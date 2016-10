Keine Blöße geben

In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt West möchte Spitzenreiter Rot-Weiss Frankfurt II am Sonntag (alle Spiele 15 Uhr) mit einem Sieg gegen den SC Dortelweil wieder in die Spur kommen. Bereits gestern Abend war die Spvgg. Griesheim mit Erfolg am Ball (siehe Extra).