchmal sogar absichtlich, von allen anderen. Ich sehe keine Chance, eine sinnvolle Diskussion zu beginnen“, sagte er.

Der stellvertretende chinesische Außenminister Ma Zhaoxu lobte die Bemühungen Chinas, die Verhandlungen in dem Konflikt zu erleichtern, und erklärte, sein Land habe mit seinem 12-Punkte-Friedensplan eine „positive und konstruktive Rolle“ bei dem Versuch gespielt, die Krise zu lösen. Dieses Dokument, das die Beendigung der Feindseligkeiten und die Aufnahme von Friedensgesprächen vorsieht, wurde von den meisten Ländern kaum kritisiert, hat aber seit der Vorlage durch Peking Anfang des Jahres nicht an Zugkraft gewonnen.



Bei den Vereinten Nationen scheint niemand mit den Russen reden zu wollen

Als die Staats- und Regierungschefs und Diplomaten vor der Debatte in den Plenarsaal strömten, schien niemand mit den Russen sprechen zu wollen. Während die anderen sich unter die Anwesenden mischten, saß Nebensja allein an dem geschwungenen Tisch und drehte sich gelegentlich um, um ein paar Worte mit den anderen russischen Diplomaten hinter ihm zu wechseln.

Dann, als das Verfahren in Gang kam, unterbrach er die Debatte und versuchte, die Ukrainer durch Anwendung der Verfahrensregeln dazu zu zwingen, nach allen Mitgliedern des Sicherheitsrats zu sprechen und nicht gleich zu Beginn. „Sie versuchen, [den Sicherheitsrat] in eine Ein-Mann-Stand-up-Show zu verwandeln“, sagte Nebensja.

Der albanische Premierminister Edi Rama, der in diesem Monat den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat, schoss zurück: „Es gibt eine Lösung für dieses Problem, wenn Sie zustimmen. Beenden Sie den Krieg, und Präsident Selenskyj wird nicht das Wort ergreifen“. Russlands Veto „hat den Rat gelähmt, aber nicht zum Schweigen gebracht“, sagte er später in der Debatte.

UN-Generalsekretär António Guterres forderte ebenfalls ein Ende des Krieges und verurteilte das russische Vorgehen, das seiner Meinung nach nicht nur die Ukrainer, sondern die ganze Welt in Gefahr bringe. „Russlands Einmarsch in die Ukraine stellt einen klaren Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht dar. Er verschärft die geopolitischen Spannungen und Spaltungen, bedroht die regionale Stabilität, erhöht die nukleare Bedrohung und schafft tiefe Risse in unserer zunehmend multipolaren Welt“, sagte er.

Selenskyj und Verbündete hoffen auf Lieferung von ATACMS-Raketen

Die vehementesten Befürworter der Ukraine hatten auf eine Ankündigung des Weißen Hauses während des Selenskyj-Besuchs gehofft, taktische Raketensysteme des Typs ATACMS (Army Tactical Missile System) mit großer Reichweite zu liefern. Dieser Raketentyp würde der Ukraine nach eigenen Angaben helfen, russische Kommandoposten und kritische Nachschubrouten, die weit von der Front entfernt sind, anzugreifen. Kirby, der Sprecher des Weißen Hauses, deutete jedoch an, dass ein solcher Schritt in dieser Woche unwahrscheinlich sei. „ATACMS sind nicht vom Tisch. Wir diskutieren weiterhin über dieses spezielle Waffensystem, aber es wurde noch keine Entscheidung getroffen“, sagte er.

Die U.N.-Diplomatie am Mittwoch fiel mit einem hochrangigen chinesischen Besuch in Moskau zusammen, bei dem Außenminister Wang Yi auf New York verzichtete, um Putin zu treffen. Der russische Staatschef lobte „das hohe Niveau“ der Beziehungen zwischen Moskau und Peking und betonte, dass die beiden Länder eine gemeinsame Basis gegen die „Hegemonie“ der USA gefunden hätten. „Was die internationalen Angelegenheiten anbelangt, so stehen wir hier mit einer einheitlichen Position zur Bildung einer multipolaren Welt und nicht einer Welt, die auf Regeln beruht, die niemand gesehen hat und die sich jeden Tag zugunsten derer ändern, die sich diese lächerliche Formel ausgedacht haben“, sagte Putin.

Maria Iljuschina in Riga, Lettland, Sarah Dadouch in Beirut sowie Abigail Hauslohner und Karen DeYoung in Washington haben zu diesem Bericht beigetragen.

