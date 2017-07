Leistungsstarkes Sorgenkind

Thorsten Bastian eröffnete seinen ganz persönlichen Sitzungsmarathon am Freitagabend in Bruchköbel mit der Vorrundenbesprechung der Fußball-Verbandsliga Süd. Dort ist der gebürtige Frankfurter genauso interimsmäßig Klassenleiter wie in den Gruppenligen Frankfurt West und Ost (siehe weiteren Text).