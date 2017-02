Löwen Frankfurt drehen Rückstand und siegen

Wie schon so oft in der laufenden DEL 2-Saison drehten die Löwen Frankfurt auch am Freitagabend einen Zwei-Tore-Rückstand um. Nachdem der erst in der Vorwoche von den Ravensburg Towerstars verpflichtete Jesse Mychan zweimal in Überzahl getroffen hatte, gewannen die Löwen bei den Oberschwaben noch 3:2 (0:1, 2:1, 0:0/1:0) nach Verlängerung.