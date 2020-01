Nach Lanz-Eklat im ZDF - Moderator soll sich in nächster Sendung entschuldigen

Heftiges Wortgefecht im ZDF-Talk von Markus Lanz: Der albanische Premierminister Edi Rama ist nach Lanz‘ „Hütchenspieler“-Aussage sauer.

Update vom 26. Januar 2020: Nicht ganz ausgeschlossen, dass der Eklat um Markus Lanz‘ Hütchenspieler-Aussage am Montag auch Thema im Bundeskanzleramt sein wird - denn Regierungschefin Angela Merkel (CDU) empfängt am Vormittag den albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama. Der hatte zuletzt eine Entschuldigung vom ZDF-Moderator gefordert (siehe unten).

Bei dem Zusammentreffen geht es aber natürlich nicht vorrangig um die kleine Verstimmung. Laut Kanzleramt stehen die bilateralen Beziehungen, die Situation in Albanien nach dem Erdbeben mit dutzenden Toten Ende November und der albanische Vorsitz der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf der Agenda. Auch über den Stand der albanischen EU-Beitrittsperspektive wollen Merkel und Rama demnach sprechen.

Nach Lanz-Eklat - Moderator soll sich in nächster Sendung entschuldigen

Update vom 24. Januar 2020, 16.45 Uhr: Nach Markus Lanz‘ „albanischer Hütchenspieler“-Aussage hat Albaniens Ministerpräsident Edi Rama den ZDF-Moderator scharf kritisiert.

Es sei nicht das erste Mal, dass Albaner zur Zielscheibe „fauler Journalisten“ werden. „Aber wenn dies von einem hoch angesehenen Medienunternehmen wie dem ZDF durch jemanden mit dem besonderen Ruf von Herrn Lanz kommt, tut es natürlich sehr weh. Eine Entschuldigung in der Sendung würde es als unschuldigen Fehler entlarven, während das Gegenteil noch verletzender wäre als die schändliche Verurteilung selbst“, sagte Rama gegenüber der „Bild“.

Grund für die Aussage von Lanz war eine scharfe Diskussion um die Maut mit Verkehrsminister Andreas Scheuer.

Empörung nach ZDF-Sendung: Zwei Sätze fliegen Lanz und Scheuer um die Ohren

Erstmeldung vom 24. Januar 2020, 8.44 Uhr: Hamburg - CSU-Minister Andreas Scheuer, der wegen des Maut-Fiaskos sowieso schon wackelt, könnte mit einer Aussage in der ZDF-Sendung Markus Lanz endgültig seine Karriere begraben haben. Zumindest überschlägt sich Twitter mit Kritik an ihm. Scheuer wird ein peinlicher Auftritt vorgeworfen. Doch auch Moderator Markus Lanz steht heftig in der Kritik - er soll einen rassistischen Satz von sich gegeben haben.

+ Im Streitgespräch: Markus Lanz und Andreas Scheuer. © ZDF-Mediathek

Als Lanz den Bundesminister wegen der Pkw-Maut „grillte“, geriet dieser enorm ins Schwimmen. Dann fiel aber auch der nun heftig kritisierte Satz des Moderators.

Andreas Scheuer bei Markus Lanz: Der ZDF-Dialog im Protokoll:

Scheuer: „Ich lasse nicht zu, dass hinter vorgehaltener Hand oder an Rednerpulten alle Repräsentanten der Verkehrspolitik - egal welcher Couleur - seit Jahren sagen, das Gerechteste wäre, mit der besten ökologischen Lenkungswirkung, eine Pkw-Maut.“

Lanz: „Für alle?“

Scheuer: „Für alle!“

Lanz: „Oder für Ausländer?“

Scheuer (verdreht die Augen): „Das war ja... Diese Pkw-Maut war ...“

Lanz: „Nee, nee, nee... Bitte! Das ist genau der Punkt!“

Scheuer: „ Schauen Sie sich einfach mal die Maut in Österreich an.“

Lanz: „Wenn es für alle gewesen wäre, wäre es doch durchgegangen.“

Scheuer: „Ja, natürlich wäre es für alle gewesen! Natürlich!“

Lanz: „Sie hätten die Deutschen... Herr Scheuer, bitte! Wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig Märchen erzählen!“

Scheuer: „Ich habe eine andere Rechtsauffassung als der EuGH (Anmerkung der Redaktion: Europäischer Gerichtshof). Ich schließe mich dem Urteil oder der Ausarbeitung des Generalanwalts an.“

Lanz: „Das ist jetzt das Niveau albanischer Hütchenspieler, was wir jetzt gerade machen!“

Scheuer: „Nee, das stimmt ned!“

Lanz: „Doch!“

Scheuer: „Das stimmt ned!“

Lanz: „Ja doch, natürlich“

„Albanische Hütchenspieler“: Rassistischer Satz von Markus Lanz?

Das Publikum klatscht für die Attacke des Moderators - obwohl es im Netz mittlerweile auch den Vorwurf gibt, dass Lanz hier mit den „albanischen Hütchenspielern“ einen üblen rassistischen Vergleich gezogen hat. „Erst mal ein 1 rassistischen Spruch raushauen und Applaus ernten. Kann der Lanz. Im deutschen Fernsehen“, kommentiert etwa eine Twitter-Userin entsetzt. Ein anderer kritisiert: „Die rassistischen Ressentiments von Lanz fallen hier unterm Tisch?“

Erst mal ein 1 rassistischen Spruch raushauen und Applaus ernten. Kann der Lanz. Im deutschen Fernsehen.



Wir brauchen Anti-Rassismus als Schulfach und nicht als Plakette an Schulgebäuden. pic.twitter.com/O3VC8MMZgi — Friederike Busch (@rike_tweet) January 24, 2020

Peinlich-Auftritt bei Markus Lanz: Minister Scheuer wird mit Trump verglichen

Doch auch Scheuer bekommt reichlich Gegenwind im Netz für seinen Satz: „Ich habe eine andere Rechtsauffassung als der EuGH.“ Ein Kritiker postet: „Wer eine andere Rechtsauffassung als der EuGH hat, sollte schnellstmöglich sämtliche politische Ämter räumen. Unglaublich peinlicher Auftritt von Andreas Scheuer bei Markus Lanz.“

Ein anderer hofft auf Konsequenzen: „Möglichst viele Wähler der CSU sollten sich diesen Auftritt ansehen. Und dann hoffentlich ihr Wahlverhalten überdenken. Krasses Rechtsverhältnis.“ Ein anderer erkennt im Auftritt von Scheuer sogar etwas „Trump-haftes“.

Wow, bin kein #Lanz-Freund, der Auftrtritt von Andi #Scheuer da hat schon was Trump-haftes, so eine Realitätsverweigerung und Hybris. Schön, dass Lanz ihn nicht so davon kommen lässt. — Sol Tight (@SolTight) January 24, 2020

Ein ähnlich heftiges Wortgefecht gab es bei Markus Lanz zuletzt, als Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zu Gast war. Auch beim Thema Organspende wurde es emotional im ZDF-Studio. Der Moderator ging eine Politikerin harsch an.

