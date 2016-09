Weiter ungeschlagen

Die Herren des SC 80 sind in der Zweiten Hockey-Bundesliga Süd weiter unbesiegt und greifen nach dem 2:1 (1:0) gegen die Zehlendorfer Wespen am nächsten Samstag sogar nach der Tabellenführung – dann kommt der aktuelle Spitzenreiter Münchner SC an die Feldgerichtstraße.