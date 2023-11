Zehn Eckpunkte für den Koalitionsvertrag

Von: Christiane Warnecke

In dieser Mappe steckt das Sondierungspapier von CDU und SPD, das Hessens Ministerpräsident Boris Rhein am Freitag der Öffentlichkeit präsentiert hat. © dpa

CDU und SPD haben schon viele Details festgezurrt: Migration begrenzen, Gendern abschaffen

Wiesbaden -Am Freitag war die Aufregung groß, als Hessens Ministerpräsident Boris Rhein die Entscheidung der CDU bekanntgab, Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufzunehmen anstelle des langjährigen grünen Partners.

Nachdem die Gremien von Christ- und Sozialdemokraten inzwischen offiziell den Weg frei gemacht haben, sollen schon Mitte dieser Woche die Koalitionsverhandlungen beginnen. Dazu werden 14 Arbeitsgruppen eingesetzt. Der Zeitplan ist straff, denn bis zu den Parteitagen am 16. Dezember soll der Vertrag stehen.

Den Rahmen dafür haben die künftigen Regierungspartner mit ihrem detaillierten Sondierungspapier gesetzt. Wir stellen die zehn Eckpunkte vor.

1. Bildung

Gerade zwischen CDU und SPD wurde jahrzehntelang erbittert um die Schulpolitik gestritten. Hier waren die ideologischen Gräben tief: Während die Sozialdemokraten in Gesamtschulen das Allheilmittel gegen ungleiche Bildungschancen sahen, gehört es zum Markenkern der CDU, an Realschulen und Gymnasien festzuhalten. Im Sondierungspapier fließen diese beiden Pole nun ganz lapidar in einem Satz zusammen: „Wir bekennen uns zur Bildungsgerechtigkeit und der Vielfalt der Schulformen.“ Das klingt einfach, dürfte in den Arbeitsgruppen aber noch einigen Diskussionsstoff bieten. Vorsichtshalber hat die CDU aber auch schon mal den „Erhalt des mehrgliedrigen Schulsystems inklusive Noten und Sitzenbleiben“ in dem Zehn-Punkte-Papier festgeschrieben. Damit sich auch die SPD wiederfindet, werden zudem mehr Lehrer und mehr Entfristungen von Vertretungskräften versprochen - hatte doch Nancy Faeser diese Forderungen in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs gestellt.

Zudem soll die Berufsorientierung in allen Schulformen gestärkt und mehr digitale Endgeräte kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ebenso wird ein Azubi-Campus geplant, um das Duale Ausbildungssystem attraktiver zu machen. Und die kostenlose Meisterausbildung wurde ebenfalls festgehalten.

2. Familie und Alleinerziehende

Hier findet sich ein Investitionsprogramm für den Kita-Ausbau und der Wille nach einer vereinfachten Zulassung multiprofessioneller Teams in Kitas und Schulen. Ebenfalls Themen, die der SPD am Herzen liegen. Vor allem aber soll die bezahlte Erzieherausbildung weiterentwickelt werden. Hinzu kommt der Plan, ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr einzuführen.

3. Sicherheit

Unter diesem Punkt finden sich mehr Stellen für die Polizei und eine Modernisierung der Ausrüstung. Aber auch ein „Respekt-Paket“ mit einer Strafanhebung für Beleidigungen und Angriffe gegenüber Beamten.

Zudem sollen die Besoldung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden.

Kernpunkte, die aus Sicht der CDU gegen die Grünen und für die SPD sprachen, waren zudem der Ausbau der Videoüberwachung und die Speicherung von IP-Adressen im Kampf gegen Kinderpornografie.

Auch die Fußfessel für Frauenschläger und die Bekämpfung der Drogenkriminalität im Frankfurter Bahnhofsviertel sowie am Flughafen finden sich in dem Papier. Mit einem „umfangreichen Aktionsplan“ soll vor allem Rechtsextremismus und Antisemitismus bekämpft werden. In Planung ist zudem eine neue Landesstiftung für Demokratie, Aufklärung und politische Bildung.

4. Migration und Integration

Ministerpräsident Boris Rhein hat das Wahlergebnis als Weckruf verstanden, diese zentralen Themen in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. So finden sich dazu klare Sätze im Sondierungspapier: „Wir bekennen uns zur Begrenzung der Migration und dem Schutz der europäischen und deutschen Außengrenzen, unter anderem mit stationären Grenzkontrollen“, heißt es etwa. Zudem wolle man „Ausreiseverpflichtungen konsequent durchsetzen und alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten ausschöpfen“, wie etwa Abschiebehaft und Einrichtung von Rückführungszentren. Zudem soll eine Zuweisung von Flüchtlingen in die Kommunen nur bei einer Bleibeperspektive erfolgen. Geflüchtete sollen außerdem keine „monetäre Auszahlung“ mehr erhalten, stattdessen solle auf Bezahlkarten und Sachleistungen umgestellt werden.

Und - was die Grünen jahrelang blockiert haben - im Bundesrat will Hessen eine Initiative zur Ausweitung sicherer Herkunftsländer einbringen.

5. Gesundheit und Soziales

Zu den hier formulierten Zielen gehört eine „verlässliche Finanzierung des Krankenhauswesens, eine gute Gesundheitsversorgung auch auf dem Land und ein Landespflegegeld für pflegende Angehörige.

6. Wohnen

In diesem Kapitel findet sich eine Initiative zur Baulandgewinnung und das Ziel, die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Die Investitionen in den sozialen Wohnungsbau sollen „verstetigt“ werden. Bis zu einer Grunderwerbsteuerreform durch den Bund ist ein Hessengeld für das erste selbst genutzte Eigenheim von 10 000 Euro pro Käufer und 5000 Euro pro Kind vorgesehen. Außerdem ist ein Gesetz gegen spekulativen Leerstand in Ballungsräumen geplant.

7. Ländlicher Raum

Hier soll die Vereinslandschaft gefördert werden. Zudem soll der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen und die Rechte der Jäger gestärkt werden. Beide Parteien bekräftigen zudem, dass sie ein generelles Tempolimit ablehnen und Ausbauprojekte bei Autobahnen und am Frankfurter Flughafen fortgesetzt werden sollen. Auch am Flughafen Kassel-Calden wird festgehalten.

8. Wirtschaft und Innovation

Ganz oben auf der Liste stehen Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung. Hinzu kommt eine Stärkung von Forschung und Entwicklung sowie eine Entlastung von Unternehmen. Zudem soll eine „Fast-Lane“, also eine Beschleunigungsspur für Fachkräfte aus dem Ausland eingeführt werden. Glasfaser soll flächendeckend bis 2030 eingeführt sein. Und ganz oben auf der Wunschliste der CDU steht ein eigenes Ministerium für Land- und Forstwirtschaft sowie Weinbau, Jagd und Heimat - Themen, über die es zuletzt mit dem bisherigen grünen Regierungspartner zunehmend Differenzen gab.

9. Energie, Klima und Umweltschutz

In diesem Kapitel wurde der angekündigte Hessen-Zuschuss für den Heizungstausch festgehalten. Die Genehmigung von Anlagen zur Nutzung von Wind, Sonne und Wasser zur Energiegewinnung soll beschleunigt werden. Außerdem soll Hessen zum „Leitstandort für innovative Energieforschung“ werden, bei der laserbasierten Kernfusion wie bei den Erneuerbaren Energien. Die Wasserstoffstrategien und der Ausbau der Solarenergie sollen fortgeschrieben werden.

10. Freiheit und Generationengerechtigkeit

Hier finden sich Formulierungen, die wie eine klare Abgrenzung zu grüner Politik klingen: Anreize statt Verbote, Beteiligung statt Bevormundung, Entlastungen statt Belastungen. In diesem Kapitel kommt aber auch ein gesellschaftlich höchst umstrittenes Thema vor: Das Gendern mit Sonderzeichen soll in staatlichen und öffentlichen Institutionen - wie Schulen, Universitäten und beim Hessischen Rundfunk - abgeschafft werden. Es enthält zugleich ein Bekenntnis zur Schuldenbremse, eine Reform des Länderfinanzausgleichs.