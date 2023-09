Würde Trump die Proud Boys begnadigen?

Proud Boys und Anhänger von Präsident Trump versammeln sich vor dem kalifornischen State Capitol am 6. Januar 2021 beim Sturm auf das Kapitol. © John Goodman/Imago

Mehrere Mitglieder der Proud Boys sitzen im Gefängnis. Sollte Donald Trump noch einmal Präsident werden, könnte er sie begnadigen. Aber würde er es auch tun?

Washington, D.C. - Das erste Mal, dass Donald Trump die Worte „Proud Boys“ laut aussprach - zumindest in der Öffentlichkeit - geschah während der ersten Präsidentschaftsdebatte des Wahlzyklus 2020.

Das war der Moment, in dem der Moderator Chris Wallace Trump aufforderte, „weiße Vorurteile und Milizen zu verurteilen“ und ihnen zu sagen, sie sollten sich „zurückhalten“ - als Antwort auf Trumps wiederholte Forderung, sein Gegner Joe Biden solle die „Antifa“ verurteilen. Trump wies die Idee zurück, dass die politische Rechte eine Quelle politischer Gewalt sei, bevor er den Punkt einfach aufgab.



„Wen soll ich denn verurteilen?“, fragte er, woraufhin Biden die Proud Boys vorschlug.

„Proud Boys“, sagte Trump, „halten Sie sich zurück und sehen Sie zu. Aber ich sage Ihnen etwas: Jemand muss etwas gegen die Antifa und die Linken unternehmen. Denn dies ist kein Problem der Rechten.“



Dieses „Zurückbleiben und Abwarten“ war natürlich kein „Zurückweichen“, und die Proud Boys haben es gefeiert. Es ist wahrscheinlich, dass Trump versucht hat, das zu sagen, worum Wallace gebeten hatte; er korrigiert oft einen verbalen Fehler, indem er das Wort „und“ anhängt und sagt, was er eigentlich sagen wollte.

In den folgenden Tagen wurde er noch deutlicher.



„Ich weiß nicht, wer die Proud Boys sind“, sagte er am Tag danach zur Presse. „Aber wer auch immer sie sind, sie müssen sich zurückhalten. Lasst die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit machen.“

Im Gespräch mit Sean Hannity am Tag danach warf er die Proud Boys in einen Topf mit dem Ku-Klux-Klan und weißen Rassisten und verurteilte sie alle - obwohl er erneut sagte, dass er „nicht viel über die Proud Boys weiß, fast nichts“.

Die Proud Boys zeigten sich jedoch unbeeindruckt.



Proud Boys sind mit Donald Trump eng verbunden

„Die Aktivitäten der Proud Boys stehen in engem Zusammenhang mit dem Schicksal des ehemaligen Präsidenten Trump. 97 der 152 Demonstrationsveranstaltungen, an denen die Proud Boys [im Jahr 2020] teilnahmen - das sind fast zwei Drittel - unterstützten ausdrücklich den damaligen Präsidenten Trump“, heißt es in einer Analyse der Gruppe aus dem Jahr 2021 des Armed Conflict Location & Event Data Project. „Über 90 % dieser Pro-Trump-Demonstrationen fanden statt, nachdem der ehemalige Präsident die Proud Boys bei der ersten Präsidentschaftsdebatte am 29. September 2020 aufgefordert hatte, sich zurückzuhalten und zuzusehen.“

„Die Aktivitäten der Proud Boys erlebten einen massiven Anstieg, als Trump die Wahl offiziell gegen Joe Biden verlor“, so die Analyse weiter, „eine Dynamik, die die Beteiligung der Gruppe an gewalttätigen Demonstrationen noch einmal verstärkte.“



Obwohl der Aufruhr vor dem US-Kapitol am 6. Januar 2021 verständlicherweise die meiste Aufmerksamkeit und Analyse auf sich gezogen hat, gab es nach der Wahl 2020 weitere Proteste in Washington, unter anderem im November und Dezember. Bei jedem dieser Proteste kam es zu gewalttätigen Zwischenfällen, an denen die Proud Boys beteiligt waren.

Die Gruppe war natürlich auch im Kapitol aktiv. Trumps Tweet von Mitte Dezember 2020, in dem er zur Teilnahme an der „wilden“ Demonstration in Washington an diesem Tag aufrief, löste innerhalb der Gruppe einen Anstoß aus, dort zu erscheinen. In den nächsten Wochen erstellten die führenden Köpfe der Proud Boys einen Aktionsplan.

Einer von ihnen war Joe Biggs. Bevor er sich der Organisation anschloss, war Biggs Kameramann und Interviewer für das Randgruppen-Medienportal Infowars. Im Jahr 2014 filmte er bei den Protesten in Ferguson, Mo., als ein Polizist drohte, ihn zu töten, was ihm landesweite Medienaufmerksamkeit einbrachte.



„Ich kann nicht glauben, dass das in Amerika passiert ist“, sagte Biggs der HuffPost. „Das ist etwas, das ich im Irak und in Afghanistan gesehen habe. In unserem Land? Unglaublich.“

Proud Boys-Organisator Joseph Biggs. © Sam Thomas/Imago

Sechs Jahre später tauschten Biggs und andere Anführer der Proud Boys vor dem 6. Januar Nachrichten aus, in denen sie die Polizei kritisierten und sich bereit erklärten, Gewalt gegen sie auszuüben, so die Bundesstaatsanwaltschaft. Am Tag des Aufstands betrat Biggs zweimal das Kapitol und half, den ersten Vorstoß in das Gebäude anzuführen. Er wurde am Tag der Amtseinführung verhaftet und Anfang des Jahres wegen mehrerer Straftaten verurteilt, unter anderem wegen aufrührerischer Verschwörung. Zu den Enthüllungen des Prozesses gehören: Biggs und andere hatten vor dem Aufstand Kontakt zu Alex Jones von InfoWars gehabt.



Letzte Woche wurde Biggs zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt - weit weniger als die Regierung gefordert hatte. Der Richter, der das Urteil verkündete, US-Bezirksrichter Timothy J. Kelly, bemerkte, dass er der Meinung sei, dass die Anwendung einer Terrorismus-Erweiterung auf die Anklage die Taten von Biggs „überbewertet“ habe.

Am Tag nach der Verurteilung von Biggs und anderen Mitgliedern der Proud Boys kritisierte Trump die Vorgehensweise der Regierung in den Fällen des 6. Januar.



„Das Justizministerium und das FBI zerstören das Leben so vieler großer amerikanischer Patrioten, direkt vor unseren Augen“, schrieb er in den sozialen Medien. „Das Gerichtssystem ist ein GUMMI-Stempel für ihre Verurteilung und Inhaftierung.“



Proud Boys glauben an Begnadigung durch Donald Trump

Trump hatte sich bereits mit dem Gedanken angefreundet, diejenigen zu begnadigen, die für ihre Rolle bei den Unruhen im Kapitol verurteilt wurden. Letztes Jahr, noch bevor er seine Kandidatur für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 ankündigte, versprach er, dass er „volle Begnadigungen mit einer Entschuldigung für viele“ anbieten würde.

Biggs scheint zu glauben, dass er zu dieser Gruppe gehören würde. Als er letzte Woche aus dem Gefängnis zu Alex Jones auf Infowars sprach, beschwerte sich Biggs über seine Verurteilung wegen „Rüttelns an einem Zaun“.



„Sie wollen den Amerikanern die Botschaft vermitteln, dass sie dich für eine lange Zeit ins Gefängnis stecken werden, wenn du zu diesen Veranstaltungen gehst, wenn du Teil einer politischen Gruppe bist“, sagte Biggs. „Sie wollen, dass du Angst hast.“ (Er behauptete, er habe gewusst, dass es einen „Anschlag auf uns“ geben würde, sobald Biden die Gruppe in dieser Debatte erwähnte.)



Jones fragte Biggs, ob er mit einer Begnadigung rechne, sollte Trump wiedergewählt werden.



„Oh, ich weiß, dass er uns begnadigen wird“, antwortete Biggs. „Daran glaube ich von ganzem Herzen.



Trump lässt offen, ob er Proud Boys begnadigen würde

Während einer CNN-Befragung im Mai wurde Trump jedoch speziell nach einer Begnadigung der Proud Boys gefragt. Er äußerte sich unverbindlich.

„Ich weiß es nicht. Ich müsste mir ihren Fall ansehen“, sagte Trump. „Aber ich werde sagen, dass man in Washington, D.C. keinen fairen Prozess bekommen kann. Genauso wie man in New York City keinen fairen Prozess bekommt.“ (Dies war eine Anspielung auf seine eigene Anklage in der Stadt ein paar Wochen zuvor.)

Eine Überprüfung von Biggs‘ Fall durch einen wohlwollenden Präsidenten könnte Früchte tragen. Die Tatsache, dass der Richter, der Biggs verurteilt hat, angedeutet hat, dass er Bedenken in Bezug auf den Fall hat, könnte es Trump erleichtern, Biggs‘ Strafe zu mildern, auch wenn er sie nur knapp formuliert hat.



Während seiner Amtszeit als Präsident war Trump bemerkenswert großzügig bei der Gewährung von Begnadigungen und Strafumwandlungen für seine politischen Verbündeten. Einige davon erfolgten in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft, doch weitaus mehr geschahen, als er bereits eine lahme Ente war. Wichtige Verbündete wie Paul Manafort, Roger Stone und Stephen K. Bannon wurden erst begnadigt, nachdem Trump gegen Biden verloren hatte.



Trump wird sich kaum zu einer Begnadigung der Proud Boys verpflichten

Es ist bezeichnend, dass diese umstrittenen Begnadigungen erst nach der Wahl erfolgten. Trump ist sich bewusst, wie wichtig es ist, die Verurteilungen vom 6. Januar aus politischen Gründen hochzuspielen; das passt gut zu seiner Rhetorik, dass er selbst zu Unrecht angegriffen wurde. Aber er scheint auch zu erkennen, dass es besser ist, jemanden wie Manafort zu begnadigen, nachdem die Menschen zu den Urnen gegangen sind.

Aus diesem Grund scheint es unwahrscheinlich, dass Trump sich verpflichten würde, Biggs oder andere Mitglieder extremistischer Gruppen vor den Wahlen 2024 zu begnadigen, sollte er der Kandidat sein. Es gibt wenig zusätzliche politische Vorteile und eine Menge Nachteile. Aber als Präsident - und als ein Präsident, der nicht zur Wiederwahl antreten kann? Biggs‘ Zuversicht mag gerechtfertigt sein.



Die Tatsache, dass Trump jetzt zweifellos weiß, wer die Proud Boys sind und wofür sie stehen, dürfte ihn nicht sonderlich abschrecken.

Zum Autor Philip Bump ist Kolumnist der Post und lebt in New York. Er schreibt den Newsletter How To Read This Chart und ist der Autor von The Aftermath: The Last Days of the Baby Boom and the Future of Power in America.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 05. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.