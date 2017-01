Armin Alexander und Andreas Horneff im ...

In diesem Jahr wurde die Nachwuchsarbeit des FSV Frankfurt erstmals mit einem Stern ausgezeichnet. Die beiden NLZ-Leiter Armin Alexander und Andreas Horneff erzählen im Gespräch mit Stefan Fritschi, in welchen Bereichen die Schwarz-Blauen Vorzüge und Nachholbedarf haben, welche Strategie bei der Suche nach Talenten verfolgt wird und was für ein großes Problem es in den nächsten Monaten zu lösen gilt.