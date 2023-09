11 Beweise dafür, dass ein Handyverbot in Grundschulen totaaal sinnvoll ist

Von: Michelle Anskeit

Die CDU will ein Handyverbot an Grundschulen durchbringen, also lass‘ uns doch darüber sprechen, womit die Kids sich im Unterricht noch so beschäftigen können.

Wenn du so wie ich auch nicht mehr der oder die Jüngste bist, dann wird der folgende Satz ein weiterer sein, bei dem du dich alt fühlst: Die CDU hat ein Positionspapier verabschiedet, in dem sie Grundschulen auffordern, „ein privates Handynutzungsverbot umzusetzen“. Ja, du und ich sind wirklich so alt, dass mittlerweile selbst Grundschulkinder Smartphones haben und diese gerne fleißig nutzen.



Aber keine Sorge, denn wir alten Schachteln haben natürlich die ein oder andere Idee für alle kleinen Kids, die dieses mögliche Nutzungsverbot einschränken könnte. Schließlich wissen wir ganz genau, wie du in der Schule auch ohne mobiles Endgerät zurechtkommst. Also komm, setz‘ dich zu Oma und hör gut zu:

1. Diddl-Blätter tauschen statt Roblox oder TikTok

Jemand Bock, Diddl-Blätter auszutauschen? © Snowtiger/via youtube

Heute spielen viele Kinder ja gerne in der Pause mal Roblox oder gucken dabei zu, wie Influencer bei den neusten TikTok-Trends mitmachen. Wir wissen aber natürlich, wie man auch ohne diese Apps Spaß haben kann! Denn dein Kind kann einfach die Diddl-Blätter des älteren Geschwisterkinds oder von Oma rauskramen und anfangen, sie auf dem Schulhof zu tauschen. Ja, wirklich! Das hat man früher schließlich gemacht. Und diese Blätter gingen besser weg als der Krümel-Eistee aus deinem Supermarkt.



2. Yu-Gi-Oh!- oder Pokémon-Karten austauschen, statt Handynummern

So sehen die „Yu-Gi-Oh“-Sammelkarten aus. © Niehoff/Imago

Dein Kind möchte dem neuen Crush auf dem Schulhof ihre oder seine Handynummer geben? Quatsch. Viel eher sollte dein Kind der neuen Flamme doch lieber einen Schwarzen Magier oder einen Weißen Drachen mit eiskaltem Blick schenken. Dadurch kann er oder sie Gefühle viel besser rüberbringen.

3. Spickzettel im Trinken oder in der Uhr verstecken, statt zu googeln

Also so hab ich echt auch noch nie gespickt, aber ... © dpa

Handy unterm Tisch? Langweilig und viel zu auffällig. Falls das Handyverbot dann vielleicht irgendwann mal eintritt, kann dein Kind doch viel besser die guten alten Tricks benutzen. Wer braucht Google, wenn man seine Wasserflasche oder die Federmappe hat? Da passt praktisch genau so viel drauf.

4. Kleine Zettelchen schreiben, statt auf WhatsApp zu chatten

Den nimmt dir sicher niemand weg. © Michael Weber / IMAGO

Statt den Messenger auf dem Handy zu benutzen, kann dein Kind ganz einfach ein Stück Papier aus dem Block reißen und darauf etwas über seinen oder ihren Crush schreiben. Danach muss es dann nur noch hoffen und beten, dass niemand den Zettel einsteckt, statt ihn weiterzureichen ... Insbesondere, wenn der Weg an der Lehrkraft vorbeigeht.

5. Lieber auf den alten Nintendo DS der Eltern starren, statt auf den Handybildschirm

Ein süßes Spiel, ich versprech‘s! © Nintendo / Kinia1506 / Via youtube.com

Alle Kinder wollen schließlich ganz offensichtlich den ganzen Tag auf irgendeinen Bildschirm gucken, also kann dich dein Schatz ja bitten, deinen alten Nintendo DS auszuleihen. Vielleicht hast du da auch noch deinen NintenDogs-Spielstand drauf und es sind noch nicht alle Hunde abgehauen ...

6. Mit Finger-Skateboards spielen, statt Subway Surfers zu zocken

Ja, ich weiß, Subway Surfers bringt Spaß und man kann Münzen einsammeln und tausende von Leveln spielen und so ... Aber macht mich das zum nächsten Tony Hawk? Ich glaube nicht! Finger-Skateboards trainieren dagegen gleichzeitig die Finger, damit dein Kind dann zu Hause noch viel schneller auf dem Handy tippen kann.

7. Spiele auf den Taschenrechner laden, statt aufs Handy

Wie so ein Hacker. © Westend61/Imago

Und wo wir gerade schon beim Zocken sind: Eigentlich braucht dein Kind dafür ja auch kein Handy. Sag ihr oder ihm einfach, dass wir alle früher auch Taschenrechner benutzt und Super Mario auf ihnen installiert haben. Snake funktioniert da bestimmt auch. Und was will Kind mehr?

8. Himmel und Hölle falten, statt Love Calculator im Internet zu benutzen

Ich vermisse diese Teile © xIngramx Panthermedia02546439/Imago

Statt im Unterricht auf dem Handy zu tippen, kann dein Kind die Stunde lieber dafür nutzen, ein vernünftiges Himmel und Hölle-Spiel zu kreieren. Ihre Klassenkameraden müssen nämlich wissen, wen sie später mal heiraten und wie viele Kinder sie bekommen werden und diese Spiele sind viel akkurater als die Berechnungen im Internet.

9. Hausaufgaben für die nächste Stunde machen, statt YouTube Kids zu gucken

Spaß, wer schreibt schon Hausaufgaben ab? © Mascha Brichta/dpa-tmn

Ich bin mir sicher, dass Handys auch dazu führen, dass niemand mehr Zeit hat, in der Pause die Hausaufgaben von jemand anderem abzuschreiben. Das muss sich dringend ändern und die Eltern müssen mehr Verantwortung dafür zeigen, statt dem Kind das Handy mitzugeben und es in der Schule Peppa Wutz gucken zu lassen.

10. Lieber Medienkompetenzen komplett vernachlässigen und dem Kind stattdessen einfach irgendwann unkommentiert ein Handy in die Hand drücken

Damit Kinder mit Social Media richtig aufwachsen, sollten Eltern von Beginn an wachsam sein und Regeln setzen. © Benjamin Nolte/dpa-tmn

Schließlich ist es für das Kind sicherlich viel besser, wenn es später als alle anderen ein Handy bekommt und regelmäßig nutzt, damit niemand ihm oder ihr mehr den Umgang damit beibringt. Warum sollten wir über verbesserten Unterricht in Grundschulen zum Thema Medienkompetenz nachdenken, wenn wir Handys in der Schule stattdessen einfach verbieten können?

11. Draußen im Regen stehen und nass regnen lassen, statt die Eltern anzurufen und zu fragen, ob man vergessen wurde

Sad life. © Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Wir wurden schließlich alle mal vergessen oder es kam etwas dazwischen, wenn uns jemand abholten sollte. Und haben wir alle ein kleines Trauma davongetragen, dass wir verlassen im Regen standen und nicht wussten, ob unseren Eltern was zugestoßen ist oder ob wir je nach Hause kommen? Vielleicht! Aber Hauptsache, wir haben keine Handys gehabt.



Ist natürlich alles nur Spaß, aber ja, das allgemeine Verbot ist wahrscheinlich nicht des Rätsels Lösung. Und wenn du dein Leben nach diesen Punkten gerade auch schon an dir vorbeiziehen siehst, dann mach doch noch dieses Quiz, bei dem wir anhand deiner Süßigkeiten-Auswahl herausfinden, wie alt du bist.