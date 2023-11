Zahlreiche Thailänder in Geiselhaft der Hamas – Massenhaft Hilfskräfte verlassen Israel

Von: Sandra Kathe

Seit dem Hamas-Überfall haben viele Saisonkräfte aus dem Ausland Israel verlassen. Nun helfen Freiwillige aus Israel auf Farmen aus. (Symbolfoto) © Menahem Kahana/AFP

Unter den Geiseln der Hamas-Angriffe sind viele Menschen aus Thailand. Was für die Familien große Ängste bedeutet, hat auch Auswirkungen auf den Alltag in Israel.

Tel Aviv – Nach wochenlangen Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Terror-Organisation Hamas gibt es erstmals seit Beginn des Kriegs in Israel Waffenstillstand – und damit auch für die Angehörigen der Geiseln einen Hoffnungsschimmer. Der macht nicht nur Familien aus Israel, sondern auch zahlreichen Menschen in weit entfernten Ländern Mut, deren Familienmitglieder zu den anfangs rund 240 Hamas-Geiseln zählen.

Zuvor herrschte seit dem 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Angriffs auf Israel, in dem Land in ganz unterschiedlichen Bereichen vor allem Ausnahmezustand. Menschen organisieren Proteste und fordern Verhandlungen zur Freilassung ihrer Angehöriger, immer wieder erklingen Bombenalarm und Sirenen, Tausende trauern um getötete Familienmitglieder. Und auch wirtschaftlich schlägt sich der Krieg am Gazastreifen auf das Land nieder, kostet Israel etwa wichtige Tourismuseinnahmen und ausländische Arbeitskräfte.

Opfer und Geiseln der Hamas: Viele thailändische Staatsbürger haben Israel verlassen

Nach einem Bericht des US-Senders CNN hätten seit Beginn des Kriegs rund 10.000 Menschen, die – vor allem aus Thailand – als landwirtschaftliche Hilfskräfte ins Land gekommen waren, das Land verlassen. Viele von ihnen hätten Angst, jemals wieder zurückzukommen, nachdem viele ihrer Landsleute beim Hamas-Überfall getötet und entführt worden wären.

So berichtete CNN etwa vom Überfall im Kibbuz Alumim in der nordwestlichen Negev-Wüste, bei dem mindestens 23 Männer aus Thailand und Nepal aus ihrer Unterkunft getrieben und brutal ermordet worden wären. Laut CNN seien unter den über 1200 Todesopfern des 7. Oktober thailändische Staatsangehörige die größte aus einem ausländischen Staat stammende Gruppe.

Hamas-Geiseln zurück in Israel: 14 Menschen aus Thailand unter den Freigelassenen

Auch unter den zu Beginn rund 240 Geiseln der Hamas soll ein großer Teil ausländischer Staatsbürger thailändischer Herkunft sein. 14 von ihnen sollen allein in den vergangenen Tagen des Waffenstillstands neben 40 israelischen und vier weiteren ausländischen Staatsangehörigen freigelassen worden sein.

Laut Angaben von CNN fehlen in Israel seit Kriegsbeginn und dem damit verbundenen Weggang von Saison- und Hilfsarbeitern eine große Zahl landwirtschaftlicher Hilfskräfte, für die aktuell israelische Freiwillige im Einsatz sind. Zusätzlich zu der fünfstelligen Zahl an Menschen, die das Land verlassen haben, sind außerdem weitere Hilfskräfte weggefallen, die seit dem 7. Oktober hätten einreisen sollen. Wie das israelische Landwirtschaftsministerium dem Sender sagte, wird die Zahl fehlender Arbeitskräfte im Landwirtschaftsbereich derzeit auf 30.000 bis 40.000 geschätzt. (saka mit dpa)