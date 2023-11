Zuckersteuer könnte Milliarden einsparen – doch die Ampel ist uneins

Von: Leonie Hudelmaier

Drucken Teilen

Ungesunde Dickmacher: Softdrinks enthalten viel Zucker. © Markus Mainka/Imago

16 Milliarden Euro Ersparnis: Klingt verlockend. Möglich soll das laut Forschern mithilfe einer Zuckersteuer auf Süßgetränke sein. Wie realistisch ist das?

Berlin/München – Dutzende Länder haben sie schon: eine extra Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Wie jetzt ein Forschungsteam der Technischen Universität München (TUM) und der britischen Universität Liverpool berechnet hat, könnte eine solche Steuer in Deutschland mehrere Milliarden Euro einsparen.

Diese Zuckersteuer könnte entweder darauf abzielen den Softdrink-Konsum generell zu senken, weil die Preise dann teurer werden, oder darauf, dass Hersteller aus Kostengründen generell weniger Zucker verwenden. Und damit würden volkswirtschaftliche Kosten eingespart werden – durch weniger Behandlungen bei Krankheiten, durch weniger Krankheitstage und seltenere Arbeitsunfähigkeit. In den kommenden zwei Jahrzehnten könnten demnach 16 Milliarden Euro eingespart werden: vier Milliarden Gesundheitskosten und der Rest sogenannte indirekte gesellschaftliche Kosten.

Großbritannien hat eine Zuckersteuer eingeführt – Deutschland setzt auf Freiwilligkeit

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt bereits eine Sondersteuer von mindestens 20 Prozent auf zuckerhaltige Getränke, um den Zuckerkonsum und seine gesundheitlichen Folgen zu reduzieren. Viele Länder, wie etwa Großbritannien, haben bereits mit steuerlichen Maßnahmen dem Zucker in Getränken oder Lebensmitteln den Kampf angesagt. Deutschland setzt stattdessen auf Freiwilligkeit in der Getränkeindustrie – Studien zufolge bislang mit mäßigem Ergebnis.

Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) „sind freiwillige Selbstverpflichtungen grundsätzlich kritisch zu betrachten“. Das sagt Carolin Krieger, Referentin im Team Lebensmittel, gegenüber IPPEN.MEDIA. Insbesondere die Reduktion von Zucker in Süßgetränken würde für eine gesündere Ernährung eine wichtige Rolle spielen, „denn über Getränke wird schnell eine große Menge an Zucker konsumiert“, sagt Krieger. „In Deutschland geht dieses Vorhaben jedoch zu langsam voran.“

Zuckersteuer auf Süßgetränke spaltet die Ampel-Koalition

Bereits im September hatte sich Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, für eine Zuckersteuer nach britischem Vorbild ausgesprochen. „Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich das machen“, sagte der Grünen-Politiker damals dem Spiegel. Gegen den Widerstand einer „kleinen und sehr finanzstarken Lobby“ sowie der FDP sei dies derzeit aber nicht machbar.

Bei dem Thema scheinen sich die verschiedenen Ministerien die Verantwortung hin- und herzuschieben. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA teilt Özdemirs Ministerium mit, dass für Steuerfragen das Bundesfinanzministerium federführend verantwortlich sei. Bezogen auf die ernährungspolitische Dimension, erklärt ein Sprecher, dass das Ministerium eine „Ernährungsstrategie der Bundesregierung erarbeitet, die sich derzeit in der regierungsinternen Abstimmung befindet“. Ziel sei es unter anderem, eine angemessene Nährstoff- und Energieversorgung der Bevölkerung sowie mehr Bewegung zu unterstützen und das Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz anzupassen. Das grundlegende Problem ist klar. „Ungesunde Ernährung wird in Deutschland mit 14 Prozent aller Todesfälle in Verbindung gebracht, und mindestens 8,5 Millionen Menschen in Deutschland sind an Diabetes mellitus Typ 2 erkrankt“, so der Sprecher.

Verbraucherorganisationen sehen Bundesregierung in der Verantwortung

Ebenfalls verhalten äußert sich das Bundesfinanzministerium zur Zuckersteuer und verweist auf Anfrage lediglich auf die Bundespressekonferenz. Am Mittwoch wurden dort Sprecher der betreffenden Ministerien nach der Einführung einer solchen Zuckersteuer gefragt. Schwieriges Terrain für die Ampel-Koalition. Das SPD-geführte Bundesgesundheitsministerium verwies an das grüne Bundesernährungsministerium und dieses wiederum an das FDP-Bundesfinanzministerium. Ein Sprecher des Finanzministeriums erklärte dann: Grundsätzlich würden keine externe Berichterstattung oder externe Studien kommentiert. Es könne lediglich gesagt werden, „dass die Einführung einer Zuckersteuer derzeit nicht geplant ist“.

Bei Verbraucherorganisationen stößt das auf Unverständnis. Die Kosten und gesundheitlichen Folgen von zuckrigen Getränken seien der Bundesregierung längst bekannt, teilt die Verbraucherorganisation Foodwatch mit. Dennoch unternehme die Regierung nichts dagegen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband erklärt zudem, dass eine Süßgetränkeabgabe ohnehin nur eine Maßnahme von vielen sei. „Für eine echte Ernährungswende braucht es ein ernährungspolitisches Gesamtpaket“, sagt Lebensmittel-Referentin Krieger.