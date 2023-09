Zurück in die Schulzeit: Merkel beim Abitreffen

Teilen

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erst kürzlich die Ehrendoktorwürde erhalten. Jetzt feierte sie erneut ihr Abitur. © Lewis Joly/AP/dpa

Dampferfahrt und ein Abendessen - das stand für Angela Merkel am Wochenende auf dem Programm. Sie traf sich mit ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern.

Berlin/Templin - 50 Jahre nach ihrem Abitur hat sich die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel am Wochenende mit damaligen Mitschülern in Templin getroffen. Das bestätigte eine Sprecherin Merkels auf Anfrage. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über das Klassentreffen nebst Dampferfahrt und Abendessen in der Stadt in der Uckermark am Samstag berichtet.

Die ehemalige Kanzlerin und langjährige CDU-Vorsitzende ist ein Kind der Stadt. Zwar wurde die heute 69-Jährige als Tochter des Pastors Horst Kasner und seiner Frau Herlind in Hamburg geboren. Die Familie siedelte aber von der Bundesrepublik in die DDR über und zog später nach Templin.

Hier lebte Merkel von 1957 bis 1973, bevor sie nach ihrem Abitur in Leipzig studierte und später in Berlin arbeitete. Seit 2019 ist Merkel Ehrenbürgerin von Templin. dpa