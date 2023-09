Zwischen Biden-Ermittlungen und Regierungsfinanzierung: Republikaner in der Zwickmühle

Washington Post

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus kämpfen zwischen einem Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden und den Haushaltsverhandlungen um Orientierung.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben geschworen, bei den Ermittlungen gegen Präsident Biden wegen möglichen Fehlverhaltens einen langen, methodischen Ansatz zu verfolgen. „Ich möchte, dass dies lange dauert. Das will ich wirklich“, sagte Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), Mitglied des House Oversight and Accountability Committee, kürzlich in einem Interview. „Wir werden einfach weitermachen und unsere Arbeit machen“, sagte Jim Jordan (R-Ohio), Vorsitzender des Justizausschusses, am Donnerstag gegenüber Reportern.

Aber es gibt Stimmen aus den Reihen der Republikaner, die behaupten, dass sich ihre Führung zu sehr auf diese Ermittlungen konzentriert und dabei den Fokus auf die Bearbeitung der Gesetzesentwürfe zur Finanzierung der Regierung durch den Bewilligungsausschuss verloren hat. Das hat nun dazu geführt, dass die GOP des Repräsentantenhauses die Schuld auf sich nehmen muss, wenn es ab nächsten Sonntag zu einem Stillstand der Regierung kommt - es sei denn, es gelingt ihr, einen schnellen legislativen Trick anzuwenden.

Erste formelle „Impeachment“-Anhörung am Donnerstag

Wenn der Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses am Donnerstag zu seiner ersten formellen Anhörung über die Amtsenthebungsuntersuchung zusammentritt, wird der Schatten des drohenden Stillstands jedes Rampenlicht ausblenden, das die GOP auf Biden zu richten hofft. „Wir haben uns im Grunde genommen so sehr von all den anderen glänzenden Objekten ablenken lassen, dass wir unserer eigentlichen Aufgabe, nämlich der Bewilligung von Mitteln, nicht wirklich nachgekommen sind“, sagte der Abgeordnete Cory Mills (R-Fla.) gegenüber Reportern, nachdem er am späten Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung der GOP verlassen hatte.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.), seine eigenen Mitglieder für den drohenden Stillstand des Parlaments, durch den Fokus auf die Amtsenthebung verantwortlich macht. Nachdem er im Spätsommer eine verlängerte, 46-tägige Sommerpause eingelegt hatte, verwandelte sich McCarthys erster Tag zurück im Kapitol, der 12. September, in einen Tumult, als er einseitig ankündigte, dass die Ausschüsse für Aufsicht, Justiz und Mittel und Wege eine offizielle Untersuchung zur Amtsenthebung einleiten würden.

Seine Anhänger sahen in diesem Schritt vor allem einen Trick, um die Ängste der rechtsextremen Gesetzgeber vor dem Stichtag 30. September zu beschwichtigen, an dem die Finanzierung der Bundesbehörden endet. Diese ideologischen Kämpfer taten das Amtsenthebungsverfahren als etwas Überfälliges ab und verschärften ihre Forderungen nach Kürzungen der Staatsausgaben. Anstatt sich auf ein Amtsenthebungsverfahren zu konzentrieren, hat die rechtsextreme Fraktion von 10 bis 15 Republikanern stattdessen das Repräsentantenhaus lahmgelegt und eine verworrene Strategie mit wenig Aussicht auf Erfolg in Gang gesetzt.

+ Abgeordneter Cory Mills (R-Fla.) sagt, dass die GOP-Führung eine schlechte Arbeit von „all diesem Jonglieren“ gemacht hat. © Elizabeth Frantz/The Washington Post

Mills, ein Neuling, der bisher nicht zu den rechtsextremen Unruhestiftern gehörte, erklärte: „Ich gebe der Führung die Schuld“, weil der ganze Sommer verstrichen ist, ohne dass dieses Chaos gelöst wurde. „Wir hatten die Zeit, dies zu tun. Wir hatten den ganzen August, wir hatten den ganzen September“, sagte er.

Der Sprecher verteidigt seinen Führungsstil gerne damit, dass er einen offenen Prozess zulässt, der eine Vielzahl von Aufsichtsuntersuchungen und Gesetzen ermöglicht. „Die Menschen können tatsächlich mitreden. Es gibt nicht nur eine Richtung oder eine Autobahn“, sagte McCarthy am Dienstagmorgen vor Reportern.



Unerfahrene Abgeordnete machen Republikanern das Leben schwer

McCarthys Verbündete deuteten in einem Briefing mit Reportern am Freitag an, dass der Verhandlungsprozess mit den anderen Republikanern so viele Monate gedauert habe, weil so viele Neulinge noch nie in der Mehrheit gewesen seien und nicht verstanden hätten, wie die Regierungsfinanzierung funktioniert. „Dies war für einige Mitglieder ein neues Konzept“, sagte Repräsentant Patrick T. McHenry (R-N.C.), der McCarthys Verhandlungsführer bei der Schulden- und Haushaltsvereinbarung mit den Beamten der Biden-Administration Anfang dieses Jahres war.

Dennoch haben die Führer der GOP im Repräsentantenhaus für den Sommer und den Frühherbst einen eher glanzlosen Gesamtzeitplan und -rhythmus festgelegt, wenn man bedenkt, dass dieser Finanzierungs-Showdown für McCarthy immer eine große Rolle gespielt hat. Anfang Januar zwangen die Erzkonservativen ihn zu 15 Abstimmungsrunden und erreichten viele Zugeständnisse bei der Mittelvergabe, bevor sie ihm erlaubten, Sprecher zu werden. Nachdem die Einigung mit Biden Ende Mai einen Zweijahresrahmen für die Ausgaben festgelegt hatte, schien das Repräsentantenhaus in der Lage zu sein, die 12 Ausgabenvorlagen in Angriff zu nehmen.

Rechtsextreme Abgeordnete stiften Chaos im Repräsentantenhaus

Doch dann lehnten die Rechtsextremen diese Ausgaben als zu hoch ab und nutzten die knappe Vier-Stimmen-Marge, um das Repräsentantenhaus durch die Vereitelung von Verfahrensabstimmungen in die Enge zu treiben. Anstatt diese Gespräche im Frühsommer abzuschließen, stürzten sich die Republikaner im Repräsentantenhaus auf eine Reihe von unzusammenhängenden Ablenkungen.



Die letzten Juniwochen wurden von McCarthys Entscheidung dominiert, ein Misstrauensvotum gegen den Abgeordneten Adam B. Schiff (D-Kalifornien) zu erzwingen, weil er das Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump 2019 anführt. Und die Abgeordnete Lauren Boebert (R-Colo.) erzwang eine Abstimmung über ihren Entschließungsantrag, in dem sie die sofortige Amtsenthebung Bidens forderte, was zu einem wilden, mit Schimpfwörtern gespickten Wortgefecht zwischen Boebert und Greene darüber führte, wer die Lorbeeren für das Vorantreiben des Amtsenthebungsverfahrens ernten sollte.



Die Republikaner blockierten diese Resolution und verwiesen sie am 23. Juni an die Ausschüsse. Noch am selben Tag ging das Repräsentantenhaus in eine 17-tägige Pause, die länger als gewöhnlich dauerte, um den vierten Juli zu überbrücken. Mitte bis Ende Juli wurde das Parlament von der Debatte über den jährlichen Gesetzesentwurf zur Pentagon-Politik beherrscht, für den die Konservativen große Zugeständnisse in Fragen des sozialen Kulturkampfes erreichen konnten. In der letzten Juliwoche billigte das Repräsentantenhaus den normalerweise unumstrittenen Finanzierungsplan für das Ministerium für Veteranenangelegenheiten und militärische Bauprojekte.

11 Sitzungstage in zwei Monaten – Ist McCarthy noch handlungsfähig?

Angesichts der Einwände der Rechten zog McCarthy jedoch die Prüfung des ebenfalls in der Regel unumstrittenen Gesetzentwurfs zur Finanzierung des Landwirtschaftsministeriums zurück. Damit blieben 11 der 12 Gesetzentwürfe zur Finanzierung der Regierung in der Schwebe. Das Repräsentantenhaus vertagte sich dann in die lange Sommerpause. Anders ausgedrückt: Vom 24. Juni bis zum 11. September tagte das Parlament nur 11 Tage. Nach der Rückkehr ins Kapitol in diesem Monat konzentrierten sich die Republikaner in der ersten Woche auf die Frage, ob Biden angeklagt werden sollte.

Mills ist der Meinung, dass die Führung bei der Planung des breiten Spektrums der anstehenden Themen versagt hat und sich von Dingen wie Misstrauensvoten und Untersuchungen von den grundlegendsten Aufgaben des Regierens ablenken ließ. „Leider kann nicht jeder gleichzeitig laufen und Kaugummi kauen. So werden wir in wirklich wichtige Diskussionen über bestimmte politische Themen hineingezogen, oder wir werden in Diskussionen über ein Amtsenthebungsverfahren hineingezogen“, sagte Mills in einem Folgeinterview.

Jordan, der den Vorsitz des Ausschusses innehat, der sich speziell mit den Vorwürfen einer bevorzugten Behandlung Bidens durch das Justizministerium befassen wird, wies die Behauptung zurück, dass das diesjährige Tempo bei der Behandlung von Haushaltsmitteln anders sei als in früheren Sitzungsperioden. Ein Gesetzentwurf wurde bereits angenommen, neun weitere haben den Ausschuss passiert, und der Geschäftsordnungsausschuss traf sich am Wochenende, um die Debatte über vier weitere in der nächsten Woche und darüber hinaus vorzubereiten. „Das ist gut so, wir müssen nur die Stimmen bekommen, um sie in den Plenarsaal zu bringen“, sagte Jordan.

Wackelige Mehrheit für Amtsenthebungsverfahren gegen Biden

Um die jüngsten Forderungen der Konservativen zu erfüllen, müssen die Republikaner natürlich rund 60 Milliarden Dollar an neuen Kürzungen in diesen Finanzierungsvorlagen finden. Dieses ganze Drama mit den wahrscheinlichen „Countdown-Uhren“ in den Nachrichten könnte die offizielle Einleitung der Amtsenthebungsuntersuchung am Donnerstag überschatten.

Die führenden Republikaner haben bisher angedeutet, dass sie nicht so schnell vorgehen werden wie ihre Vorgänger. Im Jahr 1998 stimmten die Republikaner im Repräsentantenhaus zusammen mit 31 Demokraten am 8. Oktober für die formelle Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens gegen Bill Clinton, und weniger als zweieinhalb Monate später stimmten sie für die Amtsenthebung des Präsidenten.

Im Jahr 2019 erklärte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (D-Calif.), dass am 24. September ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde, das gesamte Repräsentantenhaus stimmte am 31. Oktober formell für die Einleitung des Verfahrens und Präsident Trump wurde im Dezember angeklagt.

Einige Republikaner zögern noch immer, Biden anzuklagen, da sie der Meinung sind, dass die Beweise die Verwicklung des Präsidenten in die Geschäfte seiner Familie nicht belegen, und mindestens einer, der Abgeordnete Ken Buck (R-Calif.), bezeichnete die Anklage als völlig unbegründet. Die Ermittler der GOP müssen also langsam vorgehen und versuchen, mehr Beweise zu sammeln.



Abgeordneter will „ein weites Netz“, um alle zu finden, „die vertuscht“ haben

„Es gibt eine Menge Dinge, auf die wir Antworten brauchen, und wir müssen diese Antworten bekommen, bevor wir den nächsten Schritt tun. Es wird ein Prozess sein“, sagte Repräsentant Jason T. Smith (R-Mo.), Vorsitzender des Ways and Means Committee, kürzlich in einem Interview. Greene wünscht sich eine umfassende Untersuchung der Vorwürfe über staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten, die über den anfänglichen Schwerpunkt der Untersuchung der Finanzgeschäfte der Familie des Präsidenten hinausgeht. „Das zweite Ziel ist es, ein weites Netz in allen Abteilungen und Behörden auszuwerfen, um all die Leute zu finden, die dies vertuscht haben“, sagte sie.

Die Demokraten betrachten diesen Ansatz als das natürliche Ergebnis einer gescheiterten Untersuchung. „Sie wollen sich offensichtlich so viel Zeit wie möglich nehmen, um Beweise zu finden, die nicht existieren“, sagte der Abgeordnete Jamie Raskin (Md.), der führende Demokrat im Aufsichtsausschuss. Raskin fügte hinzu: „Sie müssen sich Zeit nehmen, um zu sehen, ob sie irgendein Argument aushecken können.“

Mills sagte, er unterstütze das Amtsenthebungsverfahren und alle anderen Ermittlungen gegen die Regierung Biden. Er ist nur der Meinung, dass seine Führung bei all dem „Jonglieren“, das nötig ist, um Dinge wie einen Regierungsstillstand zu vermeiden, schlechte Arbeit geleistet hat.



Als ehemaliges Mitglied der 82. Luftlandedivision der Armee lernte Mills das Konzept von „Fenstern und Spiegeln“, wenn es um Führung geht. „Wenn die Dinge richtig gemacht werden, schaut man durch das Fenster und sieht alle anderen, die daran beteiligt waren“, sagte er. „Wenn etwas schief geht, schaut man als gute Führungskraft in den Spiegel, weil man letztlich selbst schuld ist.

Zum Autor Paul Kane ist der leitende Kongresskorrespondent und Kolumnist der Washington Post. Seine Kolumne über den Kongress, @PKCapitol, erscheint unter der Woche und sonntags. Er arbeitet seit 2007 für die Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 23. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.