Karate steht erstmals bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio im Programm. Das ist sehr erfreulich für den Deutschen Karate-Verband (DKV). Über die neue Situation, die Veränderungen in dieser Kampfsportart im Laufe der vergangenen Jahrzehnte und seine persönliche Zukunft unterhielt sich Stefan Fritschi mit Bundestrainer Efthimios Karamitsos. Der 60 Jahre alte gebürtige Grieche leitet in Frankfurt das Kata-Bundesleistungszentrum.