Selenskyj fährt ohne ATACMS zum Überraschungsbesuch nach Kanada

Ukrainischer Präsident auf Auslandsreise

Von Robert Wagner schließen

Nach seinem Besuch in Washington reist Selenskyj unangekündigt nach Kanada und trifft Premierminister Trudeau - mit klarem Ziel. Der News-Ticker.

Update vom 22. September, 08.45 Uhr: Der Besuch Wolodymyr Selenskyjs in Kanada hat laut Justin Trudeau ein klares Ziel: Man wolle dazu beitragen, „dass sich das ukrainische Volk weiterhin gegen die brutale und ungerechtfertigte Invasion Russlands verteidigen kann“, so das Büro des Premierministers. Laut US-Medien plant Selenskyj nach seinem Besuch von Ottawa eine Kurzreise nach Toronto, um dort Landsleute zu treffen. In der kanadischen Großstadt leben rund 70.000 Menschen mit ukrainischen Wurzeln.

+ Justin Trudeau, kanadischer Premierminister, begrüßt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und seine Frau Olena Selenska bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen von Ottawa. © Justin Tang/dpa

Wolodymyr Selenskyj trifft Justin Trudeau

Update vom 22. September, 4.20 Uhr: Nach seinem Besuch in den USA setzt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Auslandsreise mit einem Zwischenstopp im benachbarten Kanada fort. Premierminister Justin Trudeau werde ihn in der Hauptstadt Ottawa empfangen, teilte die kanadische Regierung am Donnerstagabend (Ortszeit) überraschend mit.

Während des bis Freitag geplanten Aufenthalts in dem Nato-Land sei auch eine Rede Selenkyjs vor dem Parlament vorgesehen. Danach werde der ukrainische Präsident nach Toronto weiterreisen, wo er mit kanadischen Wirtschaftsführern zusammentreffe.

Biden sichert Selenskyj weitere Unterstützung zu

Update vom 21. September, 23.40 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus empfangen und ihm dabei weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert. Die USA würden sicherstellen, dass die „Welt an der Seite“ der Ukraine stehe, sagte Biden bei einem Gespräch mit Selenskyj im Oval Office. Selenskyj dankte den USA für ihre Unterstützung im Kampf gegen den „russischen Terror“. Zuvor hatte er im Kapitol Senatoren und Kongressabgeordnete getroffen und hinter verschlossenen Türen „sehr starke“ Gespräche geführt, sagte der ukrainische Präsident

+ US-Präsident Joe Biden (r.) trifft seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj im Oval Office des Weißen Hauses. © Evan Vucci/dpa

Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan kündigte derweil ein neues Paket mit Militärhilfen für Kiew an. Er stellte aber klar, dass das Paket keine Raketen vom Typ ATACMS umfasst, die Selenskyj sich wünscht. Biden habe sich nach sorgfältiger Abwägung gegen eine Lieferung dieser wirkungsvollen Langstreckenraketen entschieden, so Sullivan. „Er schließt es aber für die Zukunft auch nicht aus.“

Unterstützung im Ukraine-Krieg: Selenskyj in Washington eingetroffen

Erstmeldung: Washington D.C. - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach seinem Auftritt vor der UN-Vollversammlung in New York zu seinem Besuch in der US-Hauptstadt Washington eingetroffen. Am Donnerstagmorgen sprach er mit Mitgliedern des US-Parlaments. Nach einem Treffen mit Senatoren zeigte er sich optimistisch: „Wir hatten ein tolles Gespräch“, sagte Selenskyj laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Regierungschef der von Russland überfallenen Ukraine sei dankbar für die Unterstützung, die sein Land von den USA erhalte.

Ukraine-Krieg: Wolodymyr Selenskyj hofft auf weitere Unterstützung der USA

Die USA sind der mit Abstand wichtigste Partner der Ukraine im Krieg gegen den russischen Aggressor. Selenskyj wirbt um weitere Unterstützung im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Insbesondere hofft Kiew darauf, dass die Biden-Regierung der Ukraine Langstreckenraketen vom Typ ATACMS zur Verfügung stellt, die eine Wende im Ukraine-Krieg bringen könnten. Den US-Präsidenten Joe Biden wird Selenskyj am Nachmittag (Ortszeit) treffen.

Es ist bereits der zweite Besuch Selenskyjs in Washington seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Bei seinem ersten Besuch Ende Dezember 2022 wurde der ukrainische Präsident wie ein Held empfangen und sprach unter dem Jubel von Abgeordneten und Senatoren vor beiden Kammern des US-Kongresses. Inzwischen hat sich das politische Klima in den USA jedoch geändert.

USA: Immer mehr Republikaner kritisieren militärische Hilfe für die Ukraine

Umfragen zufolge sinkt in der amerikanischen Öffentlichkeit die Bereitschaft, Kiew im Ukraine-Krieg zu unterstützen, wie die New York Times berichtete. Die Republikaner kritisieren schon länger das jüngste Ukraine-Hilfspaket der Biden-Administration, das 24 Milliarden US-Dollar schwer ist. In ihren Reihen herrscht beträchtliche Skepsis, ob die USA weiter im großen Stil Geld in einen Krieg pumpen sollten, dessen Ende nicht abzusehen ist. Vor dem Kapitol begrüßt und in das Gebäude begleitet wurde Selenskyj vom demokratischen Minderheitsführer im Repräsentantenhaus Hakeem Jeffries.

Seit dem vergangenen Januar haben die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus und sorgen dafür, dass Selenskyj diesmal weniger euphorisch empfangen wird. Führende Vertreter der Republikaner blieben dem Treffen mit Selenskyj im Kongress fern. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, lehnte eine Rede des ukrainischen Präsidenten vor beiden Kammern des Parlaments ab. „Wir haben keine Zeit für eine gemeinsame Sitzung“, sagte er laut dem US-Sender CNN.

Im Anschluss seines Besuchs im Kapitol traf Selenskyj am Pentagon ein und wurde von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Empfang genommen. (Mit Agentumaterial)

