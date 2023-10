„Diesen Ton akzeptieren wir nicht“ – Putin reagiert auf Biden

Von: Patrick Peltz

Mehrere hochrangige Politiker, darunter US-Präsident Joe Biden, vergleichen Russland mit der Hamas – sehr zum Missfallen des Kremls.

Moskau/Washington – Die Wahl des Ortes gab Aufschluss über die Bedeutung, die Präsident Joe Biden den angesprochenen Themen beimessen wollte. Traditionell halten US-Präsidenten ihre Reden im Oval Office nur in Momenten von zentraler nationaler Bedeutung. Doch derzeit steht viel auf dem Spiel: Neben dem anhaltenden Krieg in der Ukraine droht der Konflikt im Nahen Osten zu eskalieren. Biden stellte in seiner Rede eine direkte Verbindung zwischen Wladimir Putin und der Hamas her – offenbar sehr zum Missfallen des russischen Präsidenten.

Unterstützung Israels und der Ukraine im Interesse der globalen Stabilität und der nationalen Sicherheit

In einer Ansprache zur besten Sendezeit machte er deutlich, dass die Bereitstellung militärischer und wirtschaftlicher Hilfe für Israel und die Ukraine im Interesse der globalen Stabilität und der nationalen Sicherheit liege. In seiner 15-minütigen Rede, die erst seine zweite im Oval Office war, schlug der Präsident einen Bogen zwischen den beiden Konflikten und versuchte, seinen Landsleuten die Zusammenhänge zwischen den beiden Kriegen zu erklären.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist nicht amüsiert von dem Hamas-Vergleich Joe Bidens. © Gavriil Grigorov/dpa

Biden: Hamas und Putin wollen „beide eine benachbarte Demokratie vollständig auslöschen“

Sowohl die Ukraine als auch Israel seien von Tyrannen und Terroristen bedroht. „Die Geschichte hat uns gelehrt, dass Terroristen, die keinen Preis für ihren Terror zahlen, und Diktatoren, die keinen Preis für ihre Aggression zahlen, noch mehr Chaos, Tod und Zerstörung verursachen“, erklärte Biden. Ohne Konsequenzen würden die Kosten und Bedrohungen für Amerika und die Welt weiter steigen.

Dann kam der Teil, den der Kreml später als „inakzeptabel“ zurückweisen sollte. „Hamas und Putin stellen unterschiedliche Bedrohungen dar, aber sie haben eines gemeinsam: Beide wollen eine benachbarte Demokratie vollständig auslöschen“, sagte Biden.

Russland erklärt die US-Rhetorik für „nicht hinnehmbar“

Die Reaktion aus Russland ließ nicht lange auf sich warten. „Wir akzeptieren solch einen Ton in Bezug auf die Russische Föderation, gegenüber unserem Präsidenten nicht“, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag. Er reagierte damit nicht nur auf die Äußerungen Bidens, sondern auch auf die Wolodomyr Selenskyjs. Auch er hatte die Hamas mit Russland, mit dem „Tyrannen“ Putin, verglichen.

„Solch eine Rhetorik schickt sich wohl kaum für verantwortungsbewusste Staatenführer, und wohl kaum kann so eine Rhetorik für uns hinnehmbar sein“, sagte Peskow. Mit Blick auf die Rede Bidens sagte er, der US-Präsident habe es versäumt, darauf hinzuweisen, dass seine Bemühungen, Russland zu bremsen, bisher nicht erfolgreich gewesen seien. „Und sie werden auch in Zukunft wenig effektiv sein.“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ebenfalls mit Gleichsetzung

Parallelen zwischen Russland und der islamistischen Hamas zog am Donnerstag auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Vortrag am Hudson Institute in Washington. „Russland und die Hamas unterscheiden sich nicht“, sagte sie. Russland wolle die Ukraine zerstören, die Hamas Israel. „Wie Präsident Selenskyj sagte, sind sie ‚im Kern gleich‘“. Beide hätten vorsätzlich unschuldige Zivilisten, darunter Babys und Kinder, getötet und als Geiseln genommen“, so die Politikerin. (PaPel/Afp)