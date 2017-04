Unangenehmer Gegner für die „Roten“

Seit sich der Verein zu einem möglichen Aufstieg bekannt hat, konnte Rot-Weiss Frankfurt in der Fußball-Hessenliga kein Spiel mehr gewinnen. Und so ist ein gewisser sportlicher Druck entstanden vor dem heutigen Heimspiel gegen Viktoria Griesheim (19.30 Uhr). Hessen Dreieich und Viktoria Kelsterbach müssen erst am Samstag ran.