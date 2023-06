Ukraine sicher: Russland soll nächsten Staudamm zerstört haben

Von: Andreas Apetz

Ein ukrainischer Soldat steuert ein Boot in einem überfluteten Stadtteil nach der Kachowka-Katastrophe. (Archivfoto) © Evgeniy Maloletka/dpa

Im Osten der Ukraine kommt es erneut zur Zerstörung eines Stauwerks. Diesmal soll es laut den ukrainischen Streitkräften am Schuldigen keinen Zweifel geben.

Donezk – Erst vor wenigen Tagen brach der Kachowka-Staudamm am Dnjepr in Cherson. Die Zerstörung der Talsperre hat massive Folgen für Mensch und Natur in der Ukraine. Wie es zum Staudammbruch kam, ist nicht restlos aufgeklärt. Moskau und Kiew hatten nach dem Vorfall einander die Schuld zugewiesen. Nun soll es im Osten der Ukraine am Mokri Yaly Fluss erneut zur Zerstörung eines Stauwerks gekommen sein. Laut den ukrainischen Streitkräften sei der Schuldige diesmal eindeutig.

Staudamm in die Luft gesprengt: Ukrainische Offensive soll verlangsamt werden

Eine Woche nach dem Unglück in Kachowka soll Russland erneut einen Staudamm zerstört haben. Wie The Guardian berichtet, behaupten ukrainische Streitkräfte, Moskau habe einen kleineren Damm am Fluss Mokri Yaly gesprengt, um die von Kiew eingeleitete Gegenoffensive zu verlangsamen. Ukrainische Truppen befänden sich derzeit auf dem Vormarsch flussabwärts Richtung Süden und hätten bereits eine Reihe von Dörfern nahe der Ufer befreit.

Auf Telegram hatten die Streitkräfte Bilder der befreiten Dörfer mit gehisster Ukraine-Flagge veröffentlicht. Auch russische Militärblogger sollen den Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte bestätigt haben und berichten von schweren Kämpfen in der Nacht von Sonntag auf Montag (12. Juni). Am Sonntag feierte die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine Hanna Maliar die Befreiung des Dorfes Storozheve, nahe des Mokri Yaly Flusses und dankte den Marinesoldaten, die es zurückerobert hatten: „Das wird mit jeder Siedlung so sein, bis wir das gesamte ukrainische Land befreit haben“, zitiert The Guardian.

Gegenoffensive der Ukraine durch Zerstörung des Staudamms „nicht beeinträchtigt“

Gegenüber dem Nachrichtendienst Pravda erklärte der ukrainische Militärsprecher Valeriy Shershen, dass der Damm entlang des Mokri Yaly von den russischen Besatzungstruppen gesprengt worden sei, um den ukrainischen Befreiungszug zu entschleunigen. „Zuerst sprengten die Besatzer den Karliwka-Stausee, dann das Kachowka-Wasserkraftwerk und anschließend weitere Wasserkraftwerke […] In der Oblast Saporischschja rechneten sie mit einem Durchbruch der Verteidigungskräfte. Um unseren Vormarsch zu verlangsamen, griffen sie erneut zu dieser Taktik und sprengten das Wasserkraftwerk am Fluss Mokri Jaly in die Luft“, so der Shershen.

Am Fluss Mokri Yaly habe die Sprengung des Damms zur Überschwemmung an beiden Ufern geführt, so der Militärsprecher. Die Offensivoperation sei durch die Sprengung der Talsperre jedoch „nicht beeinträchtigt“ worden, heißt es. Generell seien die Verteidigungskräfte an der Tavriia-Front im Süden der Ukraine nun zum Angriff übergegangen. Trotz schwerer Luftangriffe der russischen Armee habe man „lokale Erfolge“ erzielen können, berichtete Militärsprecher Shershen. (aa)