Juniors unter Zugzwang

Wenn die Frankfurt Skyliners Juniors am morgigen Samstag (19.30 Uhr) zum letzten Hauptrundenspiel in der Dritten Basketball-Bundesliga (ProB) zu Hause gegen Schlusslicht Giants Nördlingen antreten, reicht ein Sieg alleine nicht, um den Gang in die Abstiegsrunde zu vermeiden.